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8th Pay Commission: 10 साल लंबा इंतजार होगा खत्म? वेतन आयोग से केंद्रीय कर्मचारियों ने रखी बड़ी मांग

Salary and Pension Revision: आठवें वेतन आयोग के सामने केंद्रीय कर्मचारी यूनियनों ने हर 5 साल के अंतर पर सैलरी और पेंशन को रिवाइज करने की डिमांड रखी है. 10 साल वाले नियम को कर्मचारी संगठन खत्म करने की मांग क्यों कर रहे हैं?

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Sep 15, 2026, 03:48 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 03:48 PM IST
8th Pay Commission: 10 साल लंबा इंतजार होगा खत्म? वेतन आयोग से केंद्रीय कर्मचारियों ने रखी बड़ी मांग
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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