8th Pay Commission: बोनस, ग्रेच्युटी और भत्तों में कितनी हो सकती है बढ़ोतरी, पूरी डिटेल यहां

28 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 8वीं सेंट्रल पे कमीशन के TOR को हरी झंडी मिल गई. इसे जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अगुवाई में बनाया गया है. वे रिटायर्ड जज हैं और पहले भी ऐसे बड़े मामलों का अनुभव रखती हैं. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Nov 08, 2025, 01:06 PM IST
8th Pay Commission:  8वीं सेंट्रल पे कमीशन के लागू होने से सिर्फ सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी नहीं होगी बल्कि बोनस, ग्रेच्युटी और भत्तों में भी बदलाव हो सकता है. हाल ही में कैबिनेट ने इसकी Terms of Reference (TOR) को मंजूरी दे दी है, जिससे उम्मीद बढ़ गई है कि कमीशन जल्द काम शुरू करेगा. इससे 50 लाख कर्मचारी और 69 लाख पेंशनभोगी को फायदा मिलने की उम्मीद है. 

कमीशन का गठन 

28 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 8वीं सेंट्रल पे कमीशन के TOR को हरी झंडी मिल गई. इसे जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अगुवाई में बनाया गया है. वे रिटायर्ड जज हैं और पहले भी ऐसे बड़े मामलों का अनुभव रखती हैं. कमीशन में एक पार्ट-टाइम मेंबर और एक मेंबर सेक्रेटरी भी होंगे. पार्ट-टाइम मेंबर के रूप में प्रोफेसर पुलक घोष को चुना गया है और पंकज जैन मेंबर सेक्रेटरी होंगे.  ये कमीशन अस्थायी होगा और इसे गठन के 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें सरकार को देनी होंगी. विशेषज्ञों का अनुमान है कि इसकी सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं, लेकिन रिपोर्ट आने में थोड़ा समय लग सकता है.

क्या-क्या बदलेगा?

TOR के मुताबिक, यह कमीशन सिर्फ बेसिक सैलरी तक सीमित नहीं रहेगा। यह बोनस, ग्रेच्युटी, हाउस रेंट अलाउंस (HRA), ट्रैवल भत्ता और पेंशन जैसी सभी सुविधाओं की समीक्षा करेगा.

डियरनेस अलाउंस (DA): महंगाई के अनुसार इसे बढ़ाया या घटाया जा सकता है.

ग्रेच्युटी: रिटायरमेंट पर मिलने वाली एकमुश्त राशि, जो कर्मचारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है.

बोनस: सालाना प्रदर्शन पर मिलने वाला, जिसे कमीशन और मजबूत कर सकता है.

कब लागू होने की संभावना है?

कमीशन की सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं, हालांकि पूरी प्रक्रिया 18 महीने ले सकती है. यानी रिपोर्ट अप्रैल 2027 तक आ सकती है, लेकिन बढ़ी हुई सैलरी बैकडेट के हिसाब से मिलेगी. फिटमेंट फैक्टर इस बदलाव का सबसे मुख्य किरदार होगा. ये  पुरानी सैलरी को नई सैलरी में बदलने में मदद करता है. विशेषज्ञों के मुताबिक, अगर सब ठीक रहा तो कर्मचारियों को 30-34% तक का इजाफा मिल सकता है.

7वें पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिससे अच्छा इजाफा मिला था. 8वें पे कमीशन में अनुमान है 1.8, जो लगभग 13% हाइक दे सकता है. लेकिन कुछ विशेषज्ञ 30% तक की बढ़ोतरी की संभावना भी बता रहे हैं, क्योंकि इसमें महंगाई, GDP ग्रोथ और कर्मचारियों की जरूरतें भी असर डालती हैं.

