8th Pay Commission: न्यूनतम वेतन ₹69,000 करने की मांग, 3.83 फिटमेंट फैक्टर से 283% तक बढ़ सकती है सैलरी

NC-JCM स्टाफ साइड ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए न्यूनतम बेसिक वेतन ₹69,000 करने की मांग रखी है. वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम बेसिक वेतन ₹18,000 है. इसे बढ़ाकर ₹69,000 करने का प्रस्ताव दिया गया है.
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8th Pay Commission: नई दिल्ली में 28 से 30 अप्रैल के बीच हुई बैठक में 8वें वेतन आयोग के साथ कर्मचारी संगठनों की पहली औपचारिक बातचीत पूरी हो गई है. इस दौरान नेशनल काउंसिल (JCM) की स्टाफ साइड ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए न्यूनतम बेसिक वेतन ₹69,000 करने की मांग रखी है. वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम बेसिक वेतन ₹18,000 है. इसे बढ़ाकर ₹69,000 करने का प्रस्ताव दिया गया है. इसके लिए 3.83 के फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई है. ये मौजूदा 2.57 से काफी ज्यादा है. अगर ये डिमांड मान ली जाती है, तो कर्मचारियों की सैलरी में करीब 283% तक की बढ़ोतरी हो सकती है.
फिटमेंट फैक्टर क्या है?
फिटमेंट फैक्टर वो मल्टीप्लायर होता है. इससे वर्तमान बेसिक सैलरी को गुणा कर नई सैलरी तय की जाती है. उदाहरण के तौर पर ₹18,000 की सैलरी पर 3.83 का फिटमेंट लगाने पर नई सैलरी लगभग ₹68,940 बनती है.
पेंशन में भी बड़ा इजाफा संभव
अगर 3.83 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो न्यूनतम पेंशन भी ₹9,000 से बढ़कर लगभग ₹34,470 हो सकती है.
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क्यों की जा रही है ₹69,000 वेतन की मांग?
कर्मचारी संगठनों का कहना है कि महंगाई और जीवन-यापन की लागत में भारी बढ़ोतरी हुई है. अब इंटरनेट, मोबाइल, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी जरूरतें भी जरूरी खर्च बन चुकी हैं. साथ ही, शहरी क्षेत्रों में घर और परिवहन का खर्च भी तेजी से बढ़ा है.
क्या हैं अन्य प्रमुख मांगें:
पुरानी पेंशन योजना (OPS) को फिर से लागू किया जाए
HRA और ट्रांसपोर्ट अलाउंस में बढ़ोतरी
जोखिम भरे काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बेहतर भत्ता
सालाना वेतन ग्रोथ 3% से बढ़ाकर 6% की जाए
हर 5 साल में वेतन संशोधन की मांग
कर्मचारी संगठनों ने ये भी प्रस्ताव रखा है कि वेतन आयोग का गठन हर 10 साल की बजाय 5 साल में किया जाए. ताकि, महंगाई के असर को समय रहते संतुलित किया जा सके। फिलहाल ये बैठक परामर्श के स्तर पर थी और आयोग को अपनी सिफारिशें देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है.