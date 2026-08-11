Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बिजनेस
  • /8th Pay Commission: हर 3 महीने में DR हाइक, 25% होने पर पेंशन में होगा मर्ज? पेंशनर्स के ल‍िए क्‍या होने वाला है ऐलान

8th Pay Commission: हर 3 महीने में DR हाइक, 25% होने पर पेंशन में होगा मर्ज? पेंशनर्स के ल‍िए क्‍या होने वाला है ऐलान

DR Hike Demand: भारत पेंशनर्स समाज (BPS) के बैनर तले करीब 10 लाख पेंशनभोग‍ियों ने आयोग से मांग रखी है क‍ि बढ़ती महंगाई को देखते हुए हर तीन महीने में डीआर र‍िवाइज होना चाह‍िए. इसके अलावा उनकी मांग है क‍ि डीआर जैसे ही 25% हो जाए, इसे पेंशन में मर्ज क‍िया जाना चाह‍िए.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Aug 11, 2026, 09:46 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 11:10 AM IST
8th Pay Commission: हर 3 महीने में DR हाइक, 25% होने पर पेंशन में होगा मर्ज? पेंशनर्स के ल‍िए क्‍या होने वाला है ऐलान
Image Credit: file pic

About the Author

Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जापान के ऑपरेशन थिएटर से आया ऐसा खौफनाक वीडियो, जिसे देख कांप उठेगी रूह
2
3
4
5