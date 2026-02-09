DA Hike: होली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों की बढ़ेगी सैलरी! DA में कितने हाइक की उम्मीद ? वेतन के साथ-साथ बढ़कर आएगा पेंशन

Advertisement
Hindi NewsबिजनेसDA Hike: होली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों की बढ़ेगी सैलरी! DA में कितने हाइक की उम्मीद ? वेतन के साथ-साथ बढ़कर आएगा पेंशन

8th Pay Commission की सिफारिशों का इंतजार कर रहे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिल सकता है. केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा हो सकता है. इस साल होली पर केंद्रीय कर्मचारियों को सैलरी बढ़ोतरी का तोहफा मिल सकता है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Feb 09, 2026, 07:53 AM IST
DA Hike  for Government Employees: 8th Pay Commission की सिफारिशों का इंतजार कर रहे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिल सकता है. केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा हो सकता है. इस साल होली पर केंद्रीय कर्मचारियों को सैलरी बढ़ोतरी का तोहफा मिल सकता है. दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का तोहफा मिल सकता है.  केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को जल्‍द ही खुशखबरी मिल सकती है. उम्मीद की जा रही है कि होली से पहले उन्हें ये तोहफा मिल सकता है.  

DA बढ़ोतरी का तोहफा  
 
डीए बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जल्द ही तोहफा मिल सकता है. केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में होली से पहले इजाफे का ऐलान किया जा सकता है. दरअसल लेबर ब्यूरो की ओर से दिसंबर 2025 का AICPI-IW डेटा जारी कर दिया गया है. माना जा रहा है कि इस बार महंगाई भत्ते में 2 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है. हालांकि सरकार की ओर से इसका आधिकारिक ऐलान किया जाएगा.  

कितना बढ़ेगा महंगाई भत्ता  

7वें वेतन आयोग की समयसीमा  31 दिसंबर 2025 को खत्म हो चुकी है, जबकि 8वें वेतन आयोग की सिफारिश फिलहाल लागू नहीं हुई है. ऐसे में मौजूदा डीए का कैलकुलेशन सातवें वेतन आयोग की बेसिक वेतन पर ही कैलकुलेट होगा. माना जा रहा है कि इस बार DA में 2 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है. हर साल दो बार सरकार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करती है. हर साल जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी की जाती है. डीए कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला तय है, जिसके आधार पर इसे कैलकुलेट कर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जाती है.    

महंगाई और महंगाई भत्ते का क्या है कनेक्शन

सरकार हर साल सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी करती है.  महंगाई के असर से राहत देने के लिए हर साल दो बार DA में बढ़ोतरी की जाती है. इसके कैलकुलेशन में  AICPI-IW के आंकड़ों का असर होगा. है.  All India Consumer Price Index – Industrial Workers के डेटा से कामगारों की रोजमर्रा की चीजों की महंगाई को नापा जाता है. 12 महीनों के औसत के बाद AICPI-IW के आंकड़े जारी होते है, जिसके आधार पर डीए बढ़ोतरी का फैसला किया जाता है.  

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

