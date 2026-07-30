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8th Pay Commission: फिटमेंट फैक्टर से फैमिली यूनिट तक...8वें वेतन आयोग पर संसद में सरकार ने खोले पत्ते

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए वेतन बढ़ोतरी से जुड़े बड़े फैसले अभी बाकी हैं. सरकार ने साफ किया है कि फिटमेंट फैक्टर समेत सभी बदलावों पर निर्णय 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद होगा.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 30, 2026, 10:42 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 10:48 PM IST
8th Pay Commission: फिटमेंट फैक्टर से फैमिली यूनिट तक...8वें वेतन आयोग पर संसद में सरकार ने खोले पत्ते
Image Credit: Social media/X/AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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