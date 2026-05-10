8th Pay Commission: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है. अगले साल लागू होने वाले संभावित आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. जानकारों का मानना है कि इस बार कर्मचारियों की सैलरी में जो बढ़ोतरी होने वाली है, वह पिछले कई साल का रिकॉर्ड तोड़ सकती है. अब तक पूरा ध्यान बेसिक सैलरी और फिटमेंट फैक्टर पर था. लेकिन हाल‍िया व‍िश्‍लेषण से पता चलता है क‍ि असली 'गेम चेंजर' कर्मचारियों को मिलने वाले भत्‍ते यानी अलाउंस होने वाले हैं. यदि डीए (DA) को बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाता है तो महीने के आख‍िर में इन हैंड आने वाली सैलरी में भारी इजाफा देखने को म‍िलेगा.

आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के तहत हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और ट्रैवल अलाउंस (TA) में बड़े बदलाव होने की उम्मीद है. इन भत्‍तों से सीधे तौर पर कर्मचारियों की मंथली सैलरी पर असर पड़ता है. मौजूदा सातवें वेतन आयोग के तहत शहरों की कैटेगरी के अनुसार HRA की दरें 30%, 20% और 10% हैं. जानकारों का अनुमान है कि नए वेतन आयोग में इन दरों को फिर से 24%, 16% और 8% पर रीसेट किया जा सकता है. भले ही प्रतिशत कम हो, लेकिन नई बेसिक सैलरी में भारी उछाल आएगा, इसलिए मिलने वाला HRA पहले से करीब दोगुना हो सकता है.

यहां समझ‍िए पूरी कैलकुलेशन

आप इसे उदाहरण से समझ सकते हैं... यदि किसी कर्मचारी की मौजूदा समय में बेसि‍क पे 35,400 रुपये है, तो उसे 'X' कैटैगरी के शहर में करीब 10,620 रुपये HRA मिलता है. लेकिन 8वें वेतन आयोग के बाद यदि नई बेसिक सैलरी बढ़कर 90,000 रुपये हो जाती है तो उसका 24% की दर से HRA बढ़कर 21,600 रुपये हो जाएगा. इससे साफ है क‍ि भत्तों के जरिये कर्मचारियों की जेब में पहले से कहीं ज्‍यादा पैसा आने वाला है.

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ट्रैवल अलाउंस में भी होगी बढ़ोतरी

पिछले कुछ सालों में पेट्रोल, डीजल और यात्रा के खर्चों में इजाफा हुआ है. कर्मचारियों पर पड़ने वाले इस आर्थिक बोझ को कम करने के लिए सरकार ट्रैवल अलाउंस (TA) में बढ़ोतरी कर सकती है. इसके साथ ही, मौजूदा महंगाई भत्ते (DA) को संशोधित बेसिक सैलरी में मर्ज करने की योजना पर भी व‍िचार चल रहा है. इस मर्जर से HRA और TA की कैलकुलेशन का बेस बढ़ जाएगा. इससे कुल सैलरी स्‍ट्रक्‍चर पूरी तरह बदल जाएगा.

इन भत्‍तों में बदलाव की उम्‍मीद

जानकारों का मानना है कि यदि सरकार बेसिक सैलरी, HRA और TA, इन तीनों में एक साथ बदलाव करती है तो यह हाल‍िया सालों की सबसे बड़ी सैलरी हाइक साबित होगी. इससे न केवल कर्मचारियों का लाइफ स्‍टाइल सुधरेगा, बल्कि महंगाई के दौर में उनके वित्तीय बोझ को भी काफी हद तक कम क‍िया जा सकेगा. कुल मिलाकर उम्‍मीद यही है क‍ि आठवां वेतन आयोग कर्मचारियों के लिए भत्तों की सौगात लेकर आने वाला है.