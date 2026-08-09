/8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी खबर, दिल्ली में हुई बैठक, 10 अगस्त को फिर जुटेंगे कर्मचारी संगठन; फिटमेंट फैक्टर पर अभी फैसला नहीं

8th Pay Commission Big Update: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग से जुड़ी अहम गतिविधियां तेज हो गई हैं. आयोग इन दिनों नई दिल्ली में कर्मचारी संगठनों और अन्य शेयर होल्डर के साथ बैठकें कर उनकी मांगों और सुझावों पर चर्चा कर रहा है. 7 अगस्त को बैठक हो चुकी है, जबकि अगली बैठक 10 अगस्त 2026 को निर्धारित है.
8वें केंद्रीय वेतन आयोग की बैठकों में कर्मचारी संगठन वेतन संशोधन, भत्तों, पेंशन, सेवानिवृत्ति लाभ और सेवा शर्तों से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं. कर्मचारियों की नजर खास तौर पर फिटमेंट फैक्टर और नए बेसिक पे पर है. हालांकि, अभी तक आयोग ने किसी फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम वेतन या वेतन वृद्धि का अंतिम आंकड़ा घोषित नहीं किया है. सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों में चल रहे आंकड़ों को फिलहाल मांग या अनुमान के तौर पर ही देखा जाना चाहिए.
केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2025 को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया था. आयोग को अपनी सिफारिशें सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है. आयोग की अध्यक्षता न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं. प्रो पुलक घोष अंशकालिक सदस्य और पंकज जैन सदस्य-सचिव हैं.
आयोग की स्टेकहोल्डर कंसल्टेशन प्रक्रिया केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोग:
जयपुर: 31 अगस्त और 1 सितंबर
चेन्नई: 7 और 8 सितंबर
पुडुचेरी: 9 सितंबर
चंडीगढ़: 16 से 18 सितंबर
को कर्मचारी संगठनों और अन्य हितधारकों से बातचीत करेगा.
फिलहाल 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया परामर्श और आंकड़े जुटाने के चरण में है. आयोग को अपनी रिपोर्ट देने के बाद केंद्र सरकार उसकी सिफारिशों की समीक्षा करेगी और अंतिम फैसला लेगी. इसलिए अभी नई सैलरी लागू होने की कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं हुई है. अगर सरकार बाद में संशोधित वेतन को किसी पिछली तारीख से लागू करने का फैसला करती है, तो उस स्थिति में पात्र कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को एरियर मिल सकता है. हालांकि, एरियर की तारीख और शर्तें सरकार के अंतिम फैसले पर निर्भर करेंगी.
8वें वेतन आयोग में मुख्य रूप से इन मुद्दों पर नजर रहेगी:
फिटमेंट फैक्टर और नया बेसिक पे
महंगाई समेत विभिन्न भत्तों में संशोधन
पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ
न्यूनतम और अधिकतम वेतन स्तर
अन्य सेवा शर्तों में बदलाव
आयोग की अंतिम सिफारिशें
सरकार का अंतिम निर्णय और संभावित एरियर