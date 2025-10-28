8th Pay Commission: कौन हैं पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई? जिन्हें बनाया गया 8वें वेतन आयोग का चेयरमैन

Justice Ranjana Desai: करीब एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है. केंद्र सरकार ने मंगलवार (28 अक्टूबर) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बहुप्रतीक्षित आठवें वेतन आयोग के गठन को औपचारिक मंजूरी दे दी है. यह मंजूरी आयोग की घोषणा के लगभग 10 महीने बाद दी गई है. नए वेतन आयोग का चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को बनाया गया है. उनके साथ IIM बेंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस सचिव पंकज जैन को सदस्य-सचिव के रूप में जगह दी गई है.

पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई देश की न्यायिक और प्रशासनिक संस्थाओं में अपनी प्रभावशाली भूमिका के लिए जानी जाती है. इसके पहले वो परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं. परिसीमन आयोग की अध्यक्ष रहते हुए रंजना प्रकाश देसाई ने निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों का नेतृत्व किया था. इसके अलावा वो समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) पर बनी कमेटी की चीफ रहीं थीं.

कौन हैं पूर्व जस्टिस रंजना देसाई?

सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना देसाई की पहचान एक सख्त, निष्पक्ष और संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध न्यायविद् के रूप में रही है और उनकी हालिया नियुक्ति को इसी अनुभव और विश्वसनीयता की स्वीकृति के रूप में देखा जा रहा है. साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त होने के बाद से रंजना देसाई ने देश की विभिन्न संवैधानिक और प्रशासनिक भूमिकाओं में अपनी सेवाएं दी हैं. उनका जन्म 30 अक्टूबर 1949 को हुआ था. उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा एल्फिंस्टन कॉलेज से प्राप्त की, जहां से उन्होंने 1970 में आर्ट्स में स्नातक (B.A.) किया. इसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, मुंबई से 1973 में एलएल.बी. की डिग्री हासिल की.

रंजना प्रकाश देसाई को सितंबर 2011 में सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था.

अक्टूबर 2014 को जस्टिस रंजना प्रकाश रिटायर हुई थीं.

सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति से पहले वह बॉम्बे हाईकोर्ट में जज थीं.

बॉम्बे हाईकोर्ट में उन्होंने 15 अप्रैल 1996 से कार्य किया.

जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जम्मू-कश्मीर परिसीमन आयोग की अध्यक्ष रही हैं.

वह प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI) की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं.

उन्होंने उत्तराखंड और गुजरात सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने के लिए गठित समितियों का भी नेतृत्व किया है.

आने वाले दिनों में आयोग 8वें वेतन आयोग पर अपना काम शुरू करेगा

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, आयोग आने वाले महीनों में अपनी सिफारिशों पर काम शुरू करेगा, जिनका असर केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों के कर्मचारियों पर भी पड़ सकता है. कर्मचारी संगठनों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि महंगाई भत्ते और वेतन संरचना में सुधार से लंबे समय से चली आ रही मांगें पूरी होंगी. सरकार की ओर से आयोग को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है. इन सिफारिशों के आधार पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी वर्ष 2027 से लागू हो सकती है.

जानिए कब से प्रभावी होगा आठवां वेतन आयोग

देश में लगातार बढ़ती महंगाई और जीवन-यापन की लागत को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार हर 10 वर्ष में एक नया वेतन आयोग गठित करती है. इन आयोगों का उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और अन्य सुविधाओं की समीक्षा कर आवश्यक संशोधन करना होता है. इसी परंपरा के तहत, आठवें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा. हालांकि, आयोग द्वारा अपनी सिफारिशें तैयार करने और सरकार को सौंपने में लगने वाले समय को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वास्तविक वेतन और पेंशन वृद्धि वर्ष 2027 से लागू हो सकती है. विशेषज्ञों का कहना है कि यह सुधार न केवल केंद्रीय कर्मचारियों बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मियों और पेंशनभोगियों के लिए भी राहत लेकर आएगा.

