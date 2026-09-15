/8th Pay Commission: 10 साल लंबा इंतजार होगा खत्म? वेतन आयोग से केंद्रीय कर्मचारियों ने रखी बड़ी मांग

8th Pay Commission News: अगर आप खुद केंद्रीय कर्मचारी हैं या आपके परिवार में कोई केंद्र सरकार के किसी विभाग में काम करता है तो यह खबर आपके काम की है. आठवे वेतन आयोग (8th Pay Commission) का गठन होने के बाद लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच काफी उत्साह देखने को मिल रहा है. इस बीच कर्मचारी यूनियन ने सरकार और वेतन आयोग के सामने अपनी मांग को फिर से दोहराया है. यदि वेतन आयोग की तरफ से इस मांग को मान लिया गया तो पूरा सैलरी स्ट्रक्चर बदल सकता है. यूनियनों की तरफ से सबसे अहम मांग यह रखी गई कि सैलरी और पेंशन में बदलाव का प्रोसेस हर 10 साल में करने के बजाय हर 5 साल में किया जाना चाहिए.