/8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग में DA-DR की गणना बदलने की डिमांड; डिफेंस कर्मचारी संगठन ने दिया नया प्रस्ताव; पूरी डिटेल यहां

8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन के बीच डिफेंस नागरिक कर्मचारियों के संगठन ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AIDEF) ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) की गणना के तरीके में बड़ा बदलाव करने की मांग की है.
संगठन ने 8वें वेतन आयोग को सौंपे गए अपने दूसरे अनुपूरक ज्ञापन में मौजूदा AICPI-IW (आल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स-इंडस्ट्रियल वर्कर्स) की जगह कर्मचारी-विशिष्ट कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स लागू करने का प्रस्ताव रखा है.
AIDEF का कहना है कि वर्तमान महंगाई इंडेक्स कर्मचारियों और पेंशनर्स की वास्तविक जीवन-यापन लागत को सही तरीके से नहीं दर्शाता. संगठन के अनुसार, खाद्य पदार्थों, स्वास्थ्य सेवाओं, आवास, शिक्षा और अन्य आवश्यक खर्चों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. लेकिन, मौजूदा CPI आधारित प्रणाली इन खर्चों का पर्याप्त प्रतिबिंब नहीं देती.
फेडरेशन ने अपने ज्ञापन में कहा है कि 2022-23 में CPI बास्केट में संशोधन किया गया था. लेकिन, नई बास्केट में खाद्य और पेय पदार्थों का वेटेज घटाकर 36.75% कर दिया गया, जबकि 2012 के सूचकांक में यह 45.86% था. AIDEF का तर्क है कि इससे महंगाई भत्ते की गणना वास्तविक खाद्य महंगाई की तुलना में कम दिखाई देती है. इसका सबसे अधिक असर निम्न वेतनभोगी कर्मचारियों और पेंशनर्स पर पड़ता है.
संगठन का कहना है कि संशोधित CPI में आवास, स्वास्थ्य, परिवहन, संचार, मनोरंजन और डिजिटल सेवाओं को अधिक महत्व दिया गया है, जबकि इन क्षेत्रों में कीमतें अपेक्षाकृत स्थिर रहती हैं. दूसरी ओर, खाद्य वस्तुओं और मौसमी कृषि उत्पादों की कीमतों में अधिक उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है, जो आम परिवारों के बजट पर सीधा असर डालता है. AIDEF ने ये भी कहा कि पेंशनर्स अपनी आय का बड़ा हिस्सा दवाइयों, इलाज, स्वास्थ्य बीमा और देखभाल संबंधी सेवाओं पर खर्च करते हैं. यदि इन क्षेत्रों में महंगाई CPI की औसत दर से अधिक रहती है, तो नियमित DR वृद्धि के बावजूद उनकी वास्तविक क्रय शक्ति कम हो सकती है.
फेडरेशन ने 8वें वेतन आयोग से सिफारिश की है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अलग कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स तैयार करने की संभावना पर विचार किया जाए. इस नए इंडेक्स में खाद्य पदार्थ, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, शिक्षा, परिवहन और आवश्यक उपभोग खर्चों को अधिक वेटेज दिया जाए ताकि DA, DR, वेतन संशोधन और पेंशन सुरक्षा का निर्धारण अधिक वास्तविक और प्रभावी तरीके से हो सके. AIDEF का मानना है कि इससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़ती महंगाई के प्रभाव से बेहतर सुरक्षा मिलेगी और वेतन आयोग की सिफारिशें वास्तविक जीवन-यापन लागत के अधिक अनुरूप बन सकेंगी.