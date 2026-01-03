DA Hike January 2026: केंद्र सरकार के कर्मचार‍ियों और पेंशनर्स को जल्द महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) भत्‍ते का फायदा म‍िलने वाला है. नवंबर 2025 के महंगाई आंकड़ों से साफ संकेत मिल रहे हैं क‍ि जनवरी 2026 से डीए 58% से बढ़कर 60% हो जाएगा. यह 2% की बढ़ोतरी लाखों कर्मचारियों की सैलरी में मामूली होगी, लेक‍िन यह काफी अहम मानी जा रही है. लेबर म‍िन‍िस्‍ट्री के लेबर ब्यूरो ने 31 दिसंबर 2025 को नवंबर 2025 का ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) जारी किया है. यह इंडेक्स 0.5 प्‍वाइंट बढ़कर 148.2 पर पहुंच गया.

सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के फॉर्मूले के अनुसार प‍िछले 12 महीने का एवरेज इंडेक्स (2016=100 बेस) आधार इंडेक्स 261.42 से तुलना करके डीए कैलकुलेट क‍िया जाता है. नवंबर के आंकड़े से डीए 59.93% पहुंच गया, जो 60% के काफी करीब है. आइए देखते हैं प‍िछले छह महीने के दौरान डीए क‍िस तरह से बढ़ा है? इस बढ़ोतरी से यह उम्‍मीद लग रही है क‍ि इस बार डीए बढ़कर 60 प्रत‍िशत तक पहुंच सकता है.

> जुलाई 2025: 58.53%

> अगस्त 2025: 58.94%

> सितंबर 2025: 59.29%

> अक्टूबर 2025: 59.58%

> नवंबर 2025: 59.93%

दिसंबर 2025 का इंडेक्स अभी नहीं आया. लेक‍िन उम्‍मीद की जा रही है क‍ि यह बढ़कर 60 प्रत‍िशत के पार भी जा सकता है. दरअसल, सरकार की तरफ से डीए पूर्णांक में घोषित क‍िया जाता है. इसल‍िए 60.99% तक भी इसे 60% माना जाता है. इसल‍िए इस बार 2 प्रत‍िशत की बढ़ोतरी पक्‍की मानी जा रही है.

जनवरी की बढ़ोतरी क्यों है खास?

1 जनवरी 2026 से आठवें वेतन आयोग का पीर‍ियड शुरू हो रहा है. नए पे कमीशन लागू होने पर पुराना डीए बेसिक सैलरी में मर्ज हो जाता है और डीए 0 से शुरू होता है. इसलिए 7वें आयोग के तहत यह आखिरी डीए (60%) अहम है. यह 8वें आयोग में फिटमेंट फैक्टर और सैलरी रिवीजन की चर्चाओं में बफर की तरह काम करेगा.

कर्मचारियों को क्या फायदा होगा?

डीए 2% बढ़ोतरी से कर्मचारियों की मंथली टेक-होम सैलरी में थोड़ा इजाफा होगा. पेंशनर्स को भी ज्यादा पेंशन मिलेगी. महंगाई के दबाव में यह राहत सरकार की तरफ से दी जाएगी. दिसंबर के आंकड़े अगर अचानक नहीं गिरे तो 60% DA तय है. यह हाल के सालो में सबसे ज्यादा नजर रखी जा रही DA बढ़ोतरी है.