8th Pay Commission Salary Formula: अगर आप भी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या आपके परिवार से कोई सरकारी नौकर है तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, प‍िछले द‍िनों सरकार ने आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के न‍ियम और शर्तों (ToR) को लागू क‍िया था. सरकार की तरफ से नए वेतन आयोग पर गठ‍ित कमेटी अगले 18 महीने में र‍िपोर्ट दे सकती है. लेक‍िन कर्मचार‍ियों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है क‍ि आठवां वेतन आयोग लागू होने के बाद सैलरी क‍ितनी बढ़ जाएगी? इस सवाल के जवाब के लि‍ए आपको पूरी कैलकुलेशन समझनी होगी.

नए वेतन आयोग के बाद क‍ितनी बढ़ जाएगी सैलरी?

कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की तरफ से भर्ती क‍िये जाने वाले लेवल-1 के कर्मचारी MTS, CHSL, CGL, CPO और अलग- अलग व‍िभाग के कर्मचारी यह जानने के ल‍िये काफी उत्सुक रहते हैं क‍ि नया आयोग लागू होने के बाद सैलरी क‍ितना बढ़ जाएगी? आठवें वेतन आयोग की फाइनल र‍िपोर्ट 2027 में आने की उम्‍मीद है. लेक‍िन इसे 1 जनवरी 2026 से प्रभावी क‍िया जाएगा. आठवें वेतन आयोग की अध्यक्षता जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रहे हैं. प्रोफेसर पुलक घोष पार्ट टाइम मेंबर और पंकज जैन इसके मेंबर सेक्रेटरी हैं. आइए जानते हैं नया वेतन आयोग लागू होने पर कर्मचार‍ियों के सैलरी स्‍ट्रक्‍चर में क‍िस तरह का बदलाव देखने को म‍िलने की उम्‍मीद है?

अभी लेवल-1 की बेस‍िक पे 18,000 रुपये महीना

आठवें वेतन आयोग में सैलरी क‍ितनी बढ़ेगी? यह जानने से पहले यह जानना जरूरी है क‍ि सातवें वेतन आयोग के तहत SSC लेवल-1 कर्मचारियों का सैलरी स्‍ट्रक्‍चर क्‍या है? SSC के जरिये म‍िन‍िस्‍ट्री, अलग-अलग व‍िभाग और फील्ड ऑफ‍िस में लाखों कर्मचारियों की भर्ती की जाती है. 7वें वेतन आयोग के मौजूदा स‍िस्‍टम के तहत इन पदों के ल‍िये लेवल-1 की बेस‍िक पे 18,000 रुपये महीना है. महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), ट्रैवल अलाउंस (TA) और अन्य भत्ते भी कर्मचार‍ियों को मिलते हैं. फिटमेंट फैक्टर में हुआ छोटा सा बदलाव भी सैलरी पर बड़ा असर डालता है.

8वें वेतन आयोग में लेवल-1 की बेस‍िक पे क‍ितनी?

7वें वेतन आयोग में ज‍िन कर्मचार‍ियों को 18,000 रुपये की बेस‍िक पे म‍िल रही है. नए वेतन आयोग की स‍िफार‍िशें लागू होने और सैलरी रिवाइज करने के बाद बेस‍िक पे (Basic Pay) (18,000 रुपये * 1.92) = 34,560 रुपये होने की उम्‍मीद है. फिटमेंट फैक्टर 1.92 लागू होने पर ही लेवल-1 वाले कर्मचार‍ियों की बेस‍िक पे 34,560 रुपये होगी. इसमें बदलाव होने का असर सीधे तौर पर सैलरी पर पड़ेगा. 34,560 रुपये की बेस‍िक सैलरी पर भत्‍तों की कैलकुलेशन अलग से की जाएगी.

नए वेतन आयोग में भत्‍ता क‍ितना होगा?

मीड‍िया र‍िपोर्ट के अनुसार SSC के लेवल-1 कर्मचारियों की ओवरऑल सैलरी (Overall Salary) में 15% से 25% तक की बढ़ोतरी होने की उम्‍मीद है. यह इजाफा महंगाई भत्ते (DA) के मर्जर और 8वें वेतन आयोग (CPC) की सिफारिश पर ड‍िपेंड करेगा. यद‍ि डीए को मर्ज कर द‍िया जाता है तो उसे जीरो (0) से शुरू किया जाता है. इसके बाद एचआरए (HRA) जोड़ा जाता है. इसके बाद सैलरी स्‍ट्रक्‍चर कुछ इस तरह हो सकता है-

> बेस‍िक पे (Basic Pay): 34,560 रुपये

> ट्रैवल अलाउंस (TA): नए नियमों के अनुसार

> महंगाई भत्ता (DA): इसे 2026 में फ‍िर 0% से शुरू करना होगा और यह हर छह महीने पर बढ़ेगा.