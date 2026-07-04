/8th Pay Commission: क्या आपकी बेसिक सैलरी बढ़कर ₹18,000 से ₹69000 होगी? इसके पीछे का पूरा गणित यहां समझें

NC-JCM के स्टाफ साइड द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन के मुताबिक, न्यूनतम वेतन तय करने का मौजूदा ढांचा अब केंद्रीय कर्मचारी के परिवार के जीवन-यापन की वास्तविक लागत को पर्याप्त रूप से नहीं दर्शाता. सबसे बड़ा बदलाव परिवार यूनिट की गणना में प्रस्तावित किया गया है. 7वें वेतन आयोग में ये गणना एक तीन यूनिट परिवार पर आधारित थी. इसमें कर्मचारी, पत्नी/पति और दो बच्चे शामिल थे. लेकिन, कर्मचारी पक्ष ने इसे बढ़ाकर पांच यूनिट परिवार करने का प्रस्ताव दिया है. इसमें आश्रित माता-पिता और सास-ससुर को भी शामिल किया गया है.