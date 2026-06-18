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8th pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर; 30 जून से पहले पूरा करें ये जरूरी काम

8वें वेतन आयोग ने स्पष्ट किया है कि केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भेजी गई जानकारी ही स्वीकार की जाएगी. किसी भी प्रकार के ईमेल, हार्ड कॉपी, एक्सेल शीट या भौतिक दस्तावेजों पर विचार नहीं किया जाएगा.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 18, 2026, 05:35 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 05:38 PM IST
8th pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर; 30 जून से पहले पूरा करें ये जरूरी काम
Image Credit: X/social media

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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