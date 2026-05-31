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Hindi Newsबिजनेस8th Pay Commission: दूध-सब्जियों के दाम बताएंगे कितनी बढ़ेगी आपकी तनख्वाह? जानिए पूरा गणित

8th Pay Commission: दूध-सब्जियों के दाम बताएंगे कितनी बढ़ेगी आपकी तनख्वाह? जानिए पूरा गणित

अब तक वेतन गणना में लगभग 2700 कैलोरी की पोषण आवश्यकता को आधार माना जाता रहा है. नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के स्टाफ साइड ने अपने ज्ञापन में कहा है कि पहले के वेतन आयोगों द्वारा अपनाया गया डॉ वालेस एक्रोयड फॉर्मूला. ये 2700 कैलोरी पर आधारित था. अब पुराना हो चुका है. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: May 31, 2026, 04:48 PM IST
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Source : Canva/AI
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8th Pay Commission:  8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर, महंगाई भत्ता (DA) और फैमिली यूनिट फॉर्मूला के साथ-साथ एक नया '3490 कैलोरी' सिस्टम भी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है. ये फॉर्मूला जरूरी खाद्य पदार्थों जैसे दूध, सब्जियां, अनाज और अन्य दैनिक जरूरतों की वस्तुओं की कीमतों को निर्धारित 3,490 कैलोरी की पोषण आवश्यकता से जोड़ता है. 

 3,490 कैलोरी फैमिली यूनिट फॉर्मूला 

कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग से वेतन निर्धारण के दौरान इस पद्धति को अपनाने की मांग की है. उनका कहना है कि पुराने फॉर्मूले वर्तमान जीवन-यापन की लागत को सही तरीके से नहीं दर्शाते. अगर इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी का आधार केवल महंगाई या फिटमेंट फैक्टर ही नहीं, बल्कि एक सामान्य जीवन स्तर बनाए रखने की वास्तविक लागत भी हो सकती है. आइए जानते हैं कि '3490 कैलोरी' फॉर्मूला क्या है और ये क्यों महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

कर्मचारी संगठनों की क्या मांग है?

अब तक वेतन गणना में लगभग 2700 कैलोरी की पोषण आवश्यकता को आधार माना जाता रहा है. नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के स्टाफ साइड ने अपने ज्ञापन में कहा है कि पहले के वेतन आयोगों द्वारा अपनाया गया डॉ वालेस एक्रोयड फॉर्मूला. ये 2700 कैलोरी पर आधारित था. अब पुराना हो चुका है. संगठन ने सुझाव दिया है कि 8वें वेतन आयोग को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) के नवीनतम पोषण मानकों को अपनाना चाहिए.

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ICMR के पोषण मानक क्या कहते हैं?

ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन (NIN) द्वारा जारी नए आहार दिशानिर्देशों में दैनिक कैलोरी आवश्यकता को व्यक्ति की शारीरिक गतिविधियों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है. इसके अनुसार ऊर्जा की जरूरतें निष्क्रिय (Sedentary), मध्यम (Moderate) और भारी (Heavy) गतिविधियों के अनुसार अलग-अलग होती हैं.

19 से 39 वर्ष आयु वर्ग के वयस्कों के लिए अनुशंसित दैनिक कैलोरी आवश्यकता:

निष्क्रिय (Sedentary)

  • पुरुष: 2110 कैलोरी
  • महिला: 1660 कैलोरी

मध्यम गतिविधि (Moderate Activity)

  • पुरुष: 2710 कैलोरी
  • महिला: 2130 कैलोरी

भारी गतिविधि (Heavy Activity)

  • पुरुष: 3470 कैलोरी
  • महिला: 2720 कैलोरी

कर्मचारी संगठनों ने अपनी डिमांड मुख्य रूप से भारी गतिविधि यानी के मानक पर आधारित रखी है. उनका तर्क है कि कई सरकारी नौकरियों में फील्डवर्क, लगातार यात्रा, लंबे कार्य घंटे, कार्यस्थल का तनाव और शारीरिक श्रम शामिल होता है.

AINPSEF ने भी रखा प्रस्ताव

NC-JCM के अलावा ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉइज फेडरेशन (AINPSEF) ने भी 8वें वेतन आयोग को सौंपे गए अपने ज्ञापन में कैलोरी और खाद्य लागत आधारित गणना का समर्थन किया है. फेडरेशन ने कहा कि मौजूदा न्यूनतम वेतन महंगाई और बढ़ती जीवन-यापन लागत के मुकाबले कर्मचारियों को पर्याप्त मुआवजा नहीं देता. संगठन ने भी ICMR के सुझाए गए मानकों को अपनाने की मांग की है.

फेडरेशन ने प्रस्ताव दिया:

  • कंजम्पशन यूनिट: ₹6,000

  • 5 पारिवारिक इकाइयों के लिए: ₹30,000

इसके बाद लगभग 58% महंगाई भत्ता (DA) जोड़ने पर यह राशि करीब ₹47,400 तक पहुंचती है. स्वास्थ्य, शिक्षा और आधुनिक जीवनशैली से जुड़े अन्य खर्चों को शामिल करने के बाद फेडरेशन ने दावा किया कि वैज्ञानिक आधार पर निर्धारित न्यूनतम वेतन ₹55,000 से ₹60,000 के बीच होना चाहिए.

कितने लोगों पर पड़ेगा असर?

8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके परिवारों सहित 1.1 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को प्रभावित करेगा. भारत में अब तक सात वेतन आयोग गठित किए जा चुके हैं. पहला वेतन आयोग जनवरी 1946 में बना था और तब से लगभग हर 10 वर्ष में नया वेतन आयोग गठित किया जाता रहा है. 8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया था.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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