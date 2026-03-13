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8th Pay Commission: कब तक खुला रहेगा सरकारी पोर्टल? जानिए कैसे सैलरी और पेंशन पर दे सकेंगे सुझाव, पूरी डिटेल यहां

8th Pay Commission : सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर सभी पक्षों से सुझाव और सिफारिशें साझा करने के लिए आमंत्रित किया है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Mar 13, 2026, 09:47 PM IST
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8th Pay Commission: कब तक खुला रहेगा सरकारी पोर्टल? जानिए कैसे सैलरी और पेंशन पर दे सकेंगे सुझाव, पूरी डिटेल यहां

8th Pay Commission :  केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर सभी पक्षों से सुझाव और सिफारिशें मांगी हैं. इसके लिए आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक ऑनलाइन स्ट्रक्चर्ड टेम्पलेट शुरू किया है. इसके जरिए कर्मचारी संगठनों, यूनियनों, पेंशनर्स, संस्थानों और अन्य इच्छुक व्यक्ति अपनी राय और सुझाव भेज सकते हैं.

सुझाव भेजने की अंतिम तारीख 

सरकार ने बताया है कि 88वें वेतन आयोग के आधिकारिक पोर्टल पर अब मेमोरेंडम जमा करने की सुविधा शुरू हो चुकी है. आयोग ने साफ किया है कि सुझाव भेजने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल 2026 तय की गई है.

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इन दो तरीकों से भेज सकते हैं सुझाव

सुझाव देने के लिए दो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए गए हैं:

  • 8th Pay कमीशन की आधिकारिक वेबसाइट

  • MyGov प्लेटफॉर्म (innovateindia.mygov.in)

दोनों प्लेटफॉर्म पर एक तय फॉर्मेट दिया गया है. इससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि सभी जरूरी जानकारी के साथ सुझाव जमा किए जाएं. आयोग ने ये भी स्पष्ट किया है कि सिर्फ इन्हीं ऑनलाइन माध्यमों से भेजे गए सुझावों पर विचार किया जाएगा. फिजिकल डॉक्यूमेंट, ई-मेल या PDF के जरिए भेजे गए सुझाव स्वीकार किए जाने की संभावना नहीं है.

ये भी पढ़ें : PM किसान योजना की 22वीं किस्त जारी, 9.32 करोड़ किसानों के खाते में पहुंचे ₹2000

कब लागू हो सकता है 8वां वेतन आयोग?

8वें वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें देने के लिए करीब 18 महीने का समय दिया गया है. 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हुआ, जबकि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू माना जा रहा है. फिलहाल आयोग काम कर रहा है और उसकी सिफारिशों के लागू होने पर अंतिम फैसला केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद ही लिया जाएगा.

कर्मचारियों को मिल सकता है एरियर?

पिछले रिकॉर्ड के मुताबिक 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें जुलाई 2016 में लागू हुई थीं, लेकिन कर्मचारियों को जनवरी 2016 से छह महीने का एरियर दिया गया था. इसी पैटर्न के आधार पर माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें भी जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जा सकती हैं. अगर आयोग 2027 तक अपनी रिपोर्ट देता है और लागू होने में 2028 तक का समय लगता है, तो कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से लागू नए वेतनमान के अनुसार एरियर मिलने की संभावना है.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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