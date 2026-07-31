/DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुडन्यूज, 63% तक पहुंच सकता है महंगाई भत्ता, जानिए हर महीने कितनी बढ़ेगी इन-हैंड सैलरी

DA Hike: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जल्द ही बड़ा तोहफा मिल सकता है. केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 3 फीसदी बढ़ोतरी का ऐलान किया जा सकता है. अगर ऐसा होता है तो देशभर के कीरब 50.14 लाख केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी और 69 लाख पेंशनभोगियों के पेंशन में इजाफा हो जाएगा.
जून 2026 के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स-इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) के आंकड़े इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि इस बार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की जा सकती है. हालांकि अभी सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.
बता दें कि साल में दो बार सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान होता है. जनवरी और जुलाई में DA हाइक लागू होता है. महंगाई भत्ता का कैलकुलेशन AICPI-IW के डेटा के आधार पर होता है. वित्त मंत्रालय के श्रम ब्यूरो की ओर से जून 2026 में जारी AICPI-IW इंडेक्स 151.9 पर पहुंच गया है. जुलाई 2025 से जून 2026 तक का 12 महीनों का औसत 148.65 हो गया है. इसी के बेसिस पर महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन किया गया है, जो करीब 63.76% पर पहुंचता है.
DA का कैलकुलेशन AICPI-IW के बीते 12 महीनों के औसत के आधार पर होता है. इसके लिए फॉर्मूला तय है. बेस ईयर 2016 के बेस ईयर को 2001 के बेस ईयर के बराबर लाने के लिए 2.88 का फैक्टर लगाया जाता है. केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते का कैलकुलेश = [(पिछले 12 महीनों के लिए एआईसीपीआई (आधार वर्ष 2001 = 100) का औसत – 261.42) / 261.42] x 100 के फार्मूला के आधार पर तय किया जाता है.
अगर सरकार 3 फीसदी डीए बढ़ोतरी का ऐलान करती है, तो केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 फीसदी से बढ़कर 63 फीसदी हो जाएगा. ऐसे में अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 30000 रुपये है, तो सैलरी बढ़ोतरी कुछ इस तरह से होगी.
बेसिक सैलरी 30000
मौजूदा DA 60 फीसदी के हिसाब से 18000 रुपये
DA 63 फीसदी के हिसाब से 18900 रुपये.
यानी हर महीने सैलरी में 900 रुपये की बढ़ोतरी. सालाना आधार पर ये बढ़ोतरी 900*12= 10800 रुपये होगी. यानी जितनी ज्यादा बैसिक सैलरी , महंगाई भत्ता बढ़ने का फायदा उतना ही अधिक होगा.