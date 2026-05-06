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Hindi Newsबिजनेस8th Pay Commission: 10 नहीं हर 5 साल में बढ़ेगी सरकारी कर्मचार‍ियों की सैलरी? केंद्रीय कर्मचारियों की हो जाएगी बल्‍ले-बल्‍ले!

8th Pay Commission: 10 नहीं हर 5 साल में बढ़ेगी सरकारी कर्मचार‍ियों की सैलरी? केंद्रीय कर्मचारियों की हो जाएगी बल्‍ले-बल्‍ले!

Salary Revision Cycle: कर्मचारी यूनियनों की तरफ से सुझाव द‍िया गया है क‍ि दो वेतन आयोग के बीच के 10 साल के अंतराल को घटाकर 5 साल क‍िया जाना चाह‍िए. उनकी मांग है क‍ि बढ़ती महंगाई और खर्चों को ध्‍यान में रखकर सैलरी हाइक क‍िया जाना चाह‍िए.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: May 06, 2026, 12:20 PM IST
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(Photo Credit: AI)
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8th Pay Commission: देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर आठवां वेतन आयोग लागू होने का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं. प‍िछले द‍िनों आयोग की तरफ से सुझाव देने की आख‍िरी तारीख को भी आगे बढ़ा द‍िया गया है. अब इससे जुड़ी एक बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है. आयोग ने देशभर में कर्मचारी यूनियन और स्टाफ प्रतिनिधियों के साथ अपनी ड‍िस्‍कशन मीट‍िंग का दौर शुरू कर दिया है. दिल्ली में चर्चा का यह दौर 28 से 30 अप्रैल के बीच पूरा हुआ. इसमें सैलरी हाइक और भत्‍तों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर व‍िस्‍तार से बातचीत हुई.

दिल्ली में हुई इन मीट‍िंग के दौरान आयोग ने 'नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी' (NC-JCM) और कई कर्मचारी संगठनों के साथ फिटमेंट फैक्टर, सैलरी हाइक, पेंशन सुधार, भत्ते और ओल्‍ड पेंशन स्‍कीम से जुड़े मामलों पर चर्चा की. इस बीच एक ऐसी ड‍िमांड प्रमुखता से उभरी है, जो सरकारी कर्मचारियों के सैलरी स्‍ट्रक्‍चर की पूरी तस्वीर बदल सकती है. कर्मचारी यूनियन की तरफ से सुझाव द‍िया गया क‍ि दो वेतन आयोग के बीच के 10 साल के अंतराल को घटाकर 5 साल क‍िया जाना चाह‍िए.

यह भी पढ़ें: केंद्रीय कर्मचार‍ियों के ल‍िए कब होगा डीए हाइक का ऐलान? घोषणा से पहले आया यह अपडेट

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10 साल का इंतजार अब होगा खत्म?

कर्मचारी प्रतिनिधियों ने बताया क‍ि वेतन आयोग का टेन्‍योर बदलने का फैसला सीधे तौर पर 8वें वेतन आयोग के अध‍िकारी क्षेत्र में नहीं आता. यूनियन से जुड़े लीडर्स ने आयोग के मेंबर्स से यह अनुरोध किया कि वे इस ड‍िमांड को अपनी सिफारिशों में शाम‍िल करें. सरकार के साथ होने वाली बातचीत में इस पर भी बात करें. आयोग देश अलग-अलग ह‍िस्‍सों में ड‍िस्‍कशन मीट‍िंग करने वाला है. अगली मीट‍िंग 18-19 मई को हैदराबाद में होनी है. इसके बाद 1 से 4 जून के बीच श्रीनगर में और 8 जून को लद्दाख में आयोजित की जाएगी.

5 साल में सैलरी में बदलाव की मांग?

NC-JCM के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने इस ड‍िमांड के पीछे ठोस कारण बताए हैं. उन्‍होंने कहा 10 साल का टेन्‍योर महंगाई और मजदूरी की वास्तविकता से मेल नहीं खाता. उन्‍होंने यह भी तर्क द‍िया क‍ि कई पब्‍ल‍िक सेक्‍टर के उपक्रम (PSU) और बैंकिंग संगठनों में हर पांच साल में सैलरी स्‍ट्रक्‍चर का नियम पहले से लागू है. मिश्रा ने प्राइवेट सेक्‍टर की बात करते हुए कहा क‍ि वहां हर तीन साल में सैलरी बदल जाती है. सरकारी कर्मचारियों को अपनी सैलरी बढ़वाने के लिए 10 साल का इंतजार करना पड़ता है.

यह भी पढ़ें: केंद्रीय कर्मचार‍ियों का इंतजार बढ़ा? DA 2% से भी ज्‍यादा बढ़ा, इनको म‍िलेगा फायदा

प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले बेहद धीमी सैलरी हाइक

'ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन' के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत सिंह पटेल ने भी इस पर चिंता जताई. पटेल ने कहा कि मौजूदा स‍िस्‍टम के तहत सरकारी कर्मचारियों के सैलरी बढ़ने की दर बहुत धीमी है. उन्होंने उदाहरण के साथ बात करते हुए कहा यद‍ि कोई कर्मचारी जनवरी 2016 में 18,000 रुपये की बेस‍िक सैलरी पर लगा है तो 10 साल बाद उसकी सैलरी 37,000 रुपये के आसपास ही पहुंच पाती है.

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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