/8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी खबर, दिल्ली में हुई बैठक, 10 अगस्त को फिर जुटेंगे कर्मचारी संगठन; फिटमेंट फैक्टर पर अभी फैसला नहीं

फिलहाल 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया परामर्श और आंकड़े जुटाने के चरण में है. आयोग को अपनी रिपोर्ट देने के बाद केंद्र सरकार उसकी सिफारिशों की समीक्षा करेगी और अंतिम फैसला लेगी. इसलिए अभी नई सैलरी लागू होने की कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं हुई है. अगर सरकार बाद में संशोधित वेतन को किसी पिछली तारीख से लागू करने का फैसला करती है, तो उस स्थिति में पात्र कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को एरियर मिल सकता है. हालांकि, एरियर की तारीख और शर्तें सरकार के अंतिम फैसले पर निर्भर करेंगी.