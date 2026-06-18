8th pay commission arrear: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आठवें वेतन आयोग से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है. वेतन आयोग अपनी सिफारिश तैयार करने के लिए काम कर रहा है. इसके तहत कर्मचारी संगठनों, पेंशनर संस्थाओं के साथ लगातार बैठक का दौर चल रहा है. इसी क्रम में अगली अहम मीटिंग 22 और 23 जून 2026 को लखनऊ में होने जा रही है. यदि वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू करने में किसी तरह की देरी होती है, तो कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जनवरी 2026 से एरियर दिया जाएगा. एरियर कर्मचारी के पद और लेवल के आधार पर तय होगा.
सवाल यही है कि यदि आयोग 2.0, 2.15, 2.28, 2.57 या 2.86 का फिटमेंट फैक्टर तय करता है तो लेवल 15 से 18 के शीर्ष अधिकारियों को कितना एरियर मिल सकता है. सातवें वेतन आयोग के पे-मैट्रिक्स के अनुसार लेवल 15 से 18 के तहत हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड (HAG) और उससे ऊपर के टॉप अधिकारी आते हैं. इन पदों पर आईएएस (IAS), आईपीएस (IPS), आईएफएस (IFS) और डिफेंस सर्विस के वे सीनियर अधिकारी शामिल होते हैं, जिन्हें 30 से 35 साल की सर्विस का अनुभव होता है.
अलग-अलग विभागों में सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) और महानिदेशक (DG) जैसे पदों पर तैनात हैं. इन्हें इस सैलरी संशोधन से बड़ा फायदा होने की उम्मीद है. आइए देखते हैं लेवल और उसके अनुसार बेसिक पे-
Lavel 15----182,200 रुपये
Lavel 16----205,400 रुपये
Lavel 17----225,000 रुपये
Lavel 18----250,000 रुपये
आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की रिपोर्ट लागू होने की तारीख कुछ समय बाद पता चलेगी. ऐसे में हम यही मान रहे हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों को 20 महीने (जनवरी 2026 से अगस्त 2027 तक) का एरियर मिलेगा. यह अनुमान इसलिए लगाया है क्योंकि आयोग को नवंबर 2025 से रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है. एरियर के तौर पर हर महीने मिलने वाला पैसा 7वें और 8वें वेतन आयोग की बेसिक पे (Basic Pay) के अंतर के बराबर होगा. इसे तय फिटमेंट फैक्टर और रिपोर्ट लागू होने में हुई देरी के महीनों से गुणा की जाएगी. एरियर की कैलकुलेशन 2.0, 2.15, 2.28, 2.57 और 2.86 के अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर पर की जाएगी.
कर्मचारी संगठनों की तरफ से सबसे ज्यादा 2.86 फिटमेंट फैक्टर की डिमांड की गई है. यदि आयोग की तरफ से इसे मंजूरी दी गई तो लेवल 15 से 18 वाले कर्मचारियों की सैलरी में अच्छा खासा इजाफा देखा जाएगा. आइए देखते हैं 2.86 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर लेवल 15-18 के कर्मचारियों के लिए 20 महीने का अनुमानित एरियर कितना हुआ?
|लेवल
|मौजूदा बेसिक पे
|रिवाइज्ड बेसिक पे
|बेसिक पे हाइक
|20 महीने का एरियर
|15
|₹1,82,200
|₹5,21,092
|₹3,38,892
|₹67,77,840
|16
|₹2,05,400
|₹5,87,444
|₹3,82,044
|₹76,40,880
|17
|₹2,25,000
|₹6,43,500
|₹4,18,500
|₹83,70,000
|18
|₹2,50,000
|₹7,15,000
|₹4,65,000
|₹93,00,000