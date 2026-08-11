बीपीएस की तरफ से की गई मांग में कहा गया क‍ि महंगाई को ध्‍यान में रखकर कर्मचार‍ियों के महंगाई भत्‍ते (DA) और महंगाई राहत (DR) को छह महीने के बजाय हर तीन महीने पर र‍िवाइज क‍िया जाना चाह‍िए. इसके अलावा जैसे ही डीआर (DR) का लेवल 25 प्रतिशत को पार करे, इसे तुरंत बेस‍िक पेंशन में म‍िला देना चाह‍िए. संगठन की तरफ से यह भी कहा गया क‍ि तेजी से बढ़ती महंगाई से निपटने और लाइफस्‍टाइल को बेहतर बनाए रखने के मकसद से यह कदम बेहद जरूरी है.