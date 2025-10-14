8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए क्यों जरूरी है फिटमेंट फैक्टर? जानिए कितनी हो जाएगी आपकी सैलरी?

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचार‍ियों और पेंशनर्स को आठवां वेतन आयोग के लागू होने का बेसब्री से इंतजार है. सरकार की तरफ से जनवरी 2025 में आठवां वेतन आयोग को लेकर ऐलान क‍िया गया था. आठवें वेतन आयोग की घोषणा तो हो गई लेकिन इसके गठन को लेकर क‍िसी तरह का अपडेट नहीं है. कुछ द‍िन पहले ही सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत 3 प्रत‍िशत DA और DR बढ़ाया गया है. इसके बाद सरकारी कर्मचार‍ियों का DA 55 प्रत‍िशत से बढ़कर 58 प्रत‍िशत हो गया. सरकार आठवें वेतन आयोग को लागू करेगी तो कर्मचार‍ियों की सैलरी, पेंशन और भत्तों सभी में बदलाव क‍िया जाएगा.

क्या होता है फिटमेंट फैक्टर?

फिटमेंट फैक्टर वो मल्टीप्लायर है जिससे किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी यानी मूल वेतन को मल्‍टीप्‍लाई (गुना) कर नई बेसिक सैलरी तय की जाती है. 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 लागू किया गया था आठवें वेतन आयोग के लिए ये बताया गया है कि फिटमेंट फैक्टर 1.92 और 2.86 के बीच हो सकता है, इसी के आधार पर बेसिक सैलरी बढ़ने की उम्मीद है

1.96 फिटमेंट फैक्टर से कितनी होगी वेतन में बढ़ोतरी?

अगर फिटमेंट फैक्टर 1.96 मान लिया जाए तो लेवल-1 के कर्मचारियों का बेसिक पे ₹18,000 से बढ़कर लगभग ₹35,280 हो जाएगा.

नया बेसिक वेतन निकालने का फॉर्मूला

पुराना बेसिक वेतन × फिटमेंट फैक्टर= संशोधित बेसिक वेतन

ये फार्मूला लेवल 1 से लेकर लेवल 18 तक सभी कर्मचारियों के वेतन संशोधन के लिए लागू होगा.

उदाहरण: मान लीजिए एक लेवल-9 केंद्रीय सरकारी कर्मचारी का वर्तमान वेतन इस प्रकार है.

बेसिक वेतन: ₹53,100

महंगाई भत्ता (DA – 58%): ₹30,798

मकान किराया भत्ता (HRA – 27%, जैसे दिल्ली जैसे मेट्रो शहरों में): ₹14,337

कुल वर्तमान वेतन: ₹98,235

8वें वेतन आयोग के तहत संशोधन के बाद

नया बेसिक वेतन: ₹1,04,076

DA रीसेट (अभी 0% से शुरू होगा)

HRA (नए बेसिक का 27%): ₹28,101

कुल वेतन: ₹1,32,177

2027 तक लागू हो सकता है नया वेतन आयोग!

7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में बना था और उसने नवंबर 2015 में र‍िपोर्ट सौंपी थी. अगर आठवां वेतन आयोग के गठन का ऐलान इसी महीने होता है तो भी उसकी र‍िपोर्ट शायद अप्रैल 2027 से पहले नहीं आए. एक वर‍िष्‍ठ यून‍ियन नेता ने जुलाई 2027 में नया वेतन आयोग लागू होने की उम्‍मीद जताई है. शिव गोपाल मिश्रा ने कहा आयोग को भले ही र‍िपोर्ट सौंपने में समय लगे. लेक‍िन सातवें वेतन आयोग का समय द‍िसंबर 2025 में पूरा हो रहा है.

कब से लागू होगा नया वेतन आयोग?

सरकारी न‍ियमानुसार नए वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू क‍िया जाना चाहिए. अगर आयोग के फैसलों का ऐलान जुलाई 2027 से क‍िया जाता है तो कर्मचारियों को जनवरी 2026 से जुलाई 2027 तक का एरियर मिलने की उम्‍मीद है. 18 महीने का एर‍ियर म‍िलने से लाखों कर्मचार‍ियों और पेंशनर्स को सहूल‍ियत होगी. आठवें वेतन आयोग से 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को फायदा म‍िलेगा. इसमें ड‍िफेंस से जुड़े लोग और र‍िटायर्ड कर्मचारी भी शाम‍िल रहेंगे.