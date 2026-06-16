8th Pay Commission Latest News: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आठवें वेतन आयोग (8th CPC) से जुड़ी बेहद अहम खबर आ रही है. सैलरी, भत्ते और पेंशन से जुड़ी मांगों और सुझावों का मेमोरेंडम सौंपने की टाइम लिमिट को लेकर चल रही अटकलों पर पूरी तरह विराम लग गया है. वेतन आयोग की तरफ से साफ कर दिया गया कि मेमोरेंडम जमा करने की आखिरी तारीख को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा. इससे पहले आयोग ने अलग-अलग कर्मचारी संगठनों और पेंशनर्स की संस्थाओं की डिमांड पर डेडलाइन को बढ़ाकर 15 जून 2026 कर दिया था. सरकार की तरफ से साफ शब्दों में कहा गया कि यह आखिरी मौका था. इसके बाद किसी भी हालत में तारीख को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा.
दरअसल, मई में कई कर्मचारी यूनियनों की तरफ से शिकायत की गई थी कि तकनीकी दिक्कत और अन्य कारण से वे अपना मेमोरेंडम ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड नहीं कर पाए हैं. उनकी इसी परेशानी को देखते हुए आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) ने 29 मई 2026 को एक लेटर जारी कर अंतिम तिथि को बढ़ाकर 15 जून कर दिया था. हालांकि, इस बार आयोग ने साफ कर दिया कि प्रशासनिक व्यस्तता और पहले से तय मीटिंग के शेड्यूल के कारण अब टाइम लिमिट बढ़ाना संभव नहीं है. अब सभी मेमोरेंडम के जमा होने का प्रोसेस पूरा हो गया है. इसके बाद हार्ड कॉपी या ईमेल के जरिए भेजे जाने वाले प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा.
मेमोरेंडम जमा करने का प्रोसेस बंद होने के बाद आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) अपने काम के सबसे पसंदीदा चरण में एंट्री कर चुका है. आयोग के चेयरमैन और अन्य मेंबर देश के अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश का दौरा करके सीधे कर्मचारी संगठनों और पेंशनर यूनियनों से बातचीत कर रहे हैं. इसी क्रम में आयोग की एक अहम मीटिंग लखनऊ में 22-23 जून को होने जा रही है. इस मीटिंग में शामिल होने के लिए उन संगठनों को तवज्जो दी गई है जिन्होंने 10 जून से पहले ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर लिया और जिनके पास मेमोरेंडम सब्मिशन का 'यूनिक मेमो आईडी' मौजूद है.
लखनऊ के बाद वेतन आयोग के अधिकारी अपनी चर्चा से जुड़े अगले चरण के लिए ओडिशा के भुवनेश्वर का रुख करेंगे, वहां पर 6 और 7 जुलाई 2026 को मीटिंग तय की गई हैं. भुवनेश्वर के बाद 9 और 10 जुलाई को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में इसी तरह की एडवाइजरी मीटिंग का आयोजन किया जाएगा. जून की शुरुआत में आयोग जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का दौरा पहले ही कर चुका है. साल 2019 में इन क्षेत्रों के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से यहां के कर्मचारी सीधे केंद्र सरकार के अधीन तहत आते हैं. इसलिए वेतन आयोग उनसे बातचीत करने और कामकाजी परिस्थितियों को समझने के लिए वहां गया था.
देश के करीब एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आयोग रिपोर्ट में क्या सिफारिश करता है. कर्मचारी संगठन महंगाई को देखते हुए अच्छे 'फिटमेंट फैक्टर' (Fitment Factor) की डिमांड कर रहे हैं. इसके पीछे उनका तर्क बेसिक सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी की उम्मीद है. मौजूदा समय में मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, जिसे बढ़ाने की मांग की जा रही है. नवंबर 2025 में गठित आयोग को अंतिम रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है. इसके अनुसार अंतिम सिफारिशें साल 2027 के मिड तक आने की उम्मीद है. हालांकि, उम्मीद यही है कि संशोधित वेतनमान 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी होगा. इसका मतलब है कि कर्मचारियों को एरियर मिलेगा.