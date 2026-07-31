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DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुडन्यूज, 63% तक पहुंच सकता है महंगाई भत्ता, जानिए हर महीने कितनी बढ़ेगी इन-हैंड सैलरी

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 फीसदी तक की बढ़ोतरी का सिग्नल मिल रहा है. जुलाई में महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसके बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 63 फीसदी तक पहुंच सकता है.

Written ByBavita Jha
Published: Jul 31, 2026, 10:09 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 10:13 PM IST
DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुडन्यूज, 63% तक पहुंच सकता है महंगाई भत्ता, जानिए हर महीने कितनी बढ़ेगी इन-हैंड सैलरी

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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