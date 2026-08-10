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8th Pay Commission: ₹52,600 न्यूनतम वेतन और 4.38 फिटमेंट फैक्टर की डिमांड, IRTSA ने रखी ये बड़ी मांगें

IRTSA ने रेलवे तकनीकी कर्मचारियों के लिए ₹52,600 न्यूनतम वेतन, अलग-अलग पे लेवल्स पर 2.92 से 4.38 तक फिटमेंट फैक्टर और 5% एनुअल इन्क्रीमेंट की मांग की है.

Written ByGaurav Singh
Published: Aug 10, 2026, 03:53 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 03:53 PM IST
8th Pay Commission: ₹52,600 न्यूनतम वेतन और 4.38 फिटमेंट फैक्टर की डिमांड, IRTSA ने रखी ये बड़ी मांगें
Image Credit: Social media/X/AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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