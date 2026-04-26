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Hindi Newsबिजनेस8th Pay Commission: जो रुका, वो कभी न मिला...कोविड में अटका DA अभी भी बाकी; जेब पर सीधा वार, ग्रुप C लेवल-1 कर्मचारियों को हुआ ₹25,000 का नुकसान

8th Pay Commission: 'जो रुका, वो कभी न मिला'...कोविड में अटका DA अभी भी बाकी; जेब पर सीधा वार, ग्रुप C लेवल-1 कर्मचारियों को हुआ ₹25,000 का नुकसान

जुलाई 2020 में DA का संशोधन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर खुद से लागू होना चाहिए था. सामान्य परिस्थितियों में DA बढ़ता, लेकिन इसे फ्रीज कर दिया गया. जिस कर्मचारी को बढ़ा हुआ DA मिलना चाहिए था. उसे अगले छह महीने भी सिर्फ 720 रुपये ही मिलते रहे.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Apr 26, 2026, 06:02 PM IST
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8th Pay Commission: 'जो रुका, वो कभी न मिला'...कोविड में अटका DA अभी भी बाकी; जेब पर सीधा वार, ग्रुप C लेवल-1 कर्मचारियों को हुआ ₹25,000 का नुकसान

COVID DA Freeze News :  कोविड-19 महामारी के दौरान केंद्र सरकार के एक फैसले ने लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की आय पर सीधा असर डाला था, लेकिन उस समय इस पर ज्यादा सार्वजनिक चर्चा नहीं हुई थी. सरकार ने सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के DA को 18 महीने के लिए फ्रीज कर दिया था. यानी इस अवधि में DA में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई. कोई संशोधन नहीं हुआ, जबकि महंगाई लगातार बढ़ती रही. अब सरकारी कर्मचारी संगठनों के बीच एक विस्तृत गणना सामने आई है. इसमें बताया गया है कि इस फैसले से एक Group C, Level 1 कर्मचारी को कुल कितना नुकसान हुआ. ये रकम 25,224 रुपये है. ये सिर्फ एक कर्मचारी का आंकड़ा है. वो भी केंद्र सरकार के सबसे निचले वेतन स्तर पर कार्यरत कर्मचारी का. इसमें पेंशनर्स के नुकसान या ज्यादा वेतन वाले कर्मचारियों के नुकसान को शामिल नहीं किया गया है.

डेटा क्या दिखाता है?

ये गणना DA फ्रीज की अवधि के तीन चरणों को कवर करती है.

जनवरी 2020 की स्थिति

जनवरी 2020 में Group C लेवल 1 कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये थी. उस समय DA 720 रुपये प्रति माह था, जो बेसिक पे का 4 प्रतिशत था. ट्रांसपोर्ट अलाउंस 900 रुपये था और इस पर मिलने वाला DA 27 रुपये प्रति माह था. ये व्यवस्था 2020 की पहली छमाही यानी छह महीने तक बिना बदलाव जारी रही.

 

जुलाई 2020 DA संशोधन भी रुका

जुलाई 2020 में DA का संशोधन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर खुद से लागू होना चाहिए था. सामान्य परिस्थितियों में DA बढ़ता, लेकिन इसे फ्रीज कर दिया गया. जिस कर्मचारी को बढ़ा हुआ DA मिलना चाहिए था. उसे अगले छह महीने भी सिर्फ 720 रुपये ही मिलते रहे.

जनवरी 2021 में भी DA नहीं बढ़ा

जनवरी 2021 तक कर्मचारी की बेसिक सैलरी वार्षिक इंक्रीमेंट के कारण बढ़कर 18,500 रुपये हो गई थी. लेकिन DA अब भी पुराने स्तर पर जमे रहा. जनवरी 2021 में जो अगला संशोधन होना चाहिए था, वो भी लागू नहीं हुआ. बाद में जब DA बहाल हुआ, तब ये राशि 2,035 रुपये प्रति माह तक पहुंच गई थी. लेकिन जिन महीनों में यह फ्रीज रहा, उन महीनों का अंतर कर्मचारी को कभी नहीं मिला.

कुल नुकसान कितना हुआ

पूरे 18 महीने की अवधि में सिर्फ DA के रूप में रोकी गई रकम 24,090 रुपये रही. ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर मिलने वाले DA का नुकसान 1,134 रुपये रहा. दोनों को मिलाकर कुल नुकसान 25,224 रुपये बैठता है. यानी ग्रुप C लेवल 1 के एक कर्मचारी को DA फ्रीज के कारण इतनी राशि नहीं मिली.

फ्रीज की अवधि और उसका मतलब

सरकार ने DA को तीन किस्तों में रोका था-

  • जनवरी 2020

  • जुलाई 2020

  • जनवरी 2021

जुलाई 2021 से इन तीनों किस्तों को जोड़कर आगे के लिए DA लागू कर दिया गया, लेकिन फ्रीज अवधि का बकाया (arrears) कभी नहीं दिया गया. यानी DA सिर्फ देर से नहीं मिला, बल्कि उस अवधि के लिए पूरी तरह समाप्त कर दिया गया. कर्मचारियों को वह पैसा बाद में एकमुश्त भी नहीं मिला. जो फ्रीज हुआ, वह फ्रीज ही रह गया.

सरकार ने यह फैसला क्यों लिया था

सरकार ने उस समय तर्क दिया था कि महामारी के दौरान राजस्व में भारी गिरावट आई थी. स्वास्थ्य सेवाओं और राहत पैकेज पर खर्च तेजी से बढ़ा था. ऐसे में वित्तीय दबाव कम करने के लिए DA फ्रीज करना जरूरी कदम बताया गया.

पूरे कर्मचारी वर्ग पर कितना असर पड़ा?

25,224 रुपये का यह आंकड़ा सिर्फ एक सबसे निचले वेतन स्तर के कर्मचारी का है. केंद्र सरकार में करीब 48 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं. अगर इनमें से बड़ी संख्या में कर्मचारियों को इसी तरह नुकसान हुआ और DA फ्रीज सभी पर समान रूप से लागू था, तो कुल मिलाकर कर्मचारियों को न मिलने वाली राशि हजारों करोड़ रुपये तक पहुंचती है. बता दें, कोई स्वैच्छिक योगदान नहीं था.

8वें वेतन आयोग के लिए क्यों अहम है यह मुद्दा

8वां वेतन आयोग फिलहाल परामर्श चरण में है. कर्मचारी संगठनों, पेंशनर संघों और व्यक्तिगत हितधारकों से सुझाव लिए जा रहे हैं, ताकि वेतन संरचना, भत्तों और पेंशन लाभों पर नई सिफारिशें तैयार की जा सकें. ऐसे समय में कोविड काल का DA फ्रीज और उससे हुए नुकसान का मुद्दा फिर से चर्चा में आ गया है.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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