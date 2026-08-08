/8वें वेतन आयोग से शिक्षकों को बड़ी उम्मीदें! OPS से 65 साल की रिटायरमेंट उम्र तक उठीं ये बड़ी मांगें

शिक्षकों की इन मांगों पर 8वां वेतन आयोग आने वाले समय में विचार करेगा. आयोग की सिफारिशें देश की आर्थिक स्थिति, वित्तीय अनुशासन, विकास और कल्याणकारी योजनाओं के लिए उपलब्ध संसाधनों तथा पेंशन के खर्च समेत कई महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखकर तैयार की जाएंगी. अगर इन मांगों पर सकारात्मक फैसला होता है, तो केंद्रीय सरकारी स्कूल शिक्षकों के वेतन, प्रमोशन, छुट्टियों, स्वास्थ्य सुविधाओं और रिटायरमेंट लाभों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. खासकर OPS और 65 साल की रिटायरमेंट उम्र की मांग पर शिक्षकों की नजर बनी हुई है.