/₹55 से लेकर ₹18000 तक... आजादी के बाद कैसे बदला सरकारी कर्मचारियों की सैलरी का पूरा गणित

इस समय देश के एक करोड़ से ज्‍यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का पूरा फोकस 8वें वेतन आयोग की स‍िफार‍िशों पर ट‍िका है. नए वेतन आयोग के तहत न्यूनतम बेसिक सैलरी कितनी होगी, इस पर सरकार की तरफ से कोई फैसला नहीं क‍िया गया है. सैलरी स्‍ट्रक्‍चर में बढ़ोतरी और नया स्ट्रक्चर तब ही साफ हो पाएगा जब आयोग की तरफ से अपनी सिफारिशों को सरकार को सौंप द‍िया जाएगा. सरकार की तरफ से ऑफ‍िश‍ियल नोट‍िफ‍िकेशन जारी कर इस पर अंतिम फैसला ल‍िया जाएगा. फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी सातवें वेतन आयोग के तहत 18,000 रुपये है.