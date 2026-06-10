/8th Pay Commission: ये फॉर्मूला लगा तो सीधे ₹18000 से ₹69000 पहुंच जाएगी सैलरी, केंद्रीय कर्मचारियों को छप्परफाड़ एरियर! DA में बंपर इजाफा

8th pay commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स टकटकी लगाकर 8वें वेतन आयोग की ओर देख रहे हैं. आयोग 15 जून तक सुझाव और सिफारिशों को लेने के बाद उसे अंतिम रूप देगा, जिसके बाद वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाएगा. 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं. जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी , डीए भत्ता, एरियर में बड़े बदल दिखेंगे. क्लर्क से लेकर आईएएस अधिकारियों की सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी दिखेंगे.
बढ़ जाएगी केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी: 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. दरअसल कर्मचारी संगठनों की ओर से फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की मांग की जा रही है. अगर सरकार यूनियन की मांग मान लेती है और प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर 3.83 को मंजूरी दे देती है, तो बेसिक सैलरी 18000 रुपये से बढ़कर सीधे 68949 रुपये पर पहुंच जाएगी. बेसिक सैलरी में इस बढ़ोतरी से कुल वेतन कितना बढ़ जाएगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है. बता दें कि 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था. अब इसे बढ़ाकर 3.83 करने की मांग की जा रही है.
फिटमेंट फैक्टर वेतन आयोग की सिफारिशों का सबसे अहम ऐलिमेंट है, जिसके आधार पर बेसिक सैलरी, पेंशन स्ट्रक्चर तय किए जाते हैं. ये कैलकुलेशन में यह मल्टीप्लायर के तौर पर काम है. इस बार कर्मचारी यूनियनों की ओर से इस फिटमेंट को बढ़ाने की मांग जोड़ पर हैं. वो इसे बढ़ाकर 1.92 से लेकर 3.83 करने की मांग कर रहे हैं. अगर वेतन आयोग कर्मचारी यूनियनों की मांग को मानते हुए इसे अधिकतम 3.83 कर देती है तो केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 283 फीसदी की बढ़ोतरी हो जाएगी. अगर आयोग ने इसे 7वें वेतन आयोग की तरह 2.57 फीसदी पर ही रखा तो भी बेसिक सैलरी 46,260 रुपये पर पहुंच जाएगी. वहीं 3.83 फिटमेंट फैक्टर पर 18000 रुपये की बेसिक सैलरी सीधे 68,940 रुपये हो जाएगी.
अगर वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी करती है तो सिर्फ बेसिक सैलरी ही नहीं बढ़ेगी, बल्कि HRA, TA, DA सब बढ़ेगा. ये सब निर्भर करता है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें क्या तय करती है. आयोग ने औपचारिक मेमोरेंडम जमा करने की डेडलाइन को बढ़ाकर 15 जून तक कर दिया है. आयोग के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं.
नवंबर 2025 में वेतन आयोग का गठन किया गया.आयोग को सिफारिशों को तैयार करने के लिए 18 महीने का वक्त दिया गया था. यानी अगले साल के मध्य तक आयोग अपनी सिफारिशें पेश करेगा. दिसंबर 2025 में 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल खत्म हो गया था, ऐसे में जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जा सकता है. भले ही सिफारिशें 1 जनवरी, 2026 से लागू होने की उम्मीद हैं. लेकिन अभी इसमें देरी है. अभी आयोग को प्रस्ताव तैयार करने में वक्त लगेगा. सरकार की ओर से आयोग को 18 महीनें का वक्त लगा है. ऐसे में कर्मचारियों ने उम्मीद लगा रखी है कि उन्हें 15 महीने के वेतन बढ़ोतरी के बकाए का एरियर मिल सकता है. अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से 5 से 14 लाख रुपये तक का एरियर का तोहफा भी मिल सकता है.