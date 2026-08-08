/8वें वेतन आयोग से शिक्षकों को बड़ी उम्मीदें! OPS से 65 साल की रिटायरमेंट उम्र तक उठीं ये बड़ी मांगें

8th Pay Commission : केंद्रीय विद्यालयों और अन्य सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए 8वें वेतन आयोग की बैठक से बड़ी खबर सामने आई है. ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉयी फेडरेशन (AINPSEF) के बैनर तले शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल ने 8वें वेतन आयोग के समक्ष वेतन, भत्तों, प्रमोशन, छुट्टियों, पेंशन और स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी कई महत्वपूर्ण मांगें रखी हैं.
बैठक में केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, दिल्ली नगर निगम (MCD), NDMC, दिल्ली सरकार के स्कूलों और केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों से जुड़े मुद्दे उठाए गए. AINPSEF के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल ने कहा कि देशभर में केंद्रीय सरकारी शिक्षकों को वेतन और अन्य सुविधाओं में समानता मिलनी चाहिए. शिक्षकों का कहना है कि अलग-अलग शहरों में रहने का खर्च लगभग समान होने के कारण वेतनमान और भत्तों में भी समानता जरूरी है.
1. 65 साल हो रिटायरमेंट की उम्र
शिक्षक संगठनों ने सरकारी स्कूल शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने की मांग रखी है. इससे अनुभवी शिक्षकों को लंबे समय तक अपनी सेवाएं देने का अवसर मिलेगा.
2. पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने की मांग
शिक्षकों ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने की मांग भी 8वें वेतन आयोग के सामने रखी है. 1 जनवरी 2004 या उसके बाद नियुक्त कई केंद्रीय कर्मचारियों की तरह शिक्षकों को भी NPS के दायरे में लाया गया था. अब UPS का विकल्प भी उपलब्ध है, लेकिन शिक्षक संगठन OPS की बहाली चाहते हैं.
3. प्रिंसिपल पद पर प्रमोशन का बढ़ेगा रास्ता
शिक्षकों ने प्रिंसिपल पद पर पदोन्नति के लिए 50% विभागीय कोटा की मांग रखी है. इसके अलावा 25% परीक्षा कोटा का भी प्रस्ताव दिया गया है, साथ ही हेड ऑफ सब्जेक्ट नाम से नया प्रमोशनल पद बनाने की मांग की गई है, जिसके लिए ग्रेड पे ₹5,400 का प्रस्ताव रखा गया है. वहीं, वाइस प्रिंसिपल का ग्रेड पे बढ़ाकर ₹6,600 करने की मांग की गई है.
4. दिल्ली के शिक्षकों के लिए 100% प्रमोशन कोटा
दिल्ली सरकार के शिक्षकों के लिए वाइस प्रिंसिपल पद पर 100% प्रमोशनल कोटा की मांग भी उठाई गई है. इससे लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे शिक्षकों को राहत मिलने की उम्मीद है.
5. छुट्टियों में बढ़ोतरी की मांग
शिक्षकों ने सालाना छुट्टियों में भी बढ़ोतरी की मांग की है.
14 कैजुअल लीव
30 अर्न्ड लीव
20 मेडिकल लीव
6. दिल्ली के शिक्षकों को CGHS का विकल्प
सेवानिवृत्ति के बाद दिल्ली सरकार के शिक्षकों को DGEHS या CGHS में से किसी एक स्वास्थ्य योजना को चुनने का विकल्प देने की मांग की गई है. संगठन का कहना है कि इससे रिटायरमेंट के बाद अपने गृह नगर लौटने वाले शिक्षकों को स्वास्थ्य सुविधाएं लेने में आसानी होगी.
7. पुरुष शिक्षकों को भी चाइल्ड केयर लीव
शिक्षक संगठन ने मांग की है कि यदि परिवार में केवल पुरुष शिक्षक ही नौकरी कर रहा है, तो उसे भी चाइल्ड केयर लीव (CCL) का लाभ मिलना चाहिए.
8. कैशलेस मेडिकल सुविधा की मांग
केंद्रीय सरकारी शिक्षकों के लिए सेवा अवधि के दौरान कैशलेस मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने की मांग भी रखी गई है.
शिक्षकों की इन मांगों पर 8वां वेतन आयोग आने वाले समय में विचार करेगा. आयोग की सिफारिशें देश की आर्थिक स्थिति, वित्तीय अनुशासन, विकास और कल्याणकारी योजनाओं के लिए उपलब्ध संसाधनों तथा पेंशन के खर्च समेत कई महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखकर तैयार की जाएंगी. अगर इन मांगों पर सकारात्मक फैसला होता है, तो केंद्रीय सरकारी स्कूल शिक्षकों के वेतन, प्रमोशन, छुट्टियों, स्वास्थ्य सुविधाओं और रिटायरमेंट लाभों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. खासकर OPS और 65 साल की रिटायरमेंट उम्र की मांग पर शिक्षकों की नजर बनी हुई है.