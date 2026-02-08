Advertisement
8वें वेतन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट https://8cpc.gov.in लाइव हो गई है. वेबसाइट लॉन्च होने के साथ ही आयोग ने संबंधित पक्षों से इस पर राय मांगनी शुरू कर दी है. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Feb 08, 2026, 07:04 AM IST
8th Pay Commission:  अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं या आपके परिवार में कोई केंद्र सरकार का कर्मचारी या पेंशनर है, तो ये खबर आपके लिए बेहद अहम है. 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च कर दी है और स्टेकहोल्डर्स से स्ट्रक्चर्ड फीडबैक लेना शुरू कर दिया है. ये केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए वेतन, पेंशन और भत्तों की समीक्षा की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है. आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर पोस्ट किए गए एक बयान के मुताबिक, MyGov पोर्टल पर होस्ट किए गए एक स्ट्रक्चर्ड प्रश्नावली के माध्यम से इनपुट लिए जा रहे हैं. इस कदम का उद्देश्य सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले व्यापक फीडबैक इकट्ठा करना है.

8वां केंद्रीय वेतन आयोग

आयोग ने कहा कि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग बेहतर जानकारी के लिए विचार/राय/इनपुट चाहता है. ये इनपुट MyGov.in वेब पोर्टल पर होस्ट किए गए 18 सवालों वाली एक प्रश्नावली के माध्यम से एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से मांगे जा रहे हैं. मंत्रालयों, विभागों, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, सरकार के कर्मचारियों, केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों, न्यायिक अधिकारियों, अदालतों के अधिकारियों/कर्मचारियों, नियामक निकायों के सदस्यों, सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संघों या यूनियनों, पेंशनभोगियों, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और व्यक्तियों से जवाब मांगे जा रहे हैं.

आयोग ने कहा कि सभी जवाब MyGov पोर्टल के माध्यम से ही होने चाहिए. पेपर-बेस्ड फिजिकल जवाब, ईमेल या PDF जवाब पर आयोग विचार नहीं कर रहा है. व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रश्नावली अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराई गई है. इस प्रश्नावली में कौन-कौन भाग ले सकता है? ये वेबसाइट सलाह-मशविरे की प्रक्रिया के लिए कई स्टेकहोल्डर्स के लिए खोली गई है. जिनमें ये कर्मचारी शामिल हैं:

  • केंद्र सरकार के कर्मचारी
  • केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी
  • न्यायिक अधिकारी और कोर्ट स्टाफ
  • रेगुलेटरी बॉडी के सदस्य और कर्मचारी
  • सेवारत और रिटायर्ड कर्मचारियों के एसोसिएशन या यूनियन
  • पेंशनभोगी
  • शोधकर्ता और शिक्षाविद
  • अन्य स्टेकहोल्डर्स और व्यक्ति

किस तरह के पॉलिसी सवाल पूछे जा रहे हैं?

  • विकास, महंगाई और वित्तीय बातों को ध्यान में रखते हुए 8वें CPC को किस मार्गदर्शक दर्शन के आधार पर बनाया जाना चाहिए
  • वेतन संशोधन में फिटमेंट फैक्टर को क्या दर्शाना चाहिए?
  • वेतनमान में इंक्रीमेंट को कैसे स्ट्रक्चर किया जाना चाहिए?
  • उच्च-स्तरीय सरकारी वेतन को कैसे बेंचमार्क किया जाना चाहिए?
  • क्या 8वें CPC का बकाया जनवरी 2026 से दिया जाएगा?

सरकार ने अभी तक लागू करने की तारीख की घोषणा नहीं की है. दिसंबर 2025 में लोकसभा में जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लागू करने की तारीख सरकार तय करेगी. सरकार 8वें CPC की स्वीकृत सिफारिशों को लागू करने के लिए फंड का उचित प्रावधान करेगी.

बकाया की गणना कैसे की जा सकती है?

विशेषज्ञों का कहना है कि बकाया की गणना आमतौर पर एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले का उपयोग करके की जाती है. ये फार्मूला लगाया जाता है. 

मासिक वेतन अंतर × देरी वाले महीनों की संख्या

मूल वेतन में अंतर, संशोधित मूल वेतन पर महंगाई भत्ता (DA) में अंतर और बकाया की अंतिम राशि देरी की अवधि पर निर्भर करती है. जिसका अनुमान आमतौर पर लागू करने की समय-सीमा के आधार पर 18-24 महीनों के बीच लगाया जाता है.

8वें वेतन आयोग की अधिसूचना कब जारी हुई?

8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा जनवरी 2025 में की गई थी. वित्त मंत्रालय द्वारा 3 नवंबर 2025 को इसकी औपचारिक नोटिफिकेशन जारी की गई थी. इसके साथ ही इसके संदर्भ की शर्तों (ToR) को भी मंजूरी दी गई थी. आयोग को वेतन, पेंशन और भत्तों में संशोधन पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है. 

8वें CPC का क्यों है महत्व? 

8वें वेतन आयोग से लाखों सरकारी परिवारों में आय स्तर और कंजप्शन पैटर्न पर प्रभाव पड़ने की उम्मीद है. इसकी सिफारिशें आमतौर पर केंद्र सरकार के विभागों में वेतन संरचना, पेंशन भुगतान और भत्तों पर प्रभाव डालती हैं.

