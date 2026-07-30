/8th Pay Commission: फिटमेंट फैक्टर से फैमिली यूनिट तक...8वें वेतन आयोग पर संसद में सरकार ने खोले पत्ते

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि फिलहाल सरकार इन दोनों मुद्दों पर अलग से कोई फैसला नहीं ले रही है. फिटमेंट फैक्टर और फैमिली यूनिट से जुड़ा पूरा मामला 8वें वेतन आयोग के दायरे में ही आएगा. संसद में पूछे गए सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है. लेकिन, फिटमेंट फैक्टर को लेकर किसी खास मांग पर सरकार की ओर से अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है.