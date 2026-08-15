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₹55 से लेकर ₹18000 तक... आजादी के बाद कैसे बदला सरकारी कर्मचारियों की सैलरी का पूरा गणित

Independence Day 2026: आज देश के करोड़ों देशवासी आजादी की 80वीं सालग‍िरह मना रहे हैं. आजादी से पहले लागू हुए वेतन आयोग स‍िस्‍टम के तहत देश के सरकारी कर्मचार‍ियों की सैलरी आज तक कैसे बढ़ी? आइए जानते हैं-

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Aug 15, 2026, 07:57 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 07:57 AM IST
₹55 से लेकर ₹18000 तक... आजादी के बाद कैसे बदला सरकारी कर्मचारियों की सैलरी का पूरा गणित
Image Credit: AI

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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