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8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी खबर, दिल्ली में हुई बैठक, 10 अगस्त को फिर जुटेंगे कर्मचारी संगठन; फिटमेंट फैक्टर पर अभी फैसला नहीं

8वें वेतन आयोग ने नई दिल्ली में हितधारकों के साथ बातचीत का नया दौर शुरू कर दिया है. इस दौरान कर्मचारी संगठनों और अन्य समूहों ने वेतन, भत्तों, पेंशन और सेवा शर्तों से जुड़े अपने विचार और मांगें आयोग के सामने रखीं.

Written ByGaurav Singh
Published: Aug 09, 2026, 03:11 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 03:12 PM IST
8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी खबर, दिल्ली में हुई बैठक, 10 अगस्त को फिर जुटेंगे कर्मचारी संगठन; फिटमेंट फैक्टर पर अभी फैसला नहीं
Image Credit: Social media/X

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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