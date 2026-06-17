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8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग में DA-DR की गणना बदलने की डिमांड; डिफेंस कर्मचारी संगठन ने दिया नया प्रस्ताव; पूरी डिटेल यहां

AIDEF का कहना है कि वर्तमान महंगाई इंडेक्स कर्मचारियों और पेंशनर्स की वास्तविक जीवन-यापन लागत को सही तरीके से नहीं दर्शाता. संगठन के अनुसार, खाद्य पदार्थों, स्वास्थ्य सेवाओं, आवास, शिक्षा और अन्य आवश्यक खर्चों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. लेकिन, मौजूदा CPI आधारित प्रणाली इन खर्चों का पर्याप्त प्रतिबिंब नहीं देती.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 17, 2026, 03:04 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 03:04 PM IST
8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग में DA-DR की गणना बदलने की डिमांड; डिफेंस कर्मचारी संगठन ने दिया नया प्रस्ताव; पूरी डिटेल यहां
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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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