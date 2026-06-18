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8th Pay Commission: नया वेतन आयोग लागू होने पर 93 लाख का एर‍ियर म‍िलेगा? केंद्रीय कर्मचार‍ियों की बल्‍ले-बल्‍ले

Fitment Factor: आठवें वेतन आयोग की तरफ से जल्‍द फ‍िटमेंट फैक्‍टर को लेकर फैसला क‍िया जा सकता है. कर्मचारी यून‍ियनों ने अलग-अलग फ‍िटमेंट फैक्‍टर की ड‍िमांड की है. यद‍ि फ‍िटमेंट फैक्‍टर 2.86 पर सहमत‍ि बनती है तो क‍ितना बनेगा एर‍ियर?

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 18, 2026, 12:30 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 12:30 PM IST
8th Pay Commission: नया वेतन आयोग लागू होने पर 93 लाख का एर‍ियर म‍िलेगा? केंद्रीय कर्मचार‍ियों की बल्‍ले-बल्‍ले
Image Credit: AI

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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