Advertisement
trendingNow13042909
Hindi Newsबिजनेस8th Pay Commission: कब मिलेगा केंद्रीय कर्मचारियों को एरियर? मोदी सरकार ने जारी किया बड़ा अपडेट

8th Pay Commission: कब मिलेगा केंद्रीय कर्मचारियों को एरियर? मोदी सरकार ने जारी किया बड़ा अपडेट

 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) 3 नवंबर, 2025 को नोटिफाई किए गए थे. आयोग को अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया था.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 16, 2025, 03:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

8th Pay Commission: कब मिलेगा केंद्रीय कर्मचारियों को एरियर? मोदी सरकार ने जारी किया बड़ा अपडेट

8th Pay Commission : अगर आप 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए है. केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मन में सवाल है कि क्या सैलरी और पेंशन में बदलाव 1 जनवरी 2026 से लागू होंगे. इस सवाल पर सरकार ने जवाब दिया है. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 8वें वेतन आयोग को लागू करने के बारे में सवालों का जवाब देते हुए कहा कि तारीख सरकार तय करेगी. हम स्वीकार की गई सिफारिशों को लागू करने के लिए उचित फंड का इंतजाम करेंगे.

लग सकते हैं 3-6 महीने

ET की रिपोर्ट के मुताबिक, 7वें वेतन आयोग का 10 साल का कार्यकाल 31 दिसंबर, 2025 को खत्म हो रहा है. लेकिन हाल ही में संसद में पूछे गए सवालों के बीच सरकार ने प्रभावी तारीख पर कोई पक्का जवाब नहीं दिया है. 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) 3 नवंबर, 2025 को नोटिफाई किए गए थे, जिसमें आयोग को अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया था. रिपोर्ट के मुताबिक, मंजूरी और नोटिफिकेशन में 3-6 महीने और लग सकते हैं, जिससे ये 2027 के आखिर या 2028 की शुरुआत में लागू हो सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें : Indian Railways: रेलवे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सैलरी बढ़ाने पर काम शुरू

कब-कब कर्मचारियों को मिला एरियर?

7वां CPC: जून 2016 में लागू; 1 जनवरी 2016 से एरियर

6वां CPC: अगस्त 2008 में मंजूर; 1 जनवरी 2006 से एरियर

5वां CPC: 1994 में बना; 1997 में लागू (3.5 साल की देरी)

ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉइज फेडरेशन के प्रेसिडेंट मनजीत सिंह पटेल सहित कर्मचारी यूनियन परंपरा के मुताबिक 1 जनवरी 2026 से एरियर देने की मांग कर रहे हैं. सरकार पारंपरिक रूप से एरियर की कैलकुलेशन से हाउस रेंट अलाउंस (HRA) को बाहर रखती है, जिससे काफी पैसे बचते हैं.

बेसिक पे 76,500 रुपये (फिटमेंट फैक्टर 2.0 मानते हुए)

अभी की टेक-होम सैलरी (DA और HRA के साथ): 1,43,820 रुपये

8वें CPC के बाद: 1,94,310 रुपये

HRA के बिना मासिक एरियर: 32,131 रुपये

HRA के साथ मासिक एरियर: 50,490 रुपये

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

8th pay commission

Trending news

बेटी की कस्टडी के लिए पति ने एक्ट्रेस को किया किडनैप; परिजनों को भी दिया अल्टीमेटम
Karnataka News
बेटी की कस्टडी के लिए पति ने एक्ट्रेस को किया किडनैप; परिजनों को भी दिया अल्टीमेटम
सगाई की बात पर गुस्साई नर्स ने काटा युवक का प्राइवेट पार्ट, होटल में मिली लाश...
Ludhiana
सगाई की बात पर गुस्साई नर्स ने काटा युवक का प्राइवेट पार्ट, होटल में मिली लाश...
'गरीबों के पेट पर पैर मार रही सरकार...', MGNREGA को लेकर बरसीं हरसिमरत कौर
Harsimrat Kaur
'गरीबों के पेट पर पैर मार रही सरकार...', MGNREGA को लेकर बरसीं हरसिमरत कौर
जस्टिस यशवंत वर्मा ने जांच कमेटी के गठन को दी चुनौती, SC का दोनों सदनों को नोटिस
Justice yashwant varma case
जस्टिस यशवंत वर्मा ने जांच कमेटी के गठन को दी चुनौती, SC का दोनों सदनों को नोटिस
MGNREGA में क्यों नहीं गांधी...? थरूर-प्रियंका ने G Ram G Bill को लेकर सरकार को घेरा
G RAM G Bill
MGNREGA में क्यों नहीं गांधी...? थरूर-प्रियंका ने G Ram G Bill को लेकर सरकार को घेरा
भारत और जॉर्डन को भविष्य में खुशहाली के लिए पुराने रिश्ते फिर करने होंगे मजबूत
PM Modi Jordan Trade
भारत और जॉर्डन को भविष्य में खुशहाली के लिए पुराने रिश्ते फिर करने होंगे मजबूत
कलेजा दहला देने वाली वारदात! मां ने 7 साल की बेटी को तीसरी मंजिल से फेंका
Hyderabad
कलेजा दहला देने वाली वारदात! मां ने 7 साल की बेटी को तीसरी मंजिल से फेंका
फ्लाइट में बेहोश हुई अमेरिकी महिला, पूर्व विधायक अंजलि निंबालकर ने ऐसे बचाई जान
Anjali Nimbalkar
फ्लाइट में बेहोश हुई अमेरिकी महिला, पूर्व विधायक अंजलि निंबालकर ने ऐसे बचाई जान
CM उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस के वोट चोरी कैंपेन से बनाई दूरी
Omar Abdullah Statement
CM उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस के वोट चोरी कैंपेन से बनाई दूरी
आतंक के ऑनलाइन गुर्गों की अब खैर नहीं! CIK ने 7 जिलों में 12 ठिकानों पर मारा छापा
Terror
आतंक के ऑनलाइन गुर्गों की अब खैर नहीं! CIK ने 7 जिलों में 12 ठिकानों पर मारा छापा