8th Pay Commission: कैसे तय होती है आपकी सैलरी? सरकार का Fitment फैक्टर और Hike का पूरा गणित समझिए

8th Pay Commission: आठवें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे एक करोड़ से ज्‍यादा कर्मचारी और पेंशनर्स के ल‍िए बड़ी खबर है. केंद्र सरकार ने मंगलवार को आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की नियम-शर्तों (ToR) को मंजूरी दे दी गई है. इस आयोग से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और 69 लाख पेंशनर्स को फायदा म‍िलेगा.

केंद्रीय मंत्री अश्‍व‍िनी वैष्णव ने कहा कि अलग-अलग मंत्रालयों, राज्य सरकारों और कर्मचारी संगठन के साथ लंबी बातचीत के बाद नियम-शर्तें तय क‍ि ये गए हैं. आयोग को अपनी सिफारिशें 18 महीने के अंदर जमा करनी होंगी. इस साल यानी जनवरी, 2025 में कैबिनेट की तरफ से 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी गई थी. इसका काम केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी, भत्‍तों और पेंशन बेन‍िफि‍ट की समीक्षा करना और बदलाव का सुझाव देना है.

8th पे कमीशन बनने की चर्चा के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि सैलरी आखिर कितनी बढ़ेगी और सरकार का पैनल ये कैसे तय करता है?

कैसे तय होती है बेसिक सैलरी?

फिटमेंट फैक्टर का फॉर्मूला:

नई बेसिक सैलरी = मौजूदा बेसिक पे × फिटमेंट फैक्टर

अगर आपकी सैलरी ₹25,500 है और फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है तो न्यूनतम वेतन ₹25,500 से बढ़कर ₹₹72,930 तक जा सकता है.

क्या होता है फिटमेंट फैक्टर ?

फिटमेंट फैक्टर वो नंबर है जिससे पुराने बेसिक पे को गुणा किया जाता है ताकि नया बेसिक निकल सके. उदाहरण के लिए अगर 7th Pay कमीशन में फिटमेंट फैक्टर था 2.57 यानी अगर किसी का बेसिक पे ₹10,000 था तो नया बेसिक ₹25,700 हुआ.

सबसे पहले, पिछले वेतन संशोधन (Pay Revision) से अब तक की महंगाई का डेटा इकट्ठा किया जाता है. इसमें CPI (Consumer Price Index) या AICPI Index, DA प्रतिशत (Dearness Allowance) और अब तक हुई वेतन ग्रोथ (Pay Hike) शामिल होती है. इसके बाद देखा जाता है कि न्यूनतम वेतन (Minimum Pay) से एक आम कर्मचारी का परिवार आराम से चल पा रहा है या नहीं. इस आधार पर Target Minimum Pay तय किया जाता है यानी वो रकम जिससे एक परिवार की बुनियादी जरूरतें पूरी हो सकें.

फिटमेंट फैक्टर की गणना?

अब आता है मुख्य फॉर्मूला - Fitment Factor = Target Minimum Pay ÷ Current Minimum Pay यानी जितना ज्यादा Target Minimum Pay होगा, उतना ही ज्यादा Fitment Factor बनेगा और उतनी ही सैलरी में बढ़ोतरी (Salary Hike) होगी.