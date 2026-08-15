/₹55 से लेकर ₹18000 तक... आजादी के बाद कैसे बदला सरकारी कर्मचारियों की सैलरी का पूरा गणित

8th Pay Commission: देश के एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार है. कर्मचारी यूनियनों और पेंशनर्स ग्रुप ने आयोग के सदस्यों को अपनी मांगों की लिस्ट सौंप दी है. लेकिन क्या आपको पता है आजादी के समय सरकारी कर्मचारियों को कितनी सैलरी मिलती थी और उनकी मिनिमम बेसिक सैलरी कितनी थी. आठवें वेतन आयोग के तहत बेसिक सैलरी कितनी होगी? यह तो आने वाले समय में साफ होगा. फिलहाल लागू सातवें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम बेसिक सैलरी 18000 रुपये है.
आजादी के बाद से लेकर अब तक देश में वेतन आयोगों से जुड़े इतिहास और सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में आए बदलावों का काफी दिलचस्प सफर रहा है. पहले वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 55 रुपये प्रति माह थी. लेकिन अब सातवें वेतन आयोग में यह बढ़कर 18,000 रुपये तक पहुंच गई. आठवें वेतन आयोग के तहत इसमें और इजाफा किया जाएगा. आजादी की 80वीं सालगिरह के मौके पर जानते हैं समय के साथ सरकारी कर्मचारियों का सैलरी स्ट्रक्चर किस तरह बदलता चला गया.
देश में वेतन आयोग का इतिहास देश की आजादी से ठीक पहले का है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार पहले वेतन आयोग को (1st Pay Commission) 1946 में लागू किया गया था. उस समय देश में काम करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 55 रुपये महीना थी. अधिकतम बेसक सैलरी की बात करें तो यह 2,000 रुपये महीना थी. इसके बाद देश में 1959 में दूसरा वेतन आयोग लागू किया गया, उस समय मिनिमम बेसिक सैलरी को बढ़ाकर 80 रुपये कर दिया गया. इस बार अधिकतम बेसिक सैलरी 3,000 रुपये प्रतिमाह हो गई.
समय आगे बढ़ा तो महंगाई और देश की इकोनॉमी को देखते हुए सैलरी स्ट्रक्चर में सुधार की जरूरत महसूस होने लगी. 14 साल बाद 1973 में तीसरा वेतन आयोग लागू हुआ तो न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़कर 196 रुपये प्रति माह हो गई. इस बार अधिकतम बेसिक सैलरी में ज्यादा इजाफा नहीं हुआ और यह 3000 रुपये से बढ़कर 35000 रुपये कर दी गई. आजादी के बाद सरकारी कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में लगातार हुए बदलाव से यह साफ है कि देश के आर्थिक विकास के साथ कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का लेवल भी बदला.
समय के साथ वेतन आयोग की सिफारिशों में बड़ा बदलाव देखने को मिला. कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई. चौथा वेतन आयोग 1986 में आया और कर्मचारियों की मिनिमम बेसिक पे करीब चार गुना बढ़कर सीधे 750 रुपये प्रति माह हो गई. इस दौरान अधिकतम बेसिक सैलरी में भी अच्छा इजाफा देखा गया और इसे बढ़ाकर 8,000 रुपये कर दिया गया. इसके ठीक 10 साल बाद 1996 में पांचवां वेतन आयोग लागू हुआ तो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिला.
पांचवें वेतन आयोग के तहत मिनिमम बेसिक सैलरी 2,550 रुपये महीना कर दी गई. अधिकतम बेसिक सैलरी का आंकड़ा 26,000 रुपये पर पहुंच गया. इसके बाद साल 2006 में छठे वेतन आयोग को लागू किया गया. इस बार न्यूनतम बेसिक सैलरी को बढ़ाकर सीधे 7,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया. शीर्ष पदों पर बैठे अधिकारियों की अधिकतम बेसिक सैलरी इस बार 80,000 रुपये हो गई.
सातवें वेतन आयोग को 2016 में लागू किया गया. इस बार कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में जबरदस्त इजाफा किया गया. इस वेतन आयोग ने पुराने सिस्टम को ही बदलकर रख दिया. इस वेतन आयोग के लागू होने के बाद न्यूनतम बेसिक सैलरी को बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया. इस बार अधिकतम बेसिक सैलरी बढ़कर ढाई लाख रुपये महीना हो गई. इस वेतन आयोग ने पुराने 'पे बैंड' और 'ग्रेड पे' सिस्टम को पूरी तरह खत्म कर दिया. इस बार नया 'पे मैट्रिक्स' (Pay Matrix) स्ट्रक्चर लागू किया गया.
इस समय देश के एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का पूरा फोकस 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर टिका है. नए वेतन आयोग के तहत न्यूनतम बेसिक सैलरी कितनी होगी, इस पर सरकार की तरफ से कोई फैसला नहीं किया गया है. सैलरी स्ट्रक्चर में बढ़ोतरी और नया स्ट्रक्चर तब ही साफ हो पाएगा जब आयोग की तरफ से अपनी सिफारिशों को सरकार को सौंप दिया जाएगा. सरकार की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा. फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी सातवें वेतन आयोग के तहत 18,000 रुपये है.