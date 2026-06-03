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Hindi Newsबिजनेस8th Pay Commission : ₹18,000 से बढ़कर ₹52,600 हो सकती है बेसिक सैलरी; 8वें वेतन आयोग में बड़ी राहत की उम्मीद! जानिए क्या है पूरा गणित

8th Pay Commission : ₹18,000 से बढ़कर ₹52,600 हो सकती है बेसिक सैलरी; 8वें वेतन आयोग में बड़ी राहत की उम्मीद! जानिए क्या है पूरा गणित

IRTSA ने आयोग को एक प्रस्ताव सौंपा है. इसमें लेवल-1 से लेवल-5 तक के कर्मचारियों के लिए 2.92 फिटमेंट फैक्टर लागू करने की मांग की गई है. अगर यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है, तो वर्तमान में ₹18,000 की न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़कर लगभग ₹52,600 हो सकती है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Jun 03, 2026, 06:35 PM IST
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8th Pay Commission : 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. भारतीय रेलवे तकनीकी पर्यवेक्षक संघ (IRTSA) ने आयोग को एक प्रस्ताव सौंपा है. इसमें लेवल-1 से लेवल-5 तक के कर्मचारियों के लिए 2.92 फिटमेंट फैक्टर लागू करने की मांग की गई है. अगर यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है, तो वर्तमान में ₹18,000 की न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़कर लगभग ₹52,600 हो सकती है.

कैसे बढ़ेगी सैलरी?

IRTSA के प्रस्ताव के अनुसार वर्तमान न्यूनतम बेसिक वेतन ₹18,000 को 2.92 के फिटमेंट फैक्टर से गुणा किया जाएगा.

₹18,000 × 2.92 = ₹52,560

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यानी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में करीब ₹34,560 की बढ़ोतरी हो सकती है.

क्या होता है फिटमेंट फैक्टर?

फिटमेंट फैक्टर वह मल्टीप्लायर होता है जिसके आधार पर कर्मचारियों की मौजूदा बेसिक सैलरी को नए वेतनमान में बदला जाता है. 7वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था. इसके बाद न्यूनतम बेसिक वेतन ₹7,000 से बढ़कर ₹18,000 हो गया था.

क्यों अहम है फिटमेंट फैक्टर?

फिटमेंट फैक्टर सिर्फ बेसिक सैलरी ही नहीं बढ़ाता, बल्कि इससे जुड़े कई अन्य भत्तों और लाभों पर भी असर पड़ता है. इनमें शामिल हैं:

  • महंगाई भत्ता (DA)

  • मकान किराया भत्ता (HRA)

  • परिवहन भत्ता (TA)

  • पेंशन

  • रिटायरमेंट लाभ

इसलिए कर्मचारी संगठन 8वें वेतन आयोग में अधिक फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं.

 अलग-अलग लेवल के लिए अलग प्रस्ताव

IRTSA ने विभिन्न पे-लेवल के लिए अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर सुझाए हैं:

  • लेवल 1-5 : 2.92

  • लेवल 6-8 : 3.50

  • लेवल 9-12 : 3.80

  • लेवल 13-16 : 4.09

  • लेवल 17-18 : 4.38

संघ का तर्क है कि अधिक जिम्मेदारी और तकनीकी योग्यता वाले कर्मचारियों को अधिक लाभ मिलना चाहिए

क्या सरकार ने मंजूरी दे दी है?

फिलहाल नहीं. सरकार ने अभी तक किसी भी फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी नहीं दी है. 8वां वेतन आयोग कर्मचारी संगठनों, पेंशनर्स और विभिन्न सरकारी विभागों से सुझाव ले रहा है. अंतिम फैसला आयोग की सिफारिशों और केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा.

कब लागू हो सकती हैं सिफारिशें?

8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू किया जायेगा. हालांकि, आयोग अभी परामर्श और डेटा संग्रह के चरण में है. रिपोर्ट आने और सरकार की मंजूरी मिलने के बाद ही नई वेतन संरचना लागू होगी. अगर लागू होने में देरी होती है तो कर्मचारियों को एरियर मिलने की भी संभावना है.

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About the Author
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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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