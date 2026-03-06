Advertisement
Hindi Newsबिजनेस8th Pay Commission: आठवें वेतन आयोग में OPS की मांग होगी पूरी? केंद्रीय कर्मचार‍ियों के लि‍ए क्‍या है अपडेट

OPS Demand: सरकारी कर्मचार‍ियों की तरफ से लगातार ओल्‍ड पेंशन स्‍कीम (OPS) को बहाल करने की मांग की जा रही है. अब आठवें वेतन आयोग की स‍िफार‍िशों के इंतजार के बीच कर्मचारी यून‍ियनों ने पुरानी पेंशन लागू करने की मांग तेज कर दी है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Mar 06, 2026, 01:05 PM IST
8th Pay Commission Update: अगर आप खुद केंद्रीय कर्मचारी हैं या आपके पर‍िवार का कोई मेंबर केंद्रीय कर्मचारी है तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, केंद्रीय कर्मचारी आठवें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं. लेक‍िन इसके लागू होने से पहले केंद्रीय कर्मचार‍ियों की पेंशन को लेकर बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है. प‍िछले द‍िनों आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) से जुड़े न‍ियम और शर्तों को जारी क‍िया गया था. अब कर्मचारी यून‍ियन एक बार फ‍िर से ओल्‍ड पेंशन स्कीम (OPS) को बहाल करने की मांग उठा रही हैं.

कर्मचारी यून‍ियनों की तरफ से नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) दोनों को वापस लेने की मांग की जा रही है. कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयीज एंड वर्कर्स और ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयीज फेडरेशन (AIDEF) जैसी यूनियन ने नेशनल काउंस‍िल ऑफ ज्‍वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) को अपनी मांगें सौंप दी हैं. कर्मचारी फ‍िर से पुरानी पेंशन स्‍कीम (OPS) को बहाल करने की मांग कर रहे हैं.

महज सवा लाख कर्मचार‍ियों को पसंद आई यूपीएस

सरकार की तरफ से संसद को बताया गया क‍ि नवंबर 2025 तक महज 1,22,123 कर्मचारियों ने ही यूपीएस (UPS) को चुना है. इसमें मौजूदा कर्मचारी, नए कर्मचारी और रिटायर्ड कर्मचारी शाम‍िल हैं. कुल 25 लाख कर्मचारियों में से महज 4 से 5 प्रतिशत ने ही यूपीएस (UPS) को फॉलो क‍िया है. इसमें सिविल कर्मचारियों के 38,569 और रेलवे स्टाफ के 23,529 कर्मचारी शामिल हैं. सरकार की तरफ से कई बार डेडलाइन में बदलाव क‍िये जाने के बाद भी कर्मचार‍ियों की तरफ से इसको कोई खास र‍िस्‍पांस नहीं म‍िला. यून‍ियनों ने दावा क‍िया क‍ि इस आंकड़े से यह साफ है क‍ि कर्मचारी यूपीएस (UPS) पर भरोसा नहीं कर रहे.

20 साल से OPS को बहाल करने की मांग

कर्मचारियों की ओल्‍ड पेंशन स्‍कीम (OPS) को बहाल करने की मांग 20 साल से भी ज्‍यादा पुरानी है. केंद्र सरकार की तरफ से 1 जनवरी 2004 से नए कर्मचारियों के लिए ओपीएस (OPS) को बंद कर द‍िया गया था, इसकी जगह सरकार ने एनपीएस (NPS) को लागू क‍िया था. ओपीएस (OPS) के तहत पेंशन वेतन से जुड़ी होती थी और यह डीए (DA) के साथ बढ़ती रहती थी. लेकिन एनपीएस (NPS) में पेंशन बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर है, ज‍िससे कर्मचारी असुरक्ष‍ित महसूस करते हैं. यूनियनों की तरफ से 20 साल से भी ज्‍यादा समय से इस मामले को उठाया गया है और 8वें वेतन आयोग में इसे प्रमुख मुद्दा बनाया है.

OPS बहाल करने का सरकार का मूड नहीं

केंद्र सरकार की तरफ से बार-बार यूनियनों की मांग ठुकराई जा रही है. सरकार का कहना है कि ओपीएस (OPS) को बहाल नहीं क‍िया जाएगा क्‍योंक‍ि एनपीएस (NPS) वित्तीय रूप से ज्यादा टिकाऊ है. इससे आने वाले समय में पेंशन का बोझ कम रहेगा. सरकार की तरफ से यूपीएस (UPS) को बेहतर विकल्प बताया जा रहा है. लेकिन कर्मचारियों की तरफ से इसमें कम रुच‍ि कम लेने से की कम रुचि से यह योजना भी फेल साबित हो रही है.

पेंशन बनेगा बड़ा मुद्दा, वेतन आयोग पर भी होगा दबाव

यूपीएस (UPS) को कर्मचार‍ियों की तरफ से कम तवज्‍जो दी जा रही है. ऐसे में ओल्‍ड पेंशन स्‍कीम (OPS) की पुरानी मांग से 8वें वेतन आयोग की चर्चाओं में पेंशन सुधार मुद्दा बन सकता है. यूनियनों का कहना है कि यूपीएस (UPS) की कमजोर प्रतिक्रिया NPS / UPS पर कर्मचार‍ियों के अव‍िश्‍वास को द‍िखाती है. इससे ओपीएस (OPS) को बहाल करने की मांग मजबूत होगी. कर्मचारी संगठन और सरकार के बीच यह बहस का मुद्दा बन सकता है. आठवें वेतन आयोग से सैलरी बढ़ोतरी की उम्मीद है, लेकिन पेंशन का मुद्दा सबसे बड़ा चुनौती बन गया है.

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

8th pay commissionOPS

