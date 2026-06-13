8th Pay Commission : केंद्र सरकार के करीब 55 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स की नजरें 8वें वेतन आयोग पर टिकी हैं. आयोग के गठन और टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को मंजूरी मिल चुकी है. लेकिन, सैलरी बढ़ोतरी, फिटमेंट फैक्टर और अन्य भत्तों को लेकर अंतिम फैसला अभी बाकी है. फिलहाल, आयोग विभिन्न राज्यों का दौरा कर कर्मचारी संगठनों और यूनियनों से सुझाव और मांगें जुटा रहा है. कर्मचारी संगठन वेतन में बड़ी बढ़ोतरी के साथ-साथ रिटायरमेंट लाभों में भी सुधार की मांग कर रहे हैं.
फिटमेंट फैक्टर वो मल्टीप्लायर होता है. इसके आधार पर कर्मचारियों और पेंशनर्स की बेसिक सैलरी में संशोधन किया जाता है. 7वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था. इसका मतलब ये था कि 15,000 रुपये की बेसिक सैलरी बढ़कर 38,550 रुपये हो गई थी.
अब 8वें वेतन आयोग में कर्मचारी संगठन 3 से 5 या उससे अधिक फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं. हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि वित्तीय दबावों को देखते हुए सरकार 2.64 के आसपास का फिटमेंट फैक्टर मंजूर कर सकती है.
सैलरी में बढ़ोतरी पूरी तरह आयोग की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी पर निर्भर करेगी. विशेषज्ञों के अनुसार अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़कर 3.0 हो जाता है, तो एंट्री-लेवल कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 15 से 20 प्रतिशत या उससे अधिक की बढ़ोतरी संभव है. उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 15,000 रुपये है और 3.0 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो उसकी बेसिक सैलरी बढ़कर 45,000 रुपये तक पहुंच सकती है.
केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2025 में 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दी थी और आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है. आयोग ने सुझाव और ज्ञापन जमा करने की अंतिम तारीख 15 जून 2026 तक बढ़ा दी है. उम्मीद की जा रही है कि आयोग जून-जुलाई 2027 तक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकता है. इसके बाद सरकार सिफारिशों पर फैसला लेगी. यदि सिफारिशें मंजूर होती हैं, तो कर्मचारियों और पेंशनर्स को बकाया (एरियर) का भी लाभ मिल सकता है. फिलहाल, कर्मचारी संगठन उच्च फिटमेंट फैक्टर और बेहतर रिटायरमेंट लाभों की मांग पर जोर दे रहे हैं, जबकि अंतिम फैसला सरकार की वित्तीय स्थिति और आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करेगा.