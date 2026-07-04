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8th Pay Commission: क्या आपकी बेसिक सैलरी बढ़कर ₹18,000 से ₹69000 होगी? इसके पीछे का पूरा गणित यहां समझें

₹69,000 का न्यूनतम वेतन और 3.833 का फिटमेंट फैक्टर अभी केवल कर्मचारी पक्ष की सिफारिशें हैं. 8वां वेतन आयोग सभी कर्मचारी संगठनों, मंत्रालयों और अन्य शेयर होल्डर के सुझावों की समीक्षा करने के बाद अपनी अंतिम सिफारिशें सरकार को देगा.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 04, 2026, 08:12 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 08:12 PM IST
8th Pay Commission: क्या आपकी बेसिक सैलरी बढ़कर ₹18,000 से ₹69000 होगी? इसके पीछे का पूरा गणित यहां समझें
Image Credit: Social media/XSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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