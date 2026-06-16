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8th Pay Commissiln: सैलरी हाइक को लेकर लखनऊ से भुवनेश्‍वर तक बैठकों का दौर, जानिए कर्मचारियों को क्या मिलेगा?

What is Fitment Factor: 15 जून न‍िकलते ही मेमोरेंडम जमा करने की आख‍िरी तारीख भी न‍िकल गई है. इसके साथ ही वेतन आयोग ने यह साफ कर दि‍या क‍ि अब मेमोरेंडम जमा करने की तारीख को नहीं बढ़ाया जाएगा. इससे पहले आयोग ने यह डेडलाइन 15 जून तक के लि‍ए बढ़ा दी थी.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 16, 2026, 03:02 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 03:02 PM IST
8th Pay Commissiln: सैलरी हाइक को लेकर लखनऊ से भुवनेश्‍वर तक बैठकों का दौर, जानिए कर्मचारियों को क्या मिलेगा?
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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