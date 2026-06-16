देश के करीब एक करोड़ से ज्‍यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजरें इस बात पर ट‍िकी हैं क‍ि आयोग रिपोर्ट में क्या सिफारिश करता है. कर्मचारी संगठन महंगाई को देखते हुए अच्‍छे 'फिटमेंट फैक्टर' (Fitment Factor) की ड‍िमांड कर रहे हैं. इसके पीछे उनका तर्क बेसिक सैलरी में अच्‍छी बढ़ोतरी की उम्‍मीद है. मौजूदा समय में म‍िन‍िमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, जिसे बढ़ाने की मांग की जा रही है. नवंबर 2025 में गठित आयोग को अंतिम रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है. इसके अनुसार अंतिम सिफारिशें साल 2027 के म‍िड तक आने की उम्मीद है. हालांकि, उम्‍मीद यही है क‍ि संशोधित वेतनमान 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी होगा. इसका मतलब है कि कर्मचारियों को एर‍ियर म‍िलेगा.