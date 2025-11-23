8th Pay Commission: नए फिटमेंट फैक्टर में कितनी बढ़ेगी आपकी सैलरी? जान लीजिये पूरी कैलकुलेशन

8th Pay Commission : 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकारी कर्मचारियों के बीच इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा है. सरकार ने इसके टर्म्स ऑफ रिफरेन्स (ToR) जारी कर दिए थे. आठवें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे एक करोड़ से ज्‍यादा कर्मचारी और पेंशनर्स के ल‍िए बड़ी खबर है. इस आयोग से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और 69 लाख पेंशनर्स को फायदा म‍िलेगा. अब कर्मचारियों को ये जानने की उत्सुकता और बढ़ गई है कि आखिर उनका वेतन कितना बढ़ेगा और फिटमेंट फैक्टर कितना फिक्स हो सकता है. अब 8वें वेतन आयोग में क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है.

क्या है फिटमेंट फैक्टर ?

आसान भाषा में कहें तो फिटमेंट फैक्टर एक मल्टिप्लायर होता है, इससे पुरानी बेसिक सैलरी को नई सैलरी में बदला जाता है. बता दें, 7वें वेतन आयोग के समय ये 2.57 तय हुआ था. ये पुरानी बेसिक का 2.57 गुना करके नई बेसिक तय की गई थी. फिटमेंट फैक्टर वो नंबर है जिससे पुराने बेसिक पे को गुणा किया जाता है ताकि नया बेसिक निकल सके. उदाहरण के लिए अगर 7th Pay कमीशन में फिटमेंट फैक्टर था 2.57 यानी अगर किसी का बेसिक पे ₹10,000 था तो नया बेसिक ₹25,700 हुआ.

कैसे तय होती है बेसिक सैलरी?

फिटमेंट फैक्टर का फॉर्मूला:

नई बेसिक सैलरी = मौजूदा बेसिक पे × फिटमेंट फैक्टर

अगर आपकी सैलरी ₹25,500 है और फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है तो न्यूनतम वेतन ₹25,500 से बढ़कर ₹₹72,930 तक जा सकता है.

सबसे पहले, पिछले वेतन संशोधन (Pay Revision) से अब तक की महंगाई का डेटा इकट्ठा किया जाता है. इसमें CPI (Consumer Price Index) या AICPI Index, DA प्रतिशत (Dearness Allowance) और अब तक हुई वेतन ग्रोथ (Pay Hike) शामिल होती है. इसके बाद देखा जाता है कि न्यूनतम वेतन (Minimum Pay) से एक आम कर्मचारी का परिवार आराम से चल पा रहा है या नहीं. इस आधार पर Target Minimum Pay तय किया जाता है यानी वो रकम जिससे एक परिवार की बुनियादी जरूरतें पूरी हो सकें.

अब आता है फॉर्मूला - Fitment Factor = Target Minimum Pay ÷ Current Minimum Pay यानी जितना ज्यादा Target Minimum Pay होगा, उतना ही ज्यादा Fitment Factor बनेगा और उतनी ही सैलरी में बढ़ोतरी (Salary Hike) होगी.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक , फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच हो सकता है. अगर ऐसा होता है तो 18,000 रुपये वाली न्यूनतम बेसिक सैलरी ऐसे बढ़ेगी.

1.83 फैक्टर पर: करीब ₹32,940

2.46 फैक्टर पर: करीब ₹44,280