8th Pay Commission: कब मिलेगा केंद्रीय कर्मचारियों को एरियर? मोदी सरकार ने जारी किया बड़ा अपडेट

8th Pay Commission : अगर आप 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए है. केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मन में सवाल है कि क्या सैलरी और पेंशन में बदलाव 1 जनवरी 2026 से लागू होंगे. इस सवाल पर सरकार ने जवाब दिया है. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 8वें वेतन आयोग को लागू करने के बारे में सवालों का जवाब देते हुए कहा कि तारीख सरकार तय करेगी. हम स्वीकार की गई सिफारिशों को लागू करने के लिए उचित फंड का इंतजाम करेंगे.

लग सकते हैं 3-6 महीने

ET की रिपोर्ट के मुताबिक, 7वें वेतन आयोग का 10 साल का कार्यकाल 31 दिसंबर, 2025 को खत्म हो रहा है. लेकिन हाल ही में संसद में पूछे गए सवालों के बीच सरकार ने प्रभावी तारीख पर कोई पक्का जवाब नहीं दिया है. 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) 3 नवंबर, 2025 को नोटिफाई किए गए थे, जिसमें आयोग को अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया था. रिपोर्ट के मुताबिक, मंजूरी और नोटिफिकेशन में 3-6 महीने और लग सकते हैं, जिससे ये 2027 के आखिर या 2028 की शुरुआत में लागू हो सकता है.

कब-कब कर्मचारियों को मिला एरियर?

7वां CPC: जून 2016 में लागू; 1 जनवरी 2016 से एरियर

6वां CPC: अगस्त 2008 में मंजूर; 1 जनवरी 2006 से एरियर

5वां CPC: 1994 में बना; 1997 में लागू (3.5 साल की देरी)

ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉइज फेडरेशन के प्रेसिडेंट मनजीत सिंह पटेल सहित कर्मचारी यूनियन परंपरा के मुताबिक 1 जनवरी 2026 से एरियर देने की मांग कर रहे हैं. सरकार पारंपरिक रूप से एरियर की कैलकुलेशन से हाउस रेंट अलाउंस (HRA) को बाहर रखती है, जिससे काफी पैसे बचते हैं.

बेसिक पे 76,500 रुपये (फिटमेंट फैक्टर 2.0 मानते हुए)

अभी की टेक-होम सैलरी (DA और HRA के साथ): 1,43,820 रुपये

8वें CPC के बाद: 1,94,310 रुपये

HRA के बिना मासिक एरियर: 32,131 रुपये

HRA के साथ मासिक एरियर: 50,490 रुपये