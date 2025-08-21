8th Pay Commission: आयोग के गठन से पहले कर्मचारी संगठन चर्चा के लि‍ए तैयार, क‍ितना होगा फ‍िटमेंट फैक्‍टर?
8th Pay Commission: आयोग के गठन से पहले कर्मचारी संगठन चर्चा के लि‍ए तैयार, क‍ितना होगा फ‍िटमेंट फैक्‍टर?

Salary Hike Discussion: आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की तरफ से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए नया सैलरी स्‍ट्रक्‍चर तय क‍िया जाएगा. इस स्‍ट्रक्‍चर के आधार पर कर्मचार‍ियों की सैलरी र‍िवाइज की जाएगी. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Aug 21, 2025, 08:17 PM IST
8th Pay Commission Latest Update: अगर आप खुद केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या आपकी फैम‍िली में कोई केंद्रीय कर्मचारी है तो यह खबर आपके काम की है. करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचार‍ियों और 65 लाख पेंशनर्स को आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का बेसब्री से इंतजार है. इसे लागू क‍िये जाने से कर्मचार‍ियों और पेंशनर्स दोनों को फायदा होगा. जनवरी 2026 में सातवे वेतन आयोग का समय पूरा हो जाएगा और इसके बाद आठवें वेतन आयोग को लागू क‍िया जाना है. लेक‍िन अभी तक 8वें वेतन आयोग का गठन सरकार की तरफ से नहीं क‍िया गया है.

आयोग गठन से पहले हाइक पर चर्चा के लिए तैयार

अब केंद्रीय कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली नेशनल काउंस‍िल-ज्‍वाइंट कंसलटेट‍िव मशीनरी (NC-JCM) 8वें वेतन आयोग के गठन से पहले सैलरी हाइक पर चर्चा के लिए तैयार है. आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की तरफ से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए नया सैलरी स्‍ट्रक्‍चर तय क‍िया जाएगा. इस स्‍ट्रक्‍चर के आधार पर कर्मचार‍ियों की सैलरी र‍िवाइज की जाएगी. केंद्रीय कर्मचार‍ियों की मांग है क‍ि इस बार भी सातवें वेतन आयोग की तरफ से फ‍िटमेंट फैक्‍टर 2.86 रखा जाए. हालांक‍ि कुछ मीड‍िया र‍िपोर्ट में इसे 1.13 रखने का दावा क‍िया गया है.

क्या है नया प्रस्ताव?
नेशनल काउंस‍िल-ज्‍वाइंट कंसलटेट‍िव मशीनरी (NC-JCM) की तरफ से सुझाव दिया गया क‍ि म‍िन‍िमम सैलरी की कैलकुलेशन पांच सदस्यों वाले परिवार के आधार पर की जानी चाह‍िए, ज‍िसमें बुजुर्ग माता-पिता भी शामिल हों. अभी 7वें वेतन आयोग में परिवार के कमाने वाले पुरुष को 1 यून‍िट, पत्‍नी को 0.8 यून‍िट और दो बच्चों को 0.6-0.6 यून‍िट माना जाता है. NC-JCM का कहना है कि बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल करना नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी है. इसल‍िए कैलकुलेशन में बदलाव करने की जरूरत है.

हर 5 साल बाद पेंशन बढ़ाने की सिफारिश
NC-JCM की तरफ से कुछ सैलरी स्‍ट्रक्‍चर को म‍िलाने की मांग की गई है ताकि सैलरी में क‍िसी तरह की रुकावट न आए. इसमें लेवल 1 को लेवल 2, लेवल 3 को लेवल 4 और लेवल 5 को लेवल 6 के साथ मिलाने का भी प्रस्‍ताव है. इससे कर्मचारियों को करियर में ग्रो‍थ और बेहतर सैलरी मिलेगी. इसके अलावा NC-JCM की तरफ से पेंशन के बदले गए हिस्से को 12 साल बाद बहाल करने और हर पांच साल बाद पेंशन बढ़ाने की भी सिफारिश की गई. यह मांग संसदीय स्थायी समिति की सलाह पर बेस्‍ड है. इससे पेंशनर्स को पैसे के मोर्चे पर राहत मिलेगी.

कब लागू होगा आयोग?
आठवें वेतन आयोग से जुड़े न‍ियम और शर्तों (ToR) को अगस्त 2025 के अंत तक मंजूरी मिलने की उम्मीद है. आयोग को अपनी सिफारिशें देने में डेढ़ साल का समय लग सकता है. इसके बाद सरकार भी इसे मंजूरी देने के लि‍ए तीन से नौ महीने लगाएगी. इस पर क‍िये जाने वाले खर्च की लागत 2.4 से 3.2 लाख करोड़ रुपये तक होने की उम्‍मीद है. NC-JCM कर्मचारियों और सरकार के बीच बातचीत का प्‍लेटफॉर्म है. इसमें अध‍िकारी और कर्मचारी संघ के नेता क‍िसी भी समस्‍या को सॉल्‍व करने की द‍िशा में काम करते हैं. 

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल

;