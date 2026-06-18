आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की रिपोर्ट लागू होने की तारीख कुछ समय बाद पता चलेगी. ऐसे में हम यही मान रहे हैं क‍ि केंद्रीय कर्मचारियों को 20 महीने (जनवरी 2026 से अगस्त 2027 तक) का एरियर मिलेगा. यह अनुमान इसल‍िए लगाया है क्‍योंक‍ि आयोग को नवंबर 2025 से रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय द‍िया गया है. एरियर के तौर पर हर महीने म‍िलने वाला पैसा 7वें और 8वें वेतन आयोग की बेस‍िक पे (Basic Pay) के अंतर के बराबर होगा. इसे तय फिटमेंट फैक्टर और रिपोर्ट लागू होने में हुई देरी के महीनों से गुणा की जाएगी. एरियर की कैलकुलेशन 2.0, 2.15, 2.28, 2.57 और 2.86 के अलग-अलग फिटमेंट फैक्‍टर पर की जाएगी.