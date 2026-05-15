OPS: आठवें वेतन आयोग को लेकर हलचल देशभर में तेज हो गई है. आयोग की तरफ से कोई भी फैसला लिये जाने से पहले इसको लेकर कर्मचारी यूनियनों से विस्तार में चर्चा की जाएगी. दिल्ली में 13 और 14 मई को हुई मीटिंग में भी सैलरी, पेंशन और भत्तों से जुड़े मामलों पर चर्चा की जाएगी.
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NCJCM Meeting Update: लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर सामने आई है. 11 मई को कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में NCJCM की 49वीं मीटिंग् का आयोजन किया गया. यह मीटिंग ऐसे समय में हुई है जब देशभर में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर चर्चा तेज है. नई सिफारिश देने से पहले आयोग ने अलग कर्मचारी यूनियनों के साथ विचार-विमर्श का प्रोसेस शुरू कर दिया है. इस हाई लेवल मीटिंग में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारी संगठनों के बीच सैलरी, अलाउंस, प्रमोशन और पेंशन जैसे मामले पर बातचीत हुई.
बैठक के दौरान कर्मचारियों के प्रतिनिधि ने पक्ष रखते हुए कैबिनेट सेक्रेटरी को जानकारी दी कि उन्होंने वेतन आयोग को अपना डिटेल्ड ज्ञापन पहले ही दे दिया है. ज्ञापन में न्यूनतम सैलरी हाइक, फिटमेंट फैक्टर, एनुअल इंक्रीमेंट की दर और प्रमोशन पॉलिसी जैसे अहम प्वाइंट को शामिल किया गया है. यूनियनों की तरफ से सरकार से मांग की गई कि आठवें वेतन आयोग के कामकाज के दौरान कर्मचारी संगठनों के साथ लगातार बातचीत बनाकर रखा जाए. इससे कर्मचारियों की उम्मीदों को सही तरीके से आयोग के सामने रखा जा सकेगा. सैलरी, अलाउंस के साथ एनपीएस (NPS) और यूपीएस (UPS) को वापस लेने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई.
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साल 2026 'ज्वाइंट कंसलटेटिव मशीनरी (NCJCM) योजना का डायमंड जुबली ईयर है. यानी इस सिस्टम को बने 60 साल पूरे हो चुके हैं. हालांकि, इस पर कर्मचारी प्रतिनिधियों ने मीटिंग की अनियमितता को लेकर चिंता जताई. उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि नियमों के अनुसार हर साल तीन नॉर्मल मीटिंग होनी चाहिए. लेकिन 60 साल में महज 49 मीटिंग ही हो पाई. खासतौर से रक्षा मंत्रालय के विभागीय परिषद की 2016 के बाद से कोई बैठक नहीं होने का मामला भी जोर-शोर से उठाया गया.
मीटिंग का बड़ा हिस्सा कर्मचारियों की सेहत संबंधी सुविधाओं पर फोकस्ड रहा. प्रतिनिधियों ने मांग की कि CGHS और CS(MA) नियमों के तहत इलाज के खर्च का पूरा रिम्बर्समेंट होना चाहिए. उन्होंने शिकायत की कि हीयरिंग मशीन के लिए रिम्बर्समेंट की दर को पिछले 12 साल से नहीं बदला गया. इस पर कैबिनेट सेक्रेटरी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन मामलों की जांच की जाए और तीन महीने के अंदर फैसला लिया जाए. इसके अलावा, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए 'चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस' और अतिरिक्त CGHS सेंटर की स्थापना पर बातचीत हुई.
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रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए यूनियन ने संसदीय स्थायी समिति की उन सिफारिश को भी लागू करने की डिमांड की, जिनमें हर पांच साल में पेंशन बढ़ाने की बात है. साथ ही, पेंशनर्स के लिए फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस (FMA) बढ़ाकर 3,000 रुपये महीने करने की का प्रस्ताव दिया गया है. फैमिली पेंशन के मामले में मानवीय पहल करते हुए फैमिली की परिभाषा में बदलाव की मांग की गई. इससे विधवा और आश्रित बहुओं को भी फैमिली पेंशन का फायदा मिल सकेगा. कैबिनेट सेक्रेटरी ने DoPT को विधि मंत्रालय के साथ मिलकर मामले की समीक्षा करने का निर्देश दिया.
पेंशन के मामले पर गरमागरम बहस 22 दिसंबर 2003 से पहले जिन रिक्तियों के लिए आवेदन दिया गया था, उन पर हुई. कर्मचारियों का कहना है कि जिन पदों का विज्ञापन कट-ऑफ डेट से पहले निकला था, भले ही उनकी नियुक्ति बाद में हुई, उन्हें पुरानी पेंशन योजना (OPS) के दायरे में लाया जाना चाहिए. इसके साथ ही यह भी मांग की गई कि फैमिली पेंशन को मृतक कर्मचारी के काल्पनिक वेतन के 30% तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए.