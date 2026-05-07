Advertisement
trendingNow13208191
Hindi Newsबिजनेस8th Pay Commission: वेतन आयोग की मीट‍िंग का शेड्यूल जारी, फिटमेंट फैक्टर पर लग सकती है मुहर; क‍ितना रहेगा?

8th Pay Commission: वेतन आयोग की मीट‍िंग का शेड्यूल जारी, फिटमेंट फैक्टर पर लग सकती है मुहर; क‍ितना रहेगा?

Fitment Factor Demand: केंद्रीय कर्मचार‍ियों की तरफ से सातवें वेतन आयोग के तहत लागू क‍िये गए 2.57 फ‍िटमेंट फैक्‍टर को बढ़ाकर 3.68 या इससे ज्‍यादा क‍िये जाने की मांग की जा रही है. इससे लाखों कर्मचार‍ियों की सैलरी और पेंशन पर क्‍या असर पड़ेगा?

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: May 07, 2026, 03:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

(Photo Credit: AI)
(Photo Credit: AI)

8th Pay Commission Update: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचार‍ियों के लि‍ए लगातार बड़ी और पॉज‍िट‍िव खबरें सामने आ रही हैं. आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की मांग के बीच द‍िल्‍ली में ड‍िफेंस और रेलवे कर्मचारी संगठनों के साथ अहम मीट‍िंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है. आयोग का यह कदम लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लि‍ए राहत भरा हो सकता है. केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और पेंशनर सैलरी में बदलाव ओर भत्तों में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं.

रिपोर्ट के अनुसार वेतन आयोग के प्रतिनिधियों और कर्मचारी संगठनों के बीच बैठकों का आयोजन द‍िल्‍ली में क‍िया जाना है. इन मीट‍िंग में खासतौर पर ड‍िफेंस (Defence) और रेलवे (Railways) से जुड़ी कर्मचारी यून‍ियनों को इनवाइट क‍िया गया है. बैठकों का मकसद कर्मचारियों की वेतन से जुड़ी मौजूदा खाम‍ियों, भत्तों और भविष्य की उम्मीदों को लेकर चर्चा करना है. इन बैठकों के लिए (मई 2026 का म‍िड और अंतिम हफ्ते का समय अहम माना जा रहा है.

वेतन आयोग से कैसे ले सकते हैं अपॉइंटमेंट?

आप भी यद‍ि वेतन आयोग से अपनी बात रखना चाहते हैं तो इसके लि‍ए एक तय प्रोसेस है. इसके लि‍ए मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन या संस्था को 8वें वेतन आयोग (8th CPC) के सामने अपनी बात रखने के लि‍ए प्रोसेस को फॉलो करना होगा. इसके लिए आयोग के ऑफ‍िश‍ियल पोर्टल के जर‍िये या सीधे पत्राचार करके अपॉइंटमेंट लिया जा सकता है. संगठनों को अपनी मांगों से जुड़ा मेमोरेंडम तैयार करना होगा. सैलरी मैट्रिक्स, फिटमेंट फैक्टर और दूसरे व‍ित्‍तीय लाभों का तार्किक विवरण होना चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

फ‍िटमेंट फैक्‍टर पर रहेगी नजर

कर्मचारी संगठनों की सबसे अहम ड‍िमांड फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को बढ़ाने की है. मौजूदा समय में इसे लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. यदि 8वां वेतन आयोग इसे 2.57 से बढ़ाकर 3.68 या इससे ज्‍यादा करने की सिफारिश करता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है. रेलवे और ड‍िफेंस कर्मचारियों के संगठन इन मीट‍िंग में सबसे ज्यादा जोर देने की तैयारी में हैं.

लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को उम्मीद

आमतौर पर वेतन आयोग का गठन हर 10 साल में किया जाता है. 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 में लागू हुई थीं. इसके अनुसार 2026 में अगले वेतन आयोग को लागू क‍िया जाना था. दिल्ली में होने वाली यह मीट‍िंग इस दिशा में ठोस कदम मानी जा रही हैं. इससे न केवल कर्मचारियों को फायदा होगा, बल्कि देशभर के लाखों पेंशनर्स की पेंशन में भी इजाफा होने की उम्‍मीद है.

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

8th pay commission

Trending news

Army, IAF, Navy और..., कैसे लिखी गई ऑपरेशन सिंदूर की विजयगाथा, जीत की इनसाइड स्टोरी
operation sindoor
Army, IAF, Navy और..., कैसे लिखी गई ऑपरेशन सिंदूर की विजयगाथा, जीत की इनसाइड स्टोरी
राफेल की गरज, ब्रह्मोस की दहाड़... 22 मिनट में निकल गई मुनीर की हवा
Operation Sindoor Anniversary
राफेल की गरज, ब्रह्मोस की दहाड़... 22 मिनट में निकल गई मुनीर की हवा
राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग पर सुनवाई टली, स्वामी ने दायर की...
ram setu national monument
राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग पर सुनवाई टली, स्वामी ने दायर की...
Operation Sindoor: पाक पर स्ट्राइक से कूटनीतिक घेराबंदी तक, भारत के वॉर रूम की कहानी
operation sindoor
Operation Sindoor: पाक पर स्ट्राइक से कूटनीतिक घेराबंदी तक, भारत के वॉर रूम की कहानी
7 मई की वो रात: 1:05 बजे शुरू हुआ ‘ऑपरेशन सिंदूर’, कांप उठा पाकिस्तान
operation sindoor
7 मई की वो रात: 1:05 बजे शुरू हुआ ‘ऑपरेशन सिंदूर’, कांप उठा पाकिस्तान
Operation Sindoor: रण के 3 चरण...86 घंटे के भीतर घुटने के बल आया पाकिस्‍तान
operation sindoor
Operation Sindoor: रण के 3 चरण...86 घंटे के भीतर घुटने के बल आया पाकिस्‍तान
'सरकार के केवल दो निर्देश थे...',ऑपरेशन सिंदूर की सालगिरह पर बोले राजीव घई
Operation Sindoor Anniversary
'सरकार के केवल दो निर्देश थे...',ऑपरेशन सिंदूर की सालगिरह पर बोले राजीव घई
विजय ने गवर्नर से की फिर मुलाकात, तमिलनाडु में नहीं थम रहा सियासी थ्रिलर
Tamil Nadu Election 2026
विजय ने गवर्नर से की फिर मुलाकात, तमिलनाडु में नहीं थम रहा सियासी थ्रिलर
चंद्रनाथ रथ से किसको था डर? वो कौन से दस्तावेज थे जिससे खुल जाती TMC की पोल पट्टी?
Suvendu Adhikari PA
चंद्रनाथ रथ से किसको था डर? वो कौन से दस्तावेज थे जिससे खुल जाती TMC की पोल पट्टी?
थरूर ने दिखाई असली Kerala Story, हिंदू इलाके से मुस्लिम और मुस्लिम सीट से ईसाई जीता
kerala election 2026
थरूर ने दिखाई असली Kerala Story, हिंदू इलाके से मुस्लिम और मुस्लिम सीट से ईसाई जीता