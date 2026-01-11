8th Pay Commission Latest Update: अगर आप खुद केंद्रीय कर्मचारी हैं या आपके पर‍िवार का कोई मेंबर केंद्रीय कर्मचारी है तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, सातवें वेतन आयोग की म‍ियाद 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो गई है. अब जनवरी शुरू होने के साथ ही आठवें वेतन आयोग को लेकर चर्चा जोरों पर है. केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जनवरी 2026 से नई सैलरी और पेंशन रिवाइज होने की उम्मीद बढ़ गई है. लाखों कर्मचारी और रिटायर्ड लोग महंगाई से जूझ रहे हैं, इसलिए फ‍िटमेंट फैक्टर और सैलरी बढ़ोतरी पर सबकी नजरें ट‍िकी हैं. अभी तक इसको लेकर क‍िसी तरह की आध‍िकार‍िक घोषणा नहीं हुई, लेकिन एक्‍सपर्ट और मीडिया र‍िपोर्ट में बड़े बदलाव की बात कही जा रही है.

क्‍यों अहम है फिटमेंट फैक्टर?

केंद्रीय कर्मचार‍ियों की सैलरी में फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर का काम करता है. फिटमेंट फैक्टर और मौजूदा बेसिक पे को मल्‍टीपल करके नई बेसिक सैलरी तय की जाती है. आसान भाषा में समझें तो इसका यही ह‍िसाब होता है क‍ि ज‍ितना ज्यादा फिटमेंट फैक्टर, उतनी ज्यादा सैलरी में बढ़ोतरी. यह कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों के लिए ही फायदेमंद होता है. इससे पहले पुराने पे कमीशन में भी यही तरीका इस्तेमाल क‍िया गया था.

Add Zee News as a Preferred Source

छठे पे कमीशन में क्‍या हुआ?

छठे पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर को 1.92 रखा गया था. उस समय पांचवे वेतन आयोग की न्‍यूनतम पे को 3,200 रुपये से बढ़ाकर 7,440 रुपये क‍िया गया. इसके अलावा अधिकतम बेसिक पे 30,000 रुपये से बढ़कर 90,000 रुपये हो गई. इस बढ़ोतरी को उस समय काफी अच्‍छा माना कगया, इससे कर्मचारियों को भी बड़ा फायदा हुआ. इसके बाद सांतवे वेतन आयोग ने भी कर्मचार‍ियों को खुश कर द‍िया.

7वीं पे कमीशन ने भी तोड़ा रिकॉर्ड!

सातवें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर सबसे ज्यादा 2.57 रखा गया. इस बार न्यूनतम बेसिक पे 7,440 रुपये से बढ़कर सीधे 18,000 रुपये पर पहुंच गई. अधिकतम बेसिक पे 90,000 रुपये से बढ़कर 2,50,000 रुपये पर पहुंच गई. यह पे कमीशन सरकारी कर्मचार‍ियों के ल‍िए सबसे ज्‍यादा फायदेमंद रहा. महंगाई को देखते हुए इसमें कर्मचार‍ियों की सैलरी में बड़ा जंप द‍िया गया.

8वीं पे कमीशन से क्‍या है उम्मीद?

8वें पे कमीशन का गठन हो चुका है. लेकिन फाइनल रिपोर्ट आने में 18 महीने का समय लग सकता है. रिपोर्ट्स के अनुसार फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.57 के बीच हो सकता है. कुछ एक्सपर्ट 8वें पे कमीशन के तहत फ‍िटमेंट फैक्‍टर 2.15 या 2.28 होने का दावा कर रहे हैं. यद‍ि फिटमेंट फैक्टर ज्यादा हुआ तो म‍िन‍िमम बेसिक पे 18,000 रुपये से बढ़कर 32,000 से 44,000 रुपये तक जा सकजी है. यद‍ि फिटमेंट फैक्टर को 2.15 माना जाए तो 18,000 रुपये की बेसिक पे बढ़कर 38,700 रुपये हो जाएगी. यह इसमें काफी बड़ा उछाल होगा!

पेंशनर्स को कितना फायदा होगा?

पेंशन बेसिक पे पर बेस्‍ड होती है, इसलिए फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से मंथली पेंशन और एरियर्स में अच्‍छी खासी बढ़ोतरी होगी. रिटायर्ड लोग जो पेंशन पर निर्भर रहते हैं, उनके लिए यह काफी राहत वाली बात है. महंगाई और मेडिकल खर्च के बीच यह बड़ी सपोर्ट बनेगा. आठवें वेतन आयोग की र‍िपोर्ट आने में अभी भले ही समय लगे. लेक‍िन इसके 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्‍मीद है. यानी, फाइनल ऑर्डर आने पर जनवरी 2026 से लेकर एरियर म‍िलेगा.