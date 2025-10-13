8th Pay Commission: आपकी नई सैलरी कितनी होगी, इतना हो सकता है इजाफा? कब से बढ़ेगी तनख्वाह!

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचार‍ियों और पेंशनर्स को आठवां वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार है. सरकार की तरफ से जनवरी 2025 में आठवां वेतन आयोग को लेकर ऐलान क‍िया गया था. आठवें वेतन आयोग की घोषणा तो हो गई लेकिन इसके गठन को लेकर क‍िसी तरह का अपडेट नहीं है. बता दें, कुछ द‍िन पहले ही सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत 3 प्रत‍िशत DA और DR बढ़ाया गया है. इसके बाद सरकारी कर्मचार‍ियों का DA 55 प्रत‍िशत से बढ़कर 58 प्रत‍िशत हो गया. सरकार आठवें वेतन आयोग को लागू करेगी तो कर्मचार‍ियों की सैलरी, पेंशन और भत्तों सभी में बदलाव क‍िया जाएगा.

छठे वेतन आयोग में मिनिमम बेसिक सैलरी 7,000 रुपये थी और 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 लागू किया गया था, जिससे मिनिमम बेसिक सैलरी बढ़ कर सीधे 18,000 रुपये हो गई थी. अब 8वें वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्‍टर लागू होगा, उसके अनुसार बेसिक सैलरी तय होगी. मीडिया रिपोर्ट में 1.92 तो कुछ में 2.86 तक के फिटमेंट फैक्टर की चर्चा है.

कितनी बढ़ जाएगी सैलरी?

अगर सैलरी के कैलकुलेशन के लिए हम फिटमेंट फैक्‍टर को 1.96 मानकर कैलकुलेट करें तो इसके मुताबिक न्‍यूनतम बेसिक सैलरी जो कि अभी 18,000 रुपये है, वो बढ़ कर 35,280 रुपये हो सकती है. ये लेवल-1 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी होगी.

क्या होगा नई बेसिक सैलरी के कैलकुलेशन का फॉर्मूला?

पुरानी बेसिक सैलरी x 1.96 = 8वें वेतन आयोग में बेसिक सैलरी अगर मान लीजिए कि आप लेवल-9 के केंद्रीय कर्मचारी हैं तो ऐसे में आपका मूल वेतन 53,100 रुपये होगा और मौजूदा DA यानी महंगाई भत्ता जुड़ेगा (55+3) 58% तो सैलरी 30,798 रुपये हो जाएगी लेकिन HRA अगर आप मेट्रो शहर में हैं तो 27% जुड़ेगा जिसके बाद आपकी सैलरी 98,235 रुपये हो सकती है

2027 तक लागू हो सकता है नया वेतन आयोग!

7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में बना था और उसने नवंबर 2015 में र‍िपोर्ट सौंपी थी. अगर आठवां वेतन आयोग के गठन का ऐलान इसी महीने होता है तो भी उसकी र‍िपोर्ट शायद अप्रैल 2027 से पहले नहीं आए. एक वर‍िष्‍ठ यून‍ियन नेता ने जुलाई 2027 में नया वेतन आयोग लागू होने की उम्‍मीद जताई है. शिव गोपाल मिश्रा ने कहा आयोग को भले ही र‍िपोर्ट सौंपने में समय लगे. लेक‍िन सातवें वेतन आयोग का समय द‍िसंबर 2025 में पूरा हो रहा है.

कब से लागू होगा नया वेतन आयोग?

सरकारी न‍ियमानुसार नए वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू क‍िया जाना चाहिए. अगर आयोग के फैसलों का ऐलान जुलाई 2027 से क‍िया जाता है तो कर्मचारियों को जनवरी 2026 से जुलाई 2027 तक का एरियर मिलने की उम्‍मीद है. 18 महीने का एर‍ियर म‍िलने से लाखों कर्मचार‍ियों और पेंशनर्स को सहूल‍ियत होगी. आठवें वेतन आयोग से 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को फायदा म‍िलेगा. इसमें ड‍िफेंस से जुड़े लोग और र‍िटायर्ड कर्मचारी भी शाम‍िल रहेंगे.