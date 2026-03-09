60% बढ़ेगा महंगाई भत्ता ? क्या कहता है DA का कैलकुलेशन, जानिए कब होगा ऐलान, कितनी बढ़ जाएगी आपकी सैलरी

Advertisement
8th Pay Commission: महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़ राज्य सरकारों ने अपने राज्य के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते का ऐलान किया है.  लाखों केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार अब भी बरकरार है. सरकार इस बार डीए में कितनी बढ़ोतरी करेगी, कब इसका ऐलान होगा ? 

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Mar 09, 2026, 02:41 PM IST
DA Hike:  होली बीत गई, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार खत्म नहीं हुआ. कर्मचारियों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि दिसंबर 2025 में सातवें वेतन आयोग की मियाद खत्म होने के बाद इस बार DA में कितनी बढ़ोतरी होगी ? माना जा रहा है कि मार्च के आखिरी हफ्ते या अप्रैल के पहले हफ्ते में सरकार DA बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है. हालांकि आधिकारिक तौर पर इस बारे में कोई घोषणा नहीं की गई है. हाल ही में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़ राज्य सरकारों ने अपने राज्य के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते का ऐलान किया है. 

कितना बढ़ेगा महंगाई भत्ता  

31 दिसंबर 2025 को 7वें वेतन आयोग की समयसीमा पूरी हो चुकी है. केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन बढ़ोतरी का इंतजार है. 1जनवरी 2026 से इसकी सिफारिशें लागू होगी, लेकिन फिलहाल आठवें वेतन आयोग को  लागू होने में अभी 1 से डेढ़ साल का वक्त लग सकता है. यानी जब भी ये लागू होगा कर्मचारियों को जनवरी 2026 से एरियर मिलेगा. वेतन आयोग की सिफारिशों से पहले कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार है. 

कितना बढ़ेगा महंगाई भत्ता, कैसे करते हैं कैलकुलेट  

इस बात DA में कितनी बढ़ेगी उसे लेकर ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आईडब्ल्यू (AICPI-W) के आंकड़ों के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है. माना जा रहा है कि इस बार सरकार डीए में 2 फीसदी की बढ़ोतरी कर इसे 60 फीसदी पर पहुंचा सकती है. डीए कैलकुलेश DA (%) = [(PI-IW औसत × 2.88)– 261.42] ÷ 261.42 × 100 के तय फॉर्मूले पर कैलकुलेट किया जाता है. अगर सरकार महंगाई भत्ते में सिर्फ 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी करती है तो ये बीते कई सालों में सबसे कम होगी. 

महंगाई भत्ते के साथ एरियर का इंतजार

बता दें कि साल में दो बार सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का ऐलान करती है.  एक जनवरी और दूसरी बार जुलाई में कर्मचारियों के लिए DA बढ़ोतरी का ऐलान किया जाता है. हालांकि इसके लिए कोई तारीख तय नहीं है. इसमें देरी हो सकती है. इस बार भी डीए के ऐलान में देरी हो रही है. ऐसे में कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के साथ-साथ जनवरी 2026 से लेकर जब तक ऐलान नहीं होता तब तक का एरियर भी मिलेगा.  DA Hike: एमपी, महाराष्ट्र...होली से पहले बढ़ गई इनकी सैलरी, केंद्र सरकार कब करेगी तोहफे का ऐलान, DA बढ़ोतरी में देरी क्यों ?

 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

