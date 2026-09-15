/8th Pay Commission: 10 साल लंबा इंतजार होगा खत्म? वेतन आयोग से केंद्रीय कर्मचारियों ने रखी बड़ी मांग

8th Pay Commission News: अगर आप खुद केंद्रीय कर्मचारी हैं या आपके परिवार में कोई केंद्र सरकार के किसी विभाग में काम करता है तो यह खबर आपके काम की है. आठवे वेतन आयोग (8th Pay Commission) का गठन होने के बाद लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच काफी उत्साह देखने को मिल रहा है. इस बीच कर्मचारी यूनियन ने सरकार और वेतन आयोग के सामने अपनी मांग को फिर से दोहराया है. यदि वेतन आयोग की तरफ से इस मांग को मान लिया गया तो पूरा सैलरी स्ट्रक्चर बदल सकता है. यूनियनों की तरफ से सबसे अहम मांग यह रखी गई कि सैलरी और पेंशन में बदलाव का प्रोसेस हर 10 साल में करने के बजाय हर 5 साल में किया जाना चाहिए.
कर्मचारियों की तरफ से तर्क दिया गया कि 10 साल की लंबी अवधि के दौरान बढ़ती महंगाई उनकी सैलरी की बाइंग पावर को पूरी तरह खत्म कर देती है. जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित आठवे वेतन आयोग का पैनल इस समय देश के अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के दौरे पर है. 9 सितंबर को पुडुचेरी में अपनी अहम मीटिंग के बाद आयोग का पैनल तीन दिन के लिए चंडीगढ़ पहुंच रहा है. इससे पहले इस पैनल ने दिल्ली, वेस्ट बंगाल, यूपी और लद्दाख में अलग-अलग कर्मचारी संगठनों के साथ चर्चा की है. इस दौरान फिटमेंट फैक्टर से लेकर सैलरी संशोधन, पेंशन सुधार और एचआरए (HRA) जैसे मामलों पर यूनियन ने अपनी बात रखी.
मौजूदा समय में हर 10 साल के अंतराल पर नया सैलरी स्ट्रक्चर लागू होता है. भारत पेंशनर्स समाज (BPS) और नेशनल काउंसिल-JCM स्टाफ साइड समेत बाकी यूनियन का तर्क है कि 10 साल तक इंतजार करने से कर्मचारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है. रेलवे सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर सोसाइटी (RSCWS) ने भी साफ किया कि सरकार की तरफ से दिया जाने वाला डीए (DA) आंशिक रूप से ही बढ़ती कीमत से राहत दे पाता है. इसके अलावा कुछ दूसरे भत्ते 10 साल तक बिल्कुल नहीं बदलते. इन भत्तों में केवल नया वेतन आयोग लागू होने पर ही बदलाव किया जाता है.
फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशंस (FNPO) की तरफ से हर 10 साल में बनने वाले वेतन आयोग के सिस्टम को खत्म करने का सुझाव दिया गया. उनकी तरफ से 'स्थायी वेतन समीक्षा निकाय' बनाने की बात कही गई. FNPO ने प्रस्ताव दिया कि जब भी महंगाई भत्ता (DA) 50% के पार चला जाए तो उसी समय सैलरी और फिटमेंट फैक्टर की समीक्षा ऑटोमेटिक शुरू हो जानी चाहिए. यह मांग नई नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की मांग को उठाया जाता रहा है.
सातवें वेतन आयोग के सामने भी भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ ने इस तरह का मुद्दा उठाया था. उनका कहना था कि पीएसयू (PSUs) में पहले से ही हर 5 साल में सैलरी रिव्यू करने की परंपरा रही है. इसलिए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 10 साल का इंतजार गलत है. कर्मचारी यूनियनों की तरफ से इस मांग को जोर-शोर से उठाया गया है. 8वें वेतन आयोग के पैनल और केंद्र की तरफ से इस प्रस्ताव पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है.