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8th Pay Commission : 8वें वेतन आयोग ने 6 महीने पूरे किए; कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए अब तक क्या हुआ?

3 नवंबर 2025 को जारी नोटिफिकेशन के तहत इस आयोग का गठन किया गया था. इसकी अध्यक्षता रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं. आयोग को जनवरी 2026 में औपचारिक रूप से स्थापित किया गया.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: May 05, 2026, 03:56 PM IST
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8th Pay Commission : 8वें वेतन आयोग ने 6 महीने पूरे किए; कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए अब तक क्या हुआ?

8th Pay Commission : केंद्र सरकार द्वारा गठित 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) अपने गठन के बाद पहले छह महीने पूरे कर चुका है. 3 नवंबर 2025 को जारी नोटिफिकेशन के तहत इस आयोग का गठन किया गया था. इसकी अध्यक्षता रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं. आयोग को जनवरी 2026 में औपचारिक रूप से स्थापित किया गया. इस आयोग का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशनरों के भत्तों में संशोधन करना है. अनुमान है कि इसके सुझावों से लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख पेंशनर्स लाभान्वित होंगे. आयोग को 18 महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है, साथ ही बीच-बीच में अंतरिम रिपोर्ट भी देनी होगी.

पहले 6 महीनों में क्या-क्या हुआ?

  • पिछले छह महीनों में आयोग ने कई अहम कदम उठाए:

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  • अप्रैल की शुरुआत में स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई.

  • 10 अप्रैल से आयोग ने विभिन्न शेयर होल्डर से बातचीत शुरू की और 20 कंसल्टेंट पदों के लिए आवेदन मांगे.

  • अप्रैल के मध्य में नेशनल कॉउंसिल ने 51 पेज का विस्तृत ज्ञापन सौंपा. इसमें कर्मचारियों की मांगें शामिल थीं.

  • 28 अप्रैल को दिल्ली में आयोग और NC-JCM के बीच पहली औपचारिक बैठक हुई.

  • अप्रैल के अंत में अन्य शेयर होल्डर के साथ भी बैठकें आयोजित की गईं.

  • आयोग ने 31 मई तक कर्मचारियों, यूनियनों और विभागों से सुझाव और ज्ञापन आमंत्रित किए हैं.

आगे क्या होगा?

आयोग अब देशभर में बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित करेगा, ताकि विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सुझाव जुटाए जा सकें.

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निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार:

  • पुणे में 4–5 मई
  • हैदराबाद में 18–19 मई
  • श्रीनगर में 1–4 जून
  • लद्दाख में 8 जून

इन बैठकों के जरिए आयोग कर्मचारियों और संगठनों की राय लेकर अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देगा.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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