सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! 8वें वेतन आयोग को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना ये स्टेट

8th Pay Commission : केंद्र सरकार के नए पे पैनल बनाने के फैसले के बाद असम 8वें वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य बन गया है. नया वेतन आयोग बनाकर यह पूर्वोत्तर का राज्य लगभग 7 लाख कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बदलाव करेगा. राज्य सरकार ने फैसला किया है कि अतिरिक्त मुख्य सचिव सुभाष दास इस पैनल की अध्यक्षता करेंगे. ये ध्यान देने वाली बात है कि केंद्र ने पहले ही अपना पैनल बना लिया है और पैनल की जिम्मेदारी जस्टिस रंजना देसाई को दी है. तीन सदस्यीय पैनल 18 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगा.

असम अपनी सिफारिशें कब सौंपेगा?

रिपोर्ट्स के अनुसार, उम्मीद है कि असम 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें सौंप देगा. पैनल अलग-अलग सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए वेतन, पेंशन, भत्ते और सेवा शर्तों के पुनर्गठन पर अपनी सिफारिशें देगा.

राज्य सरकार के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों से पहले सैलरी मिलेगी?

खास बात यह है कि केंद्र सरकार ने पिछले साल जनवरी में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी और टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को अंतिम रूप देने में 10 महीने लगे. लेकिन अगर हम असम की बात करें, तो सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने न केवल आयोग के गठन की घोषणा की, बल्कि उन्होंने तुरंत पैनल के चेयरमैन को भी नियुक्त किया जो 18 महीने तक चलने वाले वेतन संशोधन की देखरेख करेंगे. असम सरकार के फैसले के बाद उम्मीद है कि ये राज्य केंद्र से पहले सिफारिशों को लागू करेगा.

7वां वेतन आयोग

7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त हो गया क्योंकि वेतन पैनल का कार्यकाल 10 साल का होता है. सातवां वेतन आयोग 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी हुआ. वेतन और पेंशन की गणना के लिए संदर्भ तिथि 1 जनवरी 2016 थी. पिछले उदाहरणों के मुताबिक, केंद्र आमतौर पर पहले वेतन आयोग का गठन करता है, जिसके बाद अन्य राज्य इसे लागू करते हैं. केंद्र के वेतन आयोग और राज्यों के लागू होने की तारीखों के बीच हमेशा एक अंतर होता है. यही वजह है कि कुछ राज्य अभी भी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को छठवें पे कमीशन के हिसाब से सैलरी दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक सातवें पे कमीशन की सिफारिशों को लागू नहीं किया है.

फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय होगी सैलरी

8वें वेतन आयोग की सैलरी बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय होगी. फिटमेंट फैक्टर वह मल्टीप्लायर है जिसका इस्तेमाल नया CPC नई बेसिक सैलरी कैलकुलेट करने के लिए करता है. CPC फिटमेंट फैक्टर तय करने के लिए महंगाई समेत कई फैक्टर्स को ध्यान में रखेगा. 7वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 2.57 है.

सरकारी कर्मचारियों के 18 लेवल

नए वेतन आयोग के लागू होने के बाद सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स की बेसिक सैलरी में काफी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. 8वें वेतन आयोग की सैलरी बढ़ोतरी हर कर्मचारी के लेवल के हिसाब से अलग-अलग होने की उम्मीद है. सरकारी कर्मचारियों के 18 लेवल होते हैं.

लेवल 1: एंट्री-लेवल / ग्रुप D कर्मचारी

लेवल 2–9: ग्रुप C कर्मचारी

लेवल 10–12: ग्रुप B कर्मचारी

लेवल 13–18: ग्रुप A कर्मचारी