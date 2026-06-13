केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2025 में 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दी थी और आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है. आयोग ने सुझाव और ज्ञापन जमा करने की अंतिम तारीख 15 जून 2026 तक बढ़ा दी है. उम्मीद की जा रही है कि आयोग जून-जुलाई 2027 तक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकता है. इसके बाद सरकार सिफारिशों पर फैसला लेगी. यदि सिफारिशें मंजूर होती हैं, तो कर्मचारियों और पेंशनर्स को बकाया (एरियर) का भी लाभ मिल सकता है. फिलहाल, कर्मचारी संगठन उच्च फिटमेंट फैक्टर और बेहतर रिटायरमेंट लाभों की मांग पर जोर दे रहे हैं, जबकि अंतिम फैसला सरकार की वित्तीय स्थिति और आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करेगा.