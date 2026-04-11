8th Pay Commission: कितनी बढ़ेगी आपकी सैलरी? फिटमेंट फैक्टर, एरियर से जुड़े सभी सवालों का जवाब यहां पढ़ें

8th Pay Commission : 8वें वेतन आयोग के लिए टर्म्स ऑफ रिफरेन्स (ToR) पिछले साल नवंबर में जारी किए गए थे. इसके बाद से सैलरी बढ़ोतरी, एरियर, संशोधन और पेंशन ढांचे में संभावित बदलावों को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही हैं. वहीं, आयोग को अपनी सिफारिशें देने के लिए कुल 18 महीने का समय दिया गया है. इस बीच, 8वें वेतन आयोग से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अक्सर पूछे जाने वाले सवालों (FAQs) पर एक नजर डाली गई है.

8वां वेतन आयोग क्या है?

8वां वेतन आयोग एक सरकारी पैनल है. इसे हर 10 साल में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और सेवानिवृत्त पूर्व सैनिकों के वेतन, भत्तों और पेंशन की समीक्षा के लिए गठित किया जाता है. ये आयोग इन संशोधनों के योगदान, रिटायरमेंट लाभ और सरकारी खर्च पर व्यापक प्रभावों की भी समीक्षा करता है.

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आयोग की संरचना

इस आयोग की अध्यक्षता पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं. इसके अलावा प्रोफेसर पुलक घोष (वित्त के प्रोफेसर, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य) पंकज जैन (पूर्व आईएएस, सदस्य-सचिव) भी मेंबर हैं.

आयोग कैसे काम करता है?

आयोग विभिन्न मंत्रालयों, कर्मचारी संगठनों, पेंशनर्स और अन्य हितधारकों से सुझाव और इनपुट एकत्र करता है. इसके बाद वेतन संरचना, पेंशन फॉर्मूला और भत्तों के पैटर्न का विश्लेषण करके अपनी अंतिम सिफारिशें तैयार करता है. मार्च और अप्रैल 2026 में आयोग ने औपचारिक मेमोरेंडम (ज्ञापन) जमा कराने की प्रक्रिया शुरू की और स्टेकहोल्डर कंसल्टेशन भी निर्धारित किए. इनमें 24 अप्रैल 2026 को देहरादून में एक बैठक शामिल है.

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8वां वेतन आयोग कब लागू होगा?

इसे 17 जनवरी 2025 को अधिसूचित किया गया था और इसे 1 जनवरी 2026 से लागू करने की योजना है. हालांकि, पिछले वेतन आयोगों की समय-सीमा को देखें तो यह प्रक्रिया लंबी रही है:

7वां वेतन आयोग: गठन से लागू होने में 2.5 साल

6वां वेतन आयोग: 2 साल

5वां वेतन आयोग: 3.5 साल

फिटमेंट फैक्टर क्या है?

फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर होता है. जिससे पुरानी बेसिक सैलरी को नई संशोधित सैलरी में बदला जाता है. जितना ज्यादा फिटमेंट फैक्टर होगा, उतनी ही ज्यादा सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होगी. ये पीएफ (Provident Fund), ग्रेच्युटी और अन्य रिटायरमेंट कैलकुलेशन पर भी असर डालता है.

सैलरी में कितना इजाफा हो सकता है?

अगर फिटमेंट फैक्टर 2.60 से 2.85 के बीच रहता है, तो सैलरी में लगभग 24% से 30% तक की बढ़ोतरी हो सकती है. उदाहरण के लिए, अगर बेसिक पे ₹20,000 से ₹22,000 है तो यह बढ़कर लगभग ₹46,600 से ₹57,000 तक जा सकती है. कर्मचारी संगठन ने 8वें वेतन आयोग के लिए 3.0 से 3.25 फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की है. ताकि बढ़ती महंगाई और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखा जा सके.

एरियर कितना मिल सकता है?

ऐतिहासिक रूप से एरियर पिछली वेतन आयोग अवधि के अंत से बैकडेट में दिया जाता है और ये कार्यान्वयन समय पर निर्भर करता है. रिपोर्ट के अनुसार, 5वें वेतन आयोग में न्यूनतम बेसिक पे वालों को लगभग ₹11,200 (21 महीने का एरियर) मिला था. 6वें वेतन आयोग में लगभग ₹71,000 (32 महीने का एरियर) दिया गया था, जो अब तक का सबसे बड़ा भुगतान माना जाता है.

किन लोगों को फायदा मिलेगा?

करीब 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, जिनमें रक्षा कर्मी भी शामिल हैं और लगभग 65 लाख पेंशनर्स को इसका लाभ मिल सकता है. नई व्यवस्था के बाद न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़कर लगभग ₹51,480 तक जा सकती है.

लेवल के अनुसार सैलरी

कुल 18 लेवल के कर्मचारी होते हैं, जिनकी सैलरी अलग-अलग होती है:

लेवल 1: एंट्री लेवल / ग्रुप D

लेवल 2–9: ग्रुप C

लेवल 10–12: ग्रुप B

लेवल 13–18: ग्रुप A

अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 हुआ तो संभावित सैलरी