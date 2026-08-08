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8वें वेतन आयोग से शिक्षकों को बड़ी उम्मीदें! OPS से 65 साल की रिटायरमेंट उम्र तक उठीं ये बड़ी मांगें

केंद्र सरकार के शिक्षक 8वें वेतन आयोग के सामने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एकजुट हुए हैं. शिक्षकों ने सभी केंद्रीय सरकारी शिक्षकों के लिए समान वेतन, भत्ते और अन्य सेवा सुविधाओं की मांग की है.

Written ByGaurav Singh
Published: Aug 08, 2026, 04:46 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 04:48 PM IST
8वें वेतन आयोग से शिक्षकों को बड़ी उम्मीदें! OPS से 65 साल की रिटायरमेंट उम्र तक उठीं ये बड़ी मांगें
Image Credit: Social media/X

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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