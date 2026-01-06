8th Pay Commission: क्या केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के DA-DR में होगा तगड़ा इजाफा, जानें पूरा अपडेट

Advertisement
 अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो आप जल्द ही अपनी सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं. अभी कर्मचारियों को 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Jan 06, 2026, 08:53 PM IST
8th Pay Commission :  केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर है. बढ़ती महंगाई के बीच अच्छी खबर ये है कि जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी लगभग तय मानी जा रही है. अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो आप जल्द ही अपनी सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं. अभी कर्मचारियों को 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है, जो इस नई बढ़ोतरी के बाद 60 प्रतिशत तक पहुंच सकता है.

महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत के बहुत करीब

मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ये बढ़ोतरी सिर्फ अंदाजे पर आधारित नहीं है. बल्कि लेबर ब्यूरो के पक्के सरकारी डेटा पर आधारित है. DA की गणना के लिए इस्तेमाल होने वाला ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI-IW) नवंबर 2025 में 0.5 अंक बढ़कर 148.2 हो गया है. 7वें वेतन आयोग के नियमों के मुताबिक, DA तय करने के लिए पिछले 12 महीनों के औसत को देखा जाता है. जुलाई से नवंबर 2025 तक के डेटा को देखें तो ग्राफ लगातार ऊपर की ओर गया है. 

ये भी पढ़ें : क्या होता है गोल्ड में कैरेट, कितने तरह के होते हैं... कैसे मापी जाती है प्योरिटी?

नवंबर के आंकड़ों के आधार पर महंगाई भत्ता 59.93 प्रतिशत तक पहुंच गया है. यह साफ दिखाता है कि महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत के बहुत करीब है और अब इसके नीचे जाने की कोई संभावना नहीं दिखती.

यह भी पढ़ें : जनवरी में इस दिन से लगातार 3 दिन बंद रहेंगे बैंक, जानिए क्या है कारण?

दिसंबर के आंकड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा

अब सभी की नजरें दिसंबर 2025 के इंडेक्स पर हैं, ये अभी जारी नहीं हुआ है. लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार, अब तस्वीर बदलने वाली नहीं है. गणित बहुत आसान है अगर दिसंबर में इंडेक्स स्थिर भी रहता है, तो भी औसत DA 60.34 प्रतिशत होगा. अगर इंडेक्स में थोड़ी गिरावट भी आती है, तो भी यह 60 प्रतिशत के स्तर पर बना रहेगा. सरकार की नीति रही है कि महंगाई भत्ते की घोषणा पॉइंट्स में नहीं, बल्कि पूरे अंकों में की जाए. इसलिए 60.00 प्रतिशत और 60.99 प्रतिशत के बीच कोई भी आंकड़ा आखिरकार 60 प्रतिशत ही माना जाएगा. इसका मतलब है कि मौजूदा 58 प्रतिशत से 2 प्रतिशत बढ़कर 60 प्रतिशत की बढ़ोतरी लगभग तय है.

घोषणा कब होगी? 

हालांकि ये बढ़ी हुई दरें 1 जनवरी, 2026 से लागू होंगी. लेकिन सरकारी प्रक्रियाओं के कारण आधिकारिक घोषणा और नोटिफिकेशन आमतौर पर मार्च या अप्रैल में आता है. कर्मचारियों को जनवरी से घोषणा होने तक का अंतर एरियर के रूप में दिया जाएगा. बढ़ोतरी खास तौर पर महत्वपूर्ण है क्योंकि 8वें वेतन आयोग का नया चक्र 1 जनवरी, 2026 से शुरू होने वाला माना जा रहा है.

FAQS

सवाल: क्या केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के DA-DR में बढ़ोतरी होने वाली है?

उत्तर: हां, जनवरी 2026 से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी लगभग तय मानी जा रही है.

सवाल: फिलहाल कर्मचारियों को कितना DA मिल रहा है?

उत्तर: वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 58 प्रतिशत DA/DR मिल रहा है.

सवाल: बढ़ोतरी के बाद DA कितना हो जाएगा?

उत्तर: 2 प्रतिशत बढ़ोतरी के बाद DA/DR 60 प्रतिशत तक पहुंच सकता है.

सवाल: DA बढ़ोतरी का आधार क्या है?

उत्तर: DA की गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI-IW) के आधार पर की जाती है, जो लेबर ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है.

सवाल: क्या दिसंबर 2025 के आंकड़ों से DA पर कोई असर पड़ेगा?

उत्तर: विशेषज्ञों के मुताबिक अब ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. दिसंबर में इंडेक्स स्थिर या थोड़ा कम भी रहा, तो भी औसत DA 60 प्रतिशत के आसपास ही रहेगा.

सवाल: सरकार DA को कैसे घोषित करती है?

उत्तर: सरकार DA को पूरे अंकों (Round Figure) में घोषित करती है, न कि दशमलव में. इसलिए 60.00% से 60.99% तक का DA 60 प्रतिशत ही माना जाएगा.

सवाल: क्या कर्मचारियों को एरियर मिलेगा?

उत्तर: हां, जनवरी 2026 से घोषणा की तारीख तक का अंतर एरियर (बकाया राशि) के रूप में दिया जाएगा.

सवाल: 8वें वेतन आयोग से इसका क्या संबंध है?

उत्तर: 8वें वेतन आयोग का नया चक्र 1 जनवरी 2026 से शुरू होने की संभावना है, ऐसे में DA का 60 प्रतिशत पर पहुंचना कर्मचारियों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है.

