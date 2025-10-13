Advertisement
trendingNow12960071
Hindi Newsबिजनेस

8th Pay Commission: आपकी नई सैलरी कितनी होगी, इतना हो सकता है इजाफा? कब से बढ़ेगी तनख्वाह!

छठे वेतन आयोग में मिनिमम बेसिक सैलरी 7,000 रुपये थी और 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 लागू किया गया था, जिससे मिनिमम बेसिक सैलरी बढ़ कर सीधे 18,000 रुपये हो गई थी.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Oct 13, 2025, 04:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

8th Pay Commission: आपकी नई सैलरी कितनी होगी, इतना हो सकता है इजाफा? कब से बढ़ेगी तनख्वाह!

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचार‍ियों और पेंशनर्स को आठवां वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार है. सरकार की तरफ से जनवरी 2025 में आठवां वेतन आयोग को लेकर ऐलान क‍िया गया था. आठवें वेतन आयोग की घोषणा तो हो गई लेकिन इसके गठन को लेकर क‍िसी तरह का अपडेट नहीं है. बता दें, कुछ द‍िन पहले ही सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत 3 प्रत‍िशत DA और DR बढ़ाया गया है. इसके बाद सरकारी कर्मचार‍ियों का DA 55 प्रत‍िशत से बढ़कर 58 प्रत‍िशत हो गया. सरकार आठवें वेतन आयोग को लागू करेगी तो कर्मचार‍ियों की सैलरी, पेंशन और भत्तों सभी में बदलाव क‍िया जाएगा.

छठे वेतन आयोग में मिनिमम बेसिक सैलरी 7,000 रुपये थी और 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 लागू किया गया था, जिससे मिनिमम बेसिक सैलरी बढ़ कर सीधे 18,000 रुपये हो गई थी. अब 8वें वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्‍टर लागू होगा, उसके अनुसार बेसिक सैलरी तय होगी. मीडिया रिपोर्ट में 1.92 तो कुछ में 2.86 तक के फिटमेंट फैक्टर की चर्चा है. 

कितनी बढ़ जाएगी सैलरी?

Add Zee News as a Preferred Source

अगर सैलरी के कैलकुलेशन के लिए हम फिटमेंट फैक्‍टर को 1.96  मानकर कैलकुलेट करें तो इसके मुताबिक न्‍यूनतम बेसिक सैलरी जो कि अभी 18,000 रुपये है, वो बढ़ कर 35,280 रुपये हो सकती है. ये लेवल-1 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी होगी.

यह भी पढ़ें : केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर, कल से CGHS की नई दरें लागू होंगी

क्या होगा नई बेसिक सैलरी के कैलकुलेशन का फॉर्मूला?  

पुरानी बेसिक सैलरी x 1.96 = 8वें वेतन आयोग में बेसिक सैलरी अगर मान लीजिए कि आप लेवल-9 के केंद्रीय कर्मचारी हैं तो ऐसे में आपका मूल वेतन 53,100 रुपये होगा और मौजूदा DA यानी महंगाई भत्ता जुड़ेगा (55+3) 58% तो सैलरी 30,798 रुपये हो जाएगी लेकिन HRA अगर आप मेट्रो शहर में हैं तो 27% जुड़ेगा जिसके बाद आपकी सैलरी 98,235 रुपये हो सकती है  

2027 तक लागू हो सकता है नया वेतन आयोग!

7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में बना था और उसने नवंबर 2015 में र‍िपोर्ट सौंपी थी. अगर आठवां वेतन आयोग के गठन का ऐलान इसी महीने होता है तो भी उसकी र‍िपोर्ट शायद अप्रैल 2027 से पहले नहीं आए. एक वर‍िष्‍ठ यून‍ियन नेता ने जुलाई 2027 में नया वेतन आयोग लागू होने की उम्‍मीद जताई है. शिव गोपाल मिश्रा ने कहा आयोग को भले ही र‍िपोर्ट सौंपने में समय लगे. लेक‍िन सातवें वेतन आयोग का समय द‍िसंबर 2025 में पूरा हो रहा है.

कब से लागू होगा नया वेतन आयोग?

सरकारी न‍ियमानुसार नए वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू क‍िया जाना चाहिए. अगर आयोग के फैसलों का ऐलान जुलाई 2027 से क‍िया जाता है तो कर्मचारियों को जनवरी 2026 से जुलाई 2027 तक का एरियर मिलने की उम्‍मीद है. 18 महीने का एर‍ियर म‍िलने से लाखों कर्मचार‍ियों और पेंशनर्स को सहूल‍ियत होगी. आठवें वेतन आयोग से 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को फायदा म‍िलेगा. इसमें ड‍िफेंस से जुड़े लोग और र‍िटायर्ड कर्मचारी भी शाम‍िल रहेंगे.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

8th pay commission

Trending news

BJP बिना खरीद-फरोख्त के नहीं जीत सकती एक भी सीट... CM उमर फिर बरसे
Jammu and Kashmir Rajya Sabha Elections
BJP बिना खरीद-फरोख्त के नहीं जीत सकती एक भी सीट... CM उमर फिर बरसे
CM ने आरएसएस की शाखाओं पर लगाया बैन, अब बेटा बोला- तालिबान जैसी है संघ की सोच
rss
CM ने आरएसएस की शाखाओं पर लगाया बैन, अब बेटा बोला- तालिबान जैसी है संघ की सोच
डांस फ्लोर पर महिला को आया हार्ट अटैक, गिरते ही दम तोड़ा; देखें मौत का LIVE Video
Viral Video
डांस फ्लोर पर महिला को आया हार्ट अटैक, गिरते ही दम तोड़ा; देखें मौत का LIVE Video
48 घंटे में 'गायब' हो जाएगा मॉनसून, इन राज्यों के लिए आया भारी बारिश का अलर्ट
weather update
48 घंटे में 'गायब' हो जाएगा मॉनसून, इन राज्यों के लिए आया भारी बारिश का अलर्ट
TMC नेता ने खड़ा किया विवाद, CM ममता के विवादित बयान पर कह दी ये चौंकाने वाली बात
Durgapur Rape Case
TMC नेता ने खड़ा किया विवाद, CM ममता के विवादित बयान पर कह दी ये चौंकाने वाली बात
पुलिस ने जमात-ए-इस्लामी और हुर्रियत के ठिकानों पर मारा छापा, जानें क्या-क्या मिला?
Srinagar
पुलिस ने जमात-ए-इस्लामी और हुर्रियत के ठिकानों पर मारा छापा, जानें क्या-क्या मिला?
श्रीसन फार्मास्युटिकल्स कंपनी का लाइसेंस रद्द, कफ सिरप में मिला 48 % 'जहर'
coldrif cough syrup ban
श्रीसन फार्मास्युटिकल्स कंपनी का लाइसेंस रद्द, कफ सिरप में मिला 48 % 'जहर'
फडणवीस सरकार पर फिर फूटा आरोपों का बम, अब इस मुद्दे पर चढ़ी उद्धव की शिवसेना
Indian politics
फडणवीस सरकार पर फिर फूटा आरोपों का बम, अब इस मुद्दे पर चढ़ी उद्धव की शिवसेना
कौन हैं EX IAS कन्नन गोपीनाथन? कांग्रेस में हुए शामिल, जानें क्यों दिया था इस्‍तीफा
Kannan Gopinathan
कौन हैं EX IAS कन्नन गोपीनाथन? कांग्रेस में हुए शामिल, जानें क्यों दिया था इस्‍तीफा
किचन में छिपाया था 16 करोड़ का ड्रग्स, भारत-बांग्लादेश बॉर्डर एरिया से महिला अरेस्ट
Drug
किचन में छिपाया था 16 करोड़ का ड्रग्स, भारत-बांग्लादेश बॉर्डर एरिया से महिला अरेस्ट