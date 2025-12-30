8th Pay Commission: जूनियर या सीनियर कर्मचारी किसको मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा? यहां विस्तार से जानें

8th Pay Commission: लाखों केंद्र सरकार के कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सैलरी में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं. 8वें वेतन आयोग की घोषणा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने इस साल जनवरी में की थी और CPC के सदस्यों की घोषणा महीनों बाद की गई थी. 8वें वेतन आयोग के बारे में सबसे बड़ी चर्चाएं सैलरी में बढ़ोतरी और फिटमेंट फैक्टर से जुड़ी हैं. जिसके आधार पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए पेमेंट तय किया जाएगा. मौजूदा CPC 7वें वेतन आयोग की वैधता 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगी.

सैलरी कितनी बढ़ेगी?

8वें वेतन आयोग की सैलरी बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय होगी. फिटमेंट फैक्टर वह मल्टीप्लायर है जिसका इस्तेमाल नया CPC नई बेसिक सैलरी कैलकुलेट करने के लिए करता है. CPC फिटमेंट फैक्टर तय करने के लिए महंगाई समेत कई फैक्टर्स को ध्यान में रखेगा. 7वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 2.57 है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें : नए साल पर PPF और SSY में न‍िवेश करने वालों को लगेगा झटका? क‍ितनी रह जाएगी ब्‍याज दर

किसकी सैलरी सबसे ज्यादा बढ़ेगी?

नए वेतन आयोग के लागू होने के बाद सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स की बेसिक सैलरी में काफी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. 8वें वेतन आयोग की सैलरी बढ़ोतरी हर कर्मचारी के लेवल के हिसाब से अलग-अलग होने की उम्मीद है. सरकारी कर्मचारियों के 18 लेवल होते हैं.

लेवल 1: एंट्री-लेवल / ग्रुप D कर्मचारी

लेवल 2–9: ग्रुप C कर्मचारी

लेवल 10–12: ग्रुप B कर्मचारी

लेवल 13–18: ग्रुप A कर्मचारी

अगर फिटमेंट फैक्टर 2.15 रखा जाता है. इसे एक्सपर्ट्स अभी के हिसाब से रियलिस्टिक बता रहे हैं. तो उनकी बेसिक सैलरी कितनी बढ़ेगी?

लेवल 1 - मौजूदा सैलरी: ₹18,000; बढ़ी हुई सैलरी: ₹38,700 (अंतर: ₹20,700)

लेवल 5 - मौजूदा सैलरी: ₹29,200; बढ़ी हुई सैलरी: ₹62,780 (अंतर: ₹33,580)

लेवल 10 - मौजूदा सैलरी: ₹56,100; बढ़ी हुई सैलरी: ₹1,20,615 (अंतर: ₹64,515)

लेवल 15 - मौजूदा सैलरी: ₹1,82,200; बढ़ी हुई सैलरी: ₹3,91,730 (अंतर: ₹2,09,530)

लेवल 18 - मौजूदा सैलरी: ₹2,50,000; बढ़ी हुई सैलरी: ₹5,37,500 (अंतर: ₹2,09,530)

सीधे शब्दों में कहें तो लेवल 18 के सरकारी कर्मचारियों जिसमें कैबिनेट सेक्रेटरी जैसे टॉप अधिकारी शामिल हैं उनको 8वें वेतन आयोग में सबसे ज्यादा सैलरी बढ़ोतरी मिलेगी.