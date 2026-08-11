8th Pay Commission Latest News: आठवें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारी संगठनों के बीच सरगर्मियां तेज हैं. हर कर्मचारी संगठन की तरफ से आयोग के सामने अपनी मांग को रखा जा रहा है. देश के करीब 10 लाख पेंशनर्स का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन भारत पेंशनर्स समाज (BPS) ने वेतन आयोग के सामने कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्मियों को ध्यान में रखते हुए कई अहम डिमांड की हैं. भारत पेंशनर्स समाज ने आयोग के सामने बड़ी और सबसे अलग मांग रखी है.
बीपीएस की तरफ से की गई मांग में कहा गया कि महंगाई को ध्यान में रखकर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) को छह महीने के बजाय हर तीन महीने पर रिवाइज किया जाना चाहिए. इसके अलावा जैसे ही डीआर (DR) का लेवल 25 प्रतिशत को पार करे, इसे तुरंत बेसिक पेंशन में मिला देना चाहिए. संगठन की तरफ से यह भी कहा गया कि तेजी से बढ़ती महंगाई से निपटने और लाइफस्टाइल को बेहतर बनाए रखने के मकसद से यह कदम बेहद जरूरी है.
मौजूदा नियम के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए (DA) व डीआर (DR) को साल में दो बार बदला जाता है. बीपीएस (BPS) ने 7 अगस्त को आयोग के अधिकारियों के साथ हुई बातचीत में अपनी डिमांड रखी. उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई के बीच पेंशनर्स की बाजार से सामान आदि खरीदने की शक्ति पर सीधे असर पड़ता है. इसलिए हर तीन महीने के एवरेज के बेस पर डीआर में बदलाव संशोधन किया जाना चाहिए.
इसके अलावा, बीपीएस (BPS) ने 1 जनवरी 2026 से पहले और बाद में किसी भी एक पद से रिटायर होने वाले पेंशनर्स के बीच पेंशन में समानता लाने और एक समान पेंशन लागू करने की बात कही है. संगठन ने हर तीन महीने में डीए व डीआर में बदलाव के अलावा मिनिमम पेंशन 45,000 रुपये और न्यूनतम बेसिक पे 69,000 रुपये तय करने की सिफारिश की है. इसके लिए 3.83 फिटमेंट फैक्टर लागू करने की डिमांड की गई है. यह मांग कर्मचारियों की NC-JCM डिमांड से मिलती-जुलती है.
बीपीएस (BPS) ने फिटमेंट फैक्टर की कैलकुलेशन के लिए 5.2 वेटेज-यूनिट वाले फैमिली फॉर्मूले का भी प्रपोजल दिया है. पेंशनर्स ने यह भी सुझाव दिया कि सैलरी और पेंशन की समीक्षा के लिए 10 साल लंबे इंतजार के बजाय हर 5 साल में रिव्यू की व्यवस्था होनी चाहिए. आपको बता दें जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 3 नवंबर 2025 को गठित आठवें वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय मिला था.
आयोग की तरफ से दिल्ली में केंद्रीय बैठक पूरी हो चुकी है और आने वाले महीनों में चेन्नई, पुडुचेरी, चंडीगढ़ और जयपुर में केंद्रीय कर्मचारियों के संगठनों से बातचीत का प्लान है. सरकार की तरफ से दिये गए समय का अब तक आधा हिस्सा बीत चुका है. आयोग की तरफ से कर्मचारियों और पेंशनर्स की मांगों को लेकर स्टडी की जा रही है. पेंशनर्स से जुड़ी सिफारिशों पर अंतिम मुहर लगेगी या नहीं, यह जानकारी 2027 में आयोग की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएगी.