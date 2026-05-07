8th Pay Commission Update: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचार‍ियों के लि‍ए लगातार बड़ी और पॉज‍िट‍िव खबरें सामने आ रही हैं. आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की मांग के बीच द‍िल्‍ली में ड‍िफेंस और रेलवे कर्मचारी संगठनों के साथ अहम मीट‍िंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है. आयोग का यह कदम लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लि‍ए राहत भरा हो सकता है. केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और पेंशनर सैलरी में बदलाव ओर भत्तों में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं.

रिपोर्ट के अनुसार वेतन आयोग के प्रतिनिधियों और कर्मचारी संगठनों के बीच बैठकों का आयोजन द‍िल्‍ली में क‍िया जाना है. इन मीट‍िंग में खासतौर पर ड‍िफेंस (Defence) और रेलवे (Railways) से जुड़ी कर्मचारी यून‍ियनों को इनवाइट क‍िया गया है. बैठकों का मकसद कर्मचारियों की वेतन से जुड़ी मौजूदा खाम‍ियों, भत्तों और भविष्य की उम्मीदों को लेकर चर्चा करना है. इन बैठकों के लिए (मई 2026 का म‍िड और अंतिम हफ्ते का समय अहम माना जा रहा है.

वेतन आयोग से कैसे ले सकते हैं अपॉइंटमेंट?

आप भी यद‍ि वेतन आयोग से अपनी बात रखना चाहते हैं तो इसके लि‍ए एक तय प्रोसेस है. इसके लि‍ए मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन या संस्था को 8वें वेतन आयोग (8th CPC) के सामने अपनी बात रखने के लि‍ए प्रोसेस को फॉलो करना होगा. इसके लिए आयोग के ऑफ‍िश‍ियल पोर्टल के जर‍िये या सीधे पत्राचार करके अपॉइंटमेंट लिया जा सकता है. संगठनों को अपनी मांगों से जुड़ा मेमोरेंडम तैयार करना होगा. सैलरी मैट्रिक्स, फिटमेंट फैक्टर और दूसरे व‍ित्‍तीय लाभों का तार्किक विवरण होना चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

फ‍िटमेंट फैक्‍टर पर रहेगी नजर

कर्मचारी संगठनों की सबसे अहम ड‍िमांड फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को बढ़ाने की है. मौजूदा समय में इसे लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. यदि 8वां वेतन आयोग इसे 2.57 से बढ़ाकर 3.68 या इससे ज्‍यादा करने की सिफारिश करता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है. रेलवे और ड‍िफेंस कर्मचारियों के संगठन इन मीट‍िंग में सबसे ज्यादा जोर देने की तैयारी में हैं.

लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को उम्मीद

आमतौर पर वेतन आयोग का गठन हर 10 साल में किया जाता है. 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 में लागू हुई थीं. इसके अनुसार 2026 में अगले वेतन आयोग को लागू क‍िया जाना था. दिल्ली में होने वाली यह मीट‍िंग इस दिशा में ठोस कदम मानी जा रही हैं. इससे न केवल कर्मचारियों को फायदा होगा, बल्कि देशभर के लाखों पेंशनर्स की पेंशन में भी इजाफा होने की उम्‍मीद है.