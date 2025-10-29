8th Pay Commission: ₹25,000 वालों की निकल पड़ी! अब मिलेगी ₹72,930 सैलरी, सरकारी कर्मचारियों की मौज

8th Pay Commission Update: अगर आप केद्र सरकार के कर्मचारी है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. लंबे समय से आठवें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे एक करोड़ से ज्‍यादा कर्मचारी और पेंशनर्स के ल‍िए बड़ी खबर है. केंद्र सरकार ने मंगलवार को आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की नियम-शर्तों (ToR) को मंजूरी दे दी गई है. इस आयोग से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और 69 लाख पेंशनर्स को फायदा म‍िलेगा.

18 महीने के अंदर जमा होंगी स‍िफार‍िशें

कैबिनेट मीट‍िंग के बाद केंद्रीय मंत्री अश्‍व‍िनी वैष्णव ने कहा कि अलग-अलग मंत्रालयों, राज्य सरकारों और कर्मचारी संगठन के साथ लंबी बातचीत के बाद नियम-शर्तें तय क‍ि ये गए हैं. आयोग को अपनी सिफारिशें 18 महीने के अंदर जमा करनी होंगी. आपको बता दें इस साल यानी जनवरी, 2025 में कैबिनेट की तरफ से 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी गई थी. इसका काम केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी, भत्‍तों और पेंशन बेन‍िफि‍ट की समीक्षा करना और बदलाव का सुझाव देना है.

कैसे तय होती है बेसिक सैलरी?

फिटमेंट फैक्टर का फॉर्मूला:

नई बेसिक सैलरी = मौजूदा बेसिक पे × फिटमेंट फैक्टर

अगर आपकी सैलरी ₹25,500 है और फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है तो न्यूनतम वेतन ₹25,500 से बढ़कर ₹₹72,930 तक जा सकता है.

वेतन आयोग का गठन

सरकार की तरफ से जुलाई में संसद को बताया गया क‍ि ड‍िफेंस और होम म‍िन‍िस्‍ट्री, कार्म‍िक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT), राज्य सरकारों से सुझाव लिये गए हैं. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया था क‍ि नया सैलरी स्‍ट्रक्‍चर तब लागू होगा, जब आयोग की तरफ से सिफारिशें दी जाएंगी और सरकार उन्‍हें स्वीकार कर लेगी. आमतौर पर हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन होता है. सातवें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में हुआ था और उसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थीं.