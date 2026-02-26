DA Hike: होली से पहले सरकार का तोहफा, इन कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा, केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार बरकरार

DA Hike Latest Update: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के ऐलान का इंतजार है. लाखों केंद्रीय कर्मचारी इस आस में हैं कि होली से पहले सैलरी बढ़ने का ऐलान हो जाए. केंद्र सरकार की ओर से डीए बढ़ोतरी का ऐलान होना है. इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकारी खजाना खोल किया है.

होली से पहले इन कर्मचारियों की बढ़ी सैलरी

महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है, जिसके बाद डीए 58 फीसदी हो गया है. ये बढ़ोतरी जुलाई 2025 से लागू होगी.बढ़ी हुई सैलरी इसी महीने से जुड़कर आएगी. वहीं जुलाई 2025 से लेकर जनवरी 2026 के बीच के एरियर भी मिलेगा. महाराष्ट्र के राज्य मंत्री आशीष जायसवाल ने कहा है कि कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी का नकद भुगतान इसी महीने होगा. जुलाई 2025 से अक्टूबर 2025 तक का एरियर मार्च 2026 में दिया जाएगा. नवंबर 2025 से जनवरी 2026 तक के एरियर वितरण का आदेश अलग से जारी होगा. सरकार के इस फैसले से राज्य के 5.16 लाख कर्मचारियों और 8.72 लाख पेंशनर्स को इसका फायदा मिलेगा. महाराष्ट्र से पहले केरल ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 10 फीसदी की बड़ी बढ़ोतरी कर दी थी. Vande Bharat: 160KM/H नहीं सिर्फ 30KM/H की रफ्तार से दौड़ेगी ये वंदे भारत एक्सप्रेस, कछुए वाली चाल की वजह क्या है ?

केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार कब होगा खत्म

Add Zee News as a Preferred Source

केंद्रीय कर्मचारियों के डीए बढ़ोतरी का ऐलान अभी होना बाकी है. मौजूदा वक्त में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 58 फीसदी है. लेबर ब्यूरो के हालिया आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर 2025 के लिए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) 148.2 है. इसके आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि महंगाई भत्ते में 2 फीसदी की बढ़ोतरी कर उसे 58 से 60 फीसदी किया जा सकता है. 8th Pay Commission के इंतजार के बीच यहां DA में 10% की बंपर बढ़ोतरी, होली से पहले खत्म होगा केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार ? 5 सालों का पैटर्न देखिए

8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार, कब लागू होगा नया सैलरी स्ट्रक्चर?

सातवें वेतन आयोग की समय सीमा 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो गई है. कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत सैलरी बढ़ोतरी का इंतजार है. नवंबर 2025 में आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को मंजूरी दे दी थी. वेतन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई है. अब आयोग की ओर से वेतन, बेसिक सैलरी जैसी सिफारिशों पर काम हो रहा है. माना जा रहा है कि इस रिपोर्ट को सौंपने में फिलहाल कुछ महीने लग सकते हैं. ऐसे में नई सैलरी, एरियर कब से लागू होगी, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई है.