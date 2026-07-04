/8th Pay Commission: क्या आपकी बेसिक सैलरी बढ़कर ₹18,000 से ₹69000 होगी? इसके पीछे का पूरा गणित यहां समझें

8th Pay Commission : 8वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के न्यूनतम बेसिक वेतन को वर्तमान ₹18,000 से बढ़ाकर ₹69,000 करने का प्रस्ताव इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में है. हालांकि, इस बहस का बड़ा हिस्सा प्रस्तावित 3.833 के फिटमेंट फैक्टर पर केंद्रित है. लेकिन, ₹69,000 का ये आंकड़ा एक व्यापक वेतन गणना प्रणाली पर आधारित है.
नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के स्टाफ साइड ने तर्क दिया है कि न्यूनतम वेतन तय करने के लिए इस्तेमाल की जा रही मौजूदा पद्धति अब वर्तमान जीवन-यापन की लागत को सही तरीके से नहीं दर्शाती. इसमें परिवार का आकार, आवास, पोषण और स्किल डेवलपमेंट जैसे कई घटकों को अपडेट किया गया है.
NC-JCM के स्टाफ साइड द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन के मुताबिक, न्यूनतम वेतन तय करने का मौजूदा ढांचा अब केंद्रीय कर्मचारी के परिवार के जीवन-यापन की वास्तविक लागत को पर्याप्त रूप से नहीं दर्शाता. सबसे बड़ा बदलाव परिवार यूनिट की गणना में प्रस्तावित किया गया है. 7वें वेतन आयोग में ये गणना एक तीन यूनिट परिवार पर आधारित थी. इसमें कर्मचारी, पत्नी/पति और दो बच्चे शामिल थे. लेकिन, कर्मचारी पक्ष ने इसे बढ़ाकर पांच यूनिट परिवार करने का प्रस्ताव दिया है. इसमें आश्रित माता-पिता और सास-ससुर को भी शामिल किया गया है.
प्रस्तावित संरचना इस प्रकार है:
कर्मचारी: 1 यूनिट
पत्नी/पति: 1 यूनिट (पहले 0.8 यूनिट)
दो बच्चे: 0.8 यूनिट प्रति बच्चा (कुल 1.6 यूनिट)
आश्रित माता-पिता (सास-ससुर सहित): 0.8 यूनिट
इस तरह कुल 5.2 यूनिट बनता है, इसे यूनियनों ने वेतन गणना के लिए 5 यूनिट मानकर राउंड ऑफ किया है.
फैमिली यूनिट के अलावा NC-JCM ने न्यूनतम वेतन की गणना के अन्य खर्च मानकों में भी बदलाव प्रस्तावित किए हैं:
भोजन और कपड़े के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) की नई सिफारिश के अनुसार 3,490 कैलोरी प्रतिदिन
आवास खर्च को 3% से बढ़ाकर 7.5% किया गया
ईंधन, बिजली और पानी के खर्च को कुल लागत का 20% तय किया गया
स्किल डेवलपमेंट के लिए 25% का प्रावधान
विवाह, मनोरंजन, त्योहार और सामाजिक खर्चों के लिए 5% अतिरिक्त व्यय
कर्मचारी प्रतिनिधियों का कहना है कि ये सभी मानक एक केंद्रीय कर्मचारी के औसत परिवार के वास्तविक खर्च पैटर्न को अधिक सही ढंग से दर्शाते हैं।
इन संशोधित मानकों के आधार पर स्टाफ साइड NC-JCM ने गणना की है कि न्यूनतम मासिक बेसिक पे ₹69,000 होना चाहिए. चूंकि वर्तमान न्यूनतम बेसिक पे ₹18,000 है. इसलिए यह संशोधन 3.833 के फिटमेंट फैक्टर के बराबर बैठता है. कर्मचारी संगठन ने सुझाव दिया है कि इसी फिटमेंट फैक्टर को पेंशन संशोधन में भी लागू किया जाना चाहिए. ये प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर हाल के महीनों में चर्चा में रहे 2 से 2.5 के अनुमान से काफी अधिक है. हालांकि, सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं बताया है.
₹69,000 का न्यूनतम वेतन और 3.833 का फिटमेंट फैक्टर अभी केवल कर्मचारी पक्ष की सिफारिशें हैं. 8वां वेतन आयोग सभी कर्मचारी संगठनों, मंत्रालयों और अन्य शेयर होल्डर के सुझावों की समीक्षा करने के बाद अपनी अंतिम सिफारिशें सरकार को देगा. इसके बाद केंद्र सरकार अंतिम निर्णय लेगी.