/8th Pay Commission: फिटमेंट फैक्टर से फैमिली यूनिट तक...8वें वेतन आयोग पर संसद में सरकार ने खोले पत्ते

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की निगाहें इस समय 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) पर टिकी हुई हैं. इसी बीच संसद में सरकार ने कर्मचारियों की सबसे अहम मांगों में शामिल फिटमेंट फैक्टर और फैमिली यूनिट को लेकर अपनी स्थिति साफ की है.
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि फिलहाल सरकार इन दोनों मुद्दों पर अलग से कोई फैसला नहीं ले रही है. फिटमेंट फैक्टर और फैमिली यूनिट से जुड़ा पूरा मामला 8वें वेतन आयोग के दायरे में ही आएगा. संसद में पूछे गए सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है. लेकिन, फिटमेंट फैक्टर को लेकर किसी खास मांग पर सरकार की ओर से अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है.
सरकार के अनुसार 8वां वेतन आयोग एक स्वतंत्र संस्था के रूप में काम करेगा. आयोग अपने तय टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) के आधार पर कर्मचारियों, संगठनों और अन्य संबंधित पक्षों से सुझाव लेगा और उसके बाद अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा. सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि आयोग की बैठकों, चर्चाओं या संभावित सिफारिशों की जानकारी पहले से सरकार को देना जरूरी नहीं है. आयोग अपने काम को स्वतंत्र रूप से पूरा करेगा.
राज्यसभा सांसद जावेद अली खान ने सरकार से सवाल किया था कि क्या केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर की गणना के लिए फैमिली यूनिट में बदलाव की मांग की है. उन्होंने पूछा था कि क्या कर्मचारियों की मांग परिवार की यूनिट को 3 से बढ़ाकर 5 करने की है, जिसमें आश्रित माता-पिता को भी शामिल किया जाए. इसके अलावा उन्होंने आयोग की अब तक हुई बैठकों और कर्मचारी संगठनों के साथ हुई बातचीत की जानकारी भी मांगी थी.
इसके जवाब में वित्त मंत्रालय ने बताया कि 3 नवंबर 2025 को जारी प्रस्ताव के तहत 8वें वेतन आयोग का गठन किया गया था और इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी तय किए गए हैं. नियमों के अनुसार आयोग स्वतंत्र रूप से काम करता है और उसे अपनी हर बैठक या संभावित सिफारिशों की जानकारी सरकार को देना जरूरी नहीं है. इस वजह से सरकार के पास फिलहाल आयोग की बैठकों की संख्या या किन कर्मचारी संगठनों से चर्चा हुई है. इसकी पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है.
फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा गुणांक है, जिसका इस्तेमाल वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करते समय कर्मचारियों के मूल वेतन को संशोधित करने के लिए किया जाता है. इसी के आधार पर नए वेतन की गणना की जाती है. आसान भाषा में समझें तो:
नया वेतन = पुराना वेतन × फिटमेंट फैक्टर
फिटमेंट फैक्टर जितना अधिक होगा, कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी उतनी ही ज्यादा हो सकती है.
केंद्रीय कर्मचारी संगठनों की मांग है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 7वें वेतन आयोग के 2.57 से बढ़ाकर 3.83 किया जाए. कर्मचारी संगठनों की 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग स्वीकार होने पर गणना के आधार पर न्यूनतम बेसिक पे करीब ₹69,000 तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है. हालांकि, अंतिम फैसला 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी के बाद होगा.
इसके अलावा कर्मचारी यूनियनें फैमिली यूनिट को बढ़ाने की मांग भी कर रही हैं. उनका तर्क है कि मौजूदा समय में परिवार के खर्च, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा की लागत को देखते हुए पुराने फॉर्मूले में बदलाव जरूरी है.
फिटमेंट फैक्टर कितना होगा और कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, इसका अंतिम फैसला 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद ही होगा. केंद्र सरकार ने आयोग को पूरी स्वतंत्रता दी है कि वह सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करे. आयोग को अपनी हर प्रक्रिया के लिए बार-बार सरकार से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी,
फिटमेंट फैक्टर केंद्रीय कर्मचारियों के बीच लंबे समय से सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है. हालांकि, सरकार ने संसद में साफ कर दिया है कि इस मामले में अभी कोई पहले से तय फैसला नहीं लिया गया है. अब सभी की नजरें 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर रहेंगी. इन्हीं सिफारिशों के आधार पर आने वाले समय में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की वेतन संरचना में बदलाव तय किया जाएगा.
8वें वेतन आयोग से जुड़े FAQs
सवाल: क्या फिटमेंट फैक्टर 3.83 तय हो गया है?
नहीं. यह कर्मचारी संगठनों की मांग है.
सवाल: क्या बेसिक पे ₹69,000 होगी?
यह एक अनुमानित गणना है, अंतिम फैसला आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करेगा.