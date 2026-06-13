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8th Pay Commission : कितनी बढ़ेगी सैलरी, क्या होगा नया फिटमेंट फैक्टर? जानिए कर्मचारियों और पेंशनर्स पर बड़ा अपडेट

अब 8वें वेतन आयोग में कर्मचारी संगठन 3 से 5 या उससे अधिक फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं. हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि वित्तीय दबावों को देखते हुए सरकार 2.64 के आसपास का फिटमेंट फैक्टर मंजूर कर सकती है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 13, 2026, 12:45 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 12:45 PM IST
8th Pay Commission : कितनी बढ़ेगी सैलरी, क्या होगा नया फिटमेंट फैक्टर? जानिए कर्मचारियों और पेंशनर्स पर बड़ा अपडेट
Image Credit: AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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