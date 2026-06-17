/8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग में DA-DR की गणना बदलने की डिमांड; डिफेंस कर्मचारी संगठन ने दिया नया प्रस्ताव; पूरी डिटेल यहां

संगठन का कहना है कि संशोधित CPI में आवास, स्वास्थ्य, परिवहन, संचार, मनोरंजन और डिजिटल सेवाओं को अधिक महत्व दिया गया है, जबकि इन क्षेत्रों में कीमतें अपेक्षाकृत स्थिर रहती हैं. दूसरी ओर, खाद्य वस्तुओं और मौसमी कृषि उत्पादों की कीमतों में अधिक उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है, जो आम परिवारों के बजट पर सीधा असर डालता है. AIDEF ने ये भी कहा कि पेंशनर्स अपनी आय का बड़ा हिस्सा दवाइयों, इलाज, स्वास्थ्य बीमा और देखभाल संबंधी सेवाओं पर खर्च करते हैं. यदि इन क्षेत्रों में महंगाई CPI की औसत दर से अधिक रहती है, तो नियमित DR वृद्धि के बावजूद उनकी वास्तविक क्रय शक्ति कम हो सकती है.