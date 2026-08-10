/8th Pay Commission: ₹52,600 न्यूनतम वेतन और 4.38 फिटमेंट फैक्टर की डिमांड, IRTSA ने रखी ये बड़ी मांगें

8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग की दिल्ली में चल रही परामर्श प्रक्रिया आज यानी 10 अगस्त को समाप्त हो रही है. इस दौरान केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स, कर्मचारी संगठनों, यूनियनों और अन्य शेयर होल्डर्स से उनकी मांगों और समस्याओं को लेकर सुझाव लिए जा रहे हैं. दिल्ली में हुई बैठकों में विभिन्न रजिस्टर्ड यूनियनों और एसोसिएशनों ने हिस्सा लिया है.
इसी क्रम में इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन (IRTSA) ने भी 8वें वेतन आयोग के सामने कर्मचारियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे और मांगें रखी हैं. एसोसिएशन ने इससे पहले हैदराबाद में आयोग को अपना डिटेल ज्ञापन सौंपा था. इसमें वेतन संशोधन, फिटमेंट फैक्टर, पदोन्नति, भत्तों और तकनीकी पर्यवेक्षकों की सेवा शर्तों से जुड़े कई प्रस्ताव शामिल हैं.
IRTSA ने 8वें वेतन आयोग के सामने न्यूनतम वेतन ₹52,600 करने का प्रस्ताव रखा है. इसके लिए एसोसिएशन ने 2.92 के फिटमेंट फैक्टर का आधार लिया है. एसोसिएशन का तर्क है कि मौजूदा वेतन तय करते समय आज के समय में परिवारों पर पड़ने वाले खर्च को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए. इनमें इंटरनेट का खर्च, पीने का पानी, मेडिकल इंश्योरेंस और अन्य बढ़ते घरेलू खर्च शामिल हैं. रेलवे के सुरक्षा से जुड़े पदों के लिए IRTSA ने लेवल 6 से ऊपर के कर्मचारियों के लिए सामान्य से अधिक फिटमेंट फैक्टर की मांग की है.
IRTSA ने सभी Pay लेवल के लिए एक समान फिटमेंट फैक्टर के बजाय अलग-अलग स्तरों पर अलग फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव दिया है.
लेवल 1 से 5: 2.92 फिटमेंट फैक्टर
लेवल 6 से 8: 3.50 फिटमेंट फैक्टर
लेवल 9 से 12: 3.80 फिटमेंट फैक्टर
लेवल 13 से 16: 4.09 फिटमेंट फैक्टर
लेवल 17 से 18: 4.38 फिटमेंट फैक्टर
हालांकि, ये IRTSA की ओर से रखी गई मांगें हैं. 8वें वेतन आयोग ने अभी इन प्रस्तावों पर कोई अंतिम फैसला नहीं किया है.
IRTSA ने कर्मचारियों के लिए हर साल 5 फीसदी वार्षिक वेतन ग्रोथ की मांग भी रखी है. इसके अलावा तकनीकी पर्यवेक्षकों के करियर स्ट्रक्चर में बदलाव का प्रस्ताव दिया गया है, ताकि कर्मचारियों को बेहतर करियर ग्रोथ और पदोन्नति के अवसर मिल सकें. एसोसिएशन का कहना है कि इन मांगों का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों और उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना है.
IRTSA ने जूनियर इंजीनियर (JE) और सीनियर सेक्शन इंजीनियर (SSE) से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे भी आयोग के सामने रखे हैं. एसोसिएशन के मुताबिक SSE पद पर भर्ती होने वाले ग्रेजुएट इंजीनियरों समेत कई तकनीकी कर्मचारियों में करियर में ठहराव को लेकर असंतोष है. इसे दूर करने के लिए IRTSA ने SSE को Group-B Gazetted का दर्जा देने की मांग की है. इसके साथ ही JEs के लिए लेवल 7 से शुरू होने वाला पांच-स्तरीय ग्रेड स्ट्रक्चर, बेहतर प्रमोशन व्यवस्था और MACP से जुड़े नियमों में बदलाव की मांग भी रखी गई है.
IRTSA ने तकनीकी कर्मचारियों के लिए नाइट ड्यूटी, ओवरटाइम और अन्य भत्तों से जुड़े मुद्दे भी उठाए हैं. ओपन लाइन पर काम करने वाले इंजीनियरों और कर्मचारियों के लिए रिस्क और हार्डशिप अलाउंस में सुधार की मांग की गई है. एसोसिएशन का मानना है कि रेलवे के सुरक्षा से जुड़े और कठिन परिस्थितियों में काम करने वाले कर्मचारियों को उनकी जिम्मेदारियों और कार्य परिस्थितियों के अनुरूप बेहतर वित्तीय लाभ मिलना चाहिए.
8वें वेतन आयोग की परामर्श प्रक्रिया अभी जारी है. दिल्ली के बाद आयोग की अन्य स्थानों पर भी बैठकें और चर्चाएं प्रस्तावित हैं. आयोग 31 अगस्त, 1 सितंबर को जयपुर, 7-8 सितंबर को चेन्नई, 9 सितंबर को पुडुचेरी और 16-18 सितंबर को चंडीगढ़ में परामर्श प्रक्रिया आयोजित करेगा. इसलिए फिलहाल न्यूनतम वेतन, फिटमेंट फैक्टर, पेंशन या अन्य वेतन संबंधी मांगों पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है. अलग-अलग कर्मचारी संगठनों और यूनियनों से प्राप्त सुझावों और मांगों पर विचार करने के बाद ही 8वां वेतन आयोग अपनी अंतिम सिफारिशें तैयार करेगा.