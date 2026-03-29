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Hindi Newsबिजनेस8th Pay Commission: सैलरी, पेंशन और भत्तों का फायदा मिलने में कितना समय लगेगा, जानिए क्या है एक्सपर्ट की राय?

8th Pay Commission: सैलरी, पेंशन और भत्तों का फायदा मिलने में कितना समय लगेगा, जानिए क्या है एक्सपर्ट की राय?

आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा. आयोग अपनी सिफारिशें निर्धारित समय के भीतर देगा.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Mar 29, 2026, 04:50 AM IST
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8th Pay Commission : केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है. वित्त मंत्रालय ने हाल ही में लोकसभा में एक लिखित जवाब के माध्यम से इसकी समय-सीमा और प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट जानकारी दी है.

8वें वेतन आयोग की समय-सीमा

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि सरकार ने 3 नवंबर 2025 को 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया है. आयोग को अपनी सिफारिशें देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है. ये आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा. उन्होंने यह भी कहा कि आयोग अपनी सिफारिशें निर्धारित समय के भीतर देगा. लेकिन, इनके वित्तीय प्रभाव का आकलन तभी संभव होगा जब रिपोर्ट प्रस्तुत हो जाएगी और सरकार उसे स्वीकार करेगी. 

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स्टेकहोल्डर्स से फीडबैक

8वें वेतन आयोग के संबंध में सरकार ने एक विस्तृत प्रश्नावली तैयार की है. इसमें 18 प्रश्न शामिल हैं. इसे MyGov पोर्टल पर अपलोड किया गया है. इस पर विभिन्न पक्षों- मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों, कर्मचारियों, पेंशनरों, यूनियनों, शिक्षाविदों और आम नागरिकों से सुझाव मांगे गए हैं. इस फीडबैक की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मार्च 2026 कर दी गई है. पहले ये समय सीमा 16 मार्च थी.

वेतन बढ़ोतरी कब से लागू होने की संभावना?

सूत्रों के मुताबिक, नई वेतन संरचना 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जा रही है. हालांकि, वास्तविक रूप से कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन मिलने में देरी हो सकती है और ये 2026 के अंत या 2026–27 वित्तीय वर्ष तक भी पहुंच सकता है. विशेषज्ञों का मानना है कि पिछली वेतन आयोगों की तरह इस बार भी देरी संभव है. लेकिन कर्मचारियों को एरियर मिलने की संभावना रहती है यानी वेतन संशोधन 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी माना जा सकता है.

आठवें वेतन आयोग को लेकर OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर राहुल सिंह ने कहा कि 8वां वेतन आयोग लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को प्रभावित करेगा. उनके अनुसार वेतन, पेंशन और भत्तों में बढ़ोतरी को लेकर फिलहाल कर्मचारियों को इंतजार करना होगा. आयोग को अपनी सिफारिशें तय समयसीमा के भीतर ही सरकार को सौंपनी हैं.

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उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत नहीं करता और सरकार उसे मंजूरी नहीं देती. तब तक किसी भी तरह की सैलरी या पेंशन में वास्तविक बढ़ोतरी लागू नहीं हो सकेगी. आम तौर पर ऐसी प्रक्रियाओं में समय लगता है और पिछले वेतन आयोगों के अनुभव भी यही बताते हैं कि रिपोर्ट आने और उसके लागू होने के बीच अंतर रहता है.

एसोसिएट प्रोफेसर राहुल सिंह कहना है कि कर्मचारियों को धैर्य रखना होगा, क्योंकि लाभ तभी मिलेगा जब आयोग की सिफारिशों को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया जाएगा और उसके बाद ही संशोधित वेतन और पेंशन लागू हो पाएंगे.

लोकसभा में जानकारी

ये जानकारी लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में दी गई. सवाल सांसद A राजा द्वारा पूछा गया था. सरकार ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल वेतन बढ़ोतरी का सटीक प्रतिशत या राशि तय नहीं की गई है.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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