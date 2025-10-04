Advertisement
8th Pay Commission: लेवल 1 से 18 तक बेसिक सैलरी बढ़ेगी, DA नहीं भी मिलेगा तो इतनी होगी नई सैलरी

खबरें हैं कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.46 तक रखा जा सकता है. इसका मतलब यह है कि लेवल-1 के कर्मचारी की वर्तमान बेसिक सैलरी 18,000 रुपये बढ़कर लगभग 44,000 रुपये हो जाएगी.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Oct 04, 2025, 03:56 PM IST
8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स में उत्सुकता बढ़ गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा और इसी तारीख से कर्मचारियों को नई बेसिक सैलरी के अनुसार भुगतान किया जाएगा. हालांकि, इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ है. अनुमान है कि 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और करीब 65 लाख पेंशनर्स इसका फायदा उठा सकते हैं.

सैलरी बढ़ोतरी के पीछे सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला है फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor). ये एक मल्टीप्लायर की तरह काम करता है, जिससे वर्तमान बेसिक सैलरी को गुना करके नई बेसिक सैलरी तय की जाती है. उदाहरण के लिए सातवें वेतन आयोग में न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हुई थी. सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था. इस फॉर्मूले के तहत न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 रुपये से बढ़ कर सीधे 18,000 रुपये हो गई थी.

अब खबरें हैं कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 तक रखा जा सकता है. इसका मतलब यह है कि लेवल-1 के कर्मचारी की वर्तमान बेसिक सैलरी 18,000 रुपये बढ़कर लगभग 44,000 रुपये हो जाएगी. इस नए फॉर्मूले के अनुसार:

यह भी पढ़ें : मनमाना फीस वसूलने पर फ्लिपकार्ट, अमेजन पर चलेगा हंटर, सरकार करेगी सख्त कार्रवाई

नई बेसिक सैलरी = पुरानी बेसिक सैलरी × 2.57 

इस बार की सबसे बड़ी खासियत ये है कि महंगाई भत्ता (DA) को सीधे बेसिक सैलरी में मर्ज किया जा सकता है. इसका मतलब यह हुआ कि कर्मचारियों को अतिरिक्त महंगाई भत्ते के लिए अलग से इंतजार नहीं करना पड़ेगा. हाउस रेंट अलाउंस (HRA) शहर के अनुसार अलग से जोड़ा जाएगा. कुल मिलाकर, 8वें वेतन आयोग से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में पर्याप्त बढ़ोतरी होने की संभावना है। लेवल 1 से लेकर लेवल 18 तक सभी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी नई कैलकुलेशन के अनुसार बढ़ाई जाएगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा.

;