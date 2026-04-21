8th Pay Commission: सरकार ने बढ़ाई डेडलाइन, स्टेकहोल्डर्स अब 30 अप्रैल तक दे सकेंगे अपने सुझाव; यहां समझिए आपके लिए क्या बदलेगा?

8th Pay Commission : केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के ज्ञापन जमा करने की अंतिम तिथि को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है. सरकार ने पुष्टि की है कि शेयर होल्डर के पास अपने सुझाव आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से भेजने के लिए अभी भी 30 अप्रैल तक का समय है. ये स्पष्टीकरण मंगलवार 20 अप्रैल को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के जरिए दिया गया. इससे पहले बनी अनिश्चितता दूर हो गई और ये सुनिश्चित हुआ कि परामर्श प्रक्रिया खुली और समावेशी बनी रहे.

30 अप्रैल तक सबमिट होंगे सुझाव

सरकार ने स्पष्ट किया है कि 8वें वेतन आयोग के लिए समय-सीमा अभी जारी है. शेयरहोल्डर 30 अप्रैल तक अपने सुझाव जमा कर सकते हैं, जिससे परामर्श प्रक्रिया खुली और सक्रिय बनी हुई है.

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ये घोषणा केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और संबंधित संगठनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे भविष्य के वेतन स्ट्रक्चर और पेंशन व्यवस्था को आकार देने में व्यापक भागीदारी का अवसर खुला रहता है. सरकार ने स्पष्ट किया कि 20 अप्रैल की अंतिम तिथि केवल उन यूनियनों और संघों पर लागू थी, जो आयोग के साथ शुरुआती दौर की बैठकों में भाग लेना चाहते थे. पुणे और दिल्ली में परामर्श बैठकों से जुड़ी यह प्रारंभिक समयसीमा अब समाप्त हो चुकी है.

8वें वेतन आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन स्ट्रक्चर, भत्तों और पेंशन लाभों में संशोधन की समीक्षा और सिफारिश करने के लिए किया गया है. ऐसे आयोग आमतौर पर हर दस वर्ष में गठित किए जाते हैं, ताकि सार्वजनिक क्षेत्र के वेतनमान को महंगाई, आर्थिक परिस्थितियों और बदलती जिम्मेदारियों के अनुरूप बनाया जा सके.

बैठकों का दौर जारी

28 अक्टूबर 2025 की प्रेस सूचना ब्यूरो विज्ञप्ति के अनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयोग की टर्म्स ऑफ रिफरेन्स को मंजूरी दी थी. इसका उद्देश्य निष्पक्षता सुनिश्चित करना, कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाना और निजी क्षेत्र के वेतनमान के मुकाबले प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखना है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, परामर्श प्रक्रिया अभी जारी है और दिल्ली, महाराष्ट्र तथा अन्य क्षेत्रों में अतिरिक्त बैठकों के होने की संभावना है. इस पहल का उद्देश्य अधिक व्यापक और विविध हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित करना है.