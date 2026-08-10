/8th Pay Commission: ₹52,600 न्यूनतम वेतन और 4.38 फिटमेंट फैक्टर की डिमांड, IRTSA ने रखी ये बड़ी मांगें

IRTSA ने 8वें वेतन आयोग के सामने न्यूनतम वेतन ₹52,600 करने का प्रस्ताव रखा है. इसके लिए एसोसिएशन ने 2.92 के फिटमेंट फैक्टर का आधार लिया है. एसोसिएशन का तर्क है कि मौजूदा वेतन तय करते समय आज के समय में परिवारों पर पड़ने वाले खर्च को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए. इनमें इंटरनेट का खर्च, पीने का पानी, मेडिकल इंश्योरेंस और अन्य बढ़ते घरेलू खर्च शामिल हैं. रेलवे के सुरक्षा से जुड़े पदों के लिए IRTSA ने लेवल 6 से ऊपर के कर्मचारियों के लिए सामान्य से अधिक फिटमेंट फैक्टर की मांग की है.