8th Pay Commission: 4 गुना फिटमेंट फैक्टर और 6% इंक्रीमेंट की डिमांड, BPMS ने सरकार को सौंपा ज्ञापन

8th Pay Commission : 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ (BPMS) ने सरकार को ज्ञापन सौंपकर वेतन, भत्तों और पेंशन व्यवस्था में बड़े बदलाव की मांग की है. अगर इन सुझावों पर सहमति बनती है, तो कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है. आयोग को सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल तय की गई है. इसके तहत कर्मचारी संगठनों की ओर से लगातार मांगें रखी जा रही हैं.

BPMS ने अपनी मांगों में कहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़ाकर 72,000 रुपये किया जाए. संगठन का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में देश की प्रति व्यक्ति आय में तेज बढ़ोतरी हुई है. इसलिए कर्मचारियों के वेतन स्ट्रक्चर में भी उसी अनुपात में सुधार होना चाहिए. उनका तर्क है कि बढ़ती महंगाई और जीवनयापन की लागत को देखते हुए मौजूदा वेतन पर्याप्त नहीं है.

फिटमेंट फैक्टर 4 करने की मांग

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संघ ने 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 3 की जगह 4 लागू करने का सुझाव दिया है. इसी आधार पर पुराने वेतनमान से नए वेतनमान का निर्धारण होता है. अगर यह मांग मानी जाती है, तो कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल आ सकता है.

सालाना इंक्रीमेंट 6% करने का प्रस्ताव

फिलहाल कर्मचारियों को हर साल 3 फीसदी की वार्षिक बढ़ोतरी मिलती है. BPMS ने इसे बढ़ाकर 6 फीसदी करने की मांग रखी है. संगठन का कहना है कि इससे कर्मचारियों की वास्तविक आय बढ़ेगी और सरकारी नौकरियों का आकर्षण भी बना रहेगा.

परिवार के आकार में बदलाव की मांग

वेतन निर्धारण के लिए परिवार के आकार को 3 सदस्यों से बढ़ाकर 5 सदस्य मानने का सुझाव भी दिया गया है. संगठन का कहना है कि आज के समय में अधिकतर कर्मचारियों पर माता-पिता, पत्नी और बच्चों की जिम्मेदारी होती है. इसलिए यह बदलाव जरूरी है.

OPS बहाली की भी उठी मांग

ज्ञापन में नई पेंशन योजना (NPS) को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना (OPS) दोबारा लागू करने की मांग भी शामिल है. कर्मचारियों का कहना है कि रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा के लिए OPS बेहतर विकल्प है.

क्या है 8वां वेतन आयोग?

सरकार ने 17 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान किया था. यह आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, भत्तों और पेंशन की समीक्षा करेगा. आयोग को अपनी रिपोर्ट 18 महीने के भीतर सौंपनी है.